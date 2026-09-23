Fernandes - Rashford "mất điểm" nhất dàn sao MU sau khởi đầu thảm họa

MU bước vào mùa giải mới với kỳ vọng lớn sau khi Michael Carrick giúp đội bóng cải thiện đáng kể thành tích ở giai đoạn cuối mùa trước. Từ khởi đầu tệ hại, Carrick đưa đội tiến vào nhóm tranh suất dự Champions League, trước khi được bổ nhiệm từ HLV tạm quyền thành HLV trưởng chính thức.

Tuy nhiên, diễn biến đầu mùa giải mới không tiếp tục theo hướng đó. Sau 7 trận đấu, MU đã bị loại khỏi League Cup và rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Những kết quả này cũng khiến chiếc ghế của Carrick lung lay.

Những cá nhân "ghi điểm" hiếm hoi

Trong số những cầu thủ thể hiện tích cực, thủ thành Senne Lammens xứng đáng được nhắc đến bất chấp tình huống anh tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn phản lưới nhà trong trận hòa Fulham 1-1 mới đây.

Matheus Cunha và Kobbie Mainoo cũng được đánh giá là những cầu thủ thi đấu nổi bật. Tuy nhiên, màn trình diễn nhìn chung của MU lại thiếu năng lượng, không tạo được nhiều điểm sáng. Shea Lacey cũng nhận được sự ghi nhận sau khi có màn ra mắt ghi bàn trước Brighton. Dù vậy, MU vẫn phải nhận thất bại trong trận đấu này.

Benjamin Sesko từng cho thấy dấu hiệu cải thiện phong độ, nhưng một chấn thương mới đã khiến tiền đạo này phải tạm thời gián đoạn đà tiến bộ.

Bruno Fernandes, Rashford "mất điểm"

Một trong những điều đáng lo nhất trong giai đoạn đầu mùa là phong độ của Bruno Fernandes. Xét về con số, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo sau 7 lần ra sân. Tuy nhiên, toàn bộ những đóng góp trực tiếp này đều đến trong 2 trận gặp Ipswich, đội mới lên hạng và Sabah, nhà vô địch Azerbaijan.

MU từ lâu đã phụ thuộc đáng kể vào khả năng tạo đột biến của Fernandes. Vì vậy, việc cầu thủ này không duy trì phong độ cao trở thành vấn đề đáng chú ý đối với đội bóng.

Marcus Rashford cũng bước vào mùa giải với nhiều điều cần chứng minh sau khi Barcelona quyết định không mua đứt anh sau thời gian cho mượn mùa trước. Cho đến hiện tại, chân sút 28 tuổi vẫn chưa thể tạo được sự khác biệt. Hàng phòng ngự cũng là khu vực còn nhiều câu hỏi. Toàn bộ tuyến phòng ngự MU được cho là cần có những thay đổi đáng kể.

Tân binh chưa đáp ứng kỳ vọng

Khoản chi gần 50 triệu bảng để chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea đang trở thành vấn đề được chú ý. Trước khi gia nhập MU, Santos chủ yếu đóng vai trò dự bị tại Chelsea.

Sau khi đến Old Trafford, cơ hội thi đấu của tiền vệ này vẫn khá hạn chế. HLV Carrick đã lựa chọn Kobbie Mainoo đá cặp với Youri Tielemans ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những lần Santos được đá chính ở các trận đấu chính thức cho đến nay chủ yếu diễn ra trong thất bại 0-2 trước Hull và 2-3 trước Brighton.

Việc Santos ít được sử dụng càng đáng chú ý khi Tielemans cũng chưa thể tạo ra ảnh hưởng rõ rệt. Tiền vệ người Bỉ đá chính trong trận thua Hull, nơi MU có màn trình diễn kém hiệu quả, sau đó chơi trọn 90 phút trong thất bại trước Brighton nhưng cũng không tạo được nhiều dấu ấn.

Trong những lần xuất hiện khác, Tielemans cũng chưa để lại màn trình diễn nổi bật. Tiền vệ người Bỉ vì thế vẫn còn nhiều điều phải chứng minh trong màu áo MU.