MU đón 3 tin dữ: Mainoo, Rashford, Sesko chấn thương chưa hẹn ngày trở lại

MU đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với những trận đấu không thắng liên tiếp. HLV Michael Carrick đang chịu áp lực cực lớn và ông thầy người Anh còn phải đón thêm liền 3 tin không vui từ các ĐTQG. Theo đó, tiền vệ Kobbie Mainoo và tiền đạo Marcus Rashford đồng loạt phải xin rút lui khỏi ĐT Anh vì chấn thương.

Sesko phải đi chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề

Benjamin Sesko, cầu thủ không được đăng ký thi đấu trong trận gặp Fulham, cũng phải làm điều tương tự sau buổi kiểm tra y tế mới nhất. Đội ngũ bác sĩ của Man United và Slovenia thống nhất rằng Sesko sẽ phải nghỉ ngơi thêm. Vấn đề là không biết trong bao lâu!

Theo thông tin được chia sẻ từ HLV Carrick trước đó, Sesko cảm thấy bị đau ở vùng ống chân sau trận đấu với Brighton. Nguồn tin của Mirror tiết lộ tiền đạo người Slovenia đã phải đi chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác vấn đề ở ống chân. Trường hợp nhẹ nhàng nhất là dập cơ, Sesko phải nghỉ 1-3 tuần. Nếu Sesko bị rạn xương, con số này tăng lên 6-8 tuần. Hiện tại, MU vẫn giữ kín thông tin về trường hợp của Sesko.

Trong khi đó, Mainoo và Rashford đều dính chấn thương trong trận đấu với Fulham nhưng tình hình có vẻ khả quan hơn. Theo tờ Athletic, Kobbie Mainoo dính chấn thương cơ và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần, trùng với thời điểm các ĐTQG tập trung thi đấu.

Mainoo và Rashford đều dính chấn thương trong trận đấu gặp Fulham

Một tin vui là Mainoo được MU cho tập phục hồi, tức là khả năng chấn thương của cầu thủ này không quá nghiêm trọng. Một người hâm mộ đã quay lại được cảnh tiền vệ trẻ người Anh lên chuyến bay sang Faro (Bồ Đào Nha) để nghỉ dưỡng.

Còn với trường hợp của Rashford, cầu thủ này liên tục xoa dịu cơn đau ở vùng háng khi rời sân trong trận đấu với Fulham. Hiện tại, MU vẫn giữ kín thông tin chấn thương của tiền đạo người Anh. Chỉ biết, Rashford có thể trở lại sau 2-3 tuần nữa.

Carrick đang khá đau đầu với vấn đề lực lượng của MU. Carlos Baleba vẫn chưa ra mắt kể từ khi chuyển tới từ Brighton. Amad Diallo cũng chưa thể ra sân do đang phục hồi chấn thương, còn lần cuối De Ligt thi đấu cho MU, Amorim vẫn còn đang nắm quyền.