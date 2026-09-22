MU - Carrick "thiếu lửa", đi lùi so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh

Điểm yếu phòng ngự của MU thay đổi qua từng trận

Những vấn đề trong phòng ngự của MU dường như không lặp lại theo khuôn mẫu cố định. Ở trận gặp Hull, đội bóng gặp khó trong việc chống các tình huống cố định. Trước Ipswich, họ thường để lộ khoảng trống ở cột xa khi đối phương chuyển hướng tấn công. Gặp Everton, "Quỷ đỏ" chỉ bị đánh bại bởi 2 cú dứt điểm xuất sắc.

Trong trận derby Manchester, MU lại để đối thủ khai thác một tình huống mà họ đáng lẽ phải kiểm soát tốt, đặc biệt khi Man City chỉ còn 10 người. Trước Brighton, vấn đề nằm ở việc để mất bóng quá dễ dàng, nhiều lần ngay trong cấu trúc khi có bóng, khiến đội không đủ thời gian chuyển sang trạng thái phòng ngự.

MU thể hiện lối chơi thiếu năng lượng dưới thời Carrick

Đến trận hòa Fulham 1-1 hôm Chủ nhật, MU gặp khó khăn trước Alex Iwobi và Josh King ở những khoảng trống giữa các tuyến. Dù vậy, bàn thua duy nhất của họ thực tế đến từ một pha phản lưới nhà khá bất thường.

Những vấn đề cụ thể này khiến sự chú ý chuyển sang những chỉ trích mang tính tổng quát hơn, đặc biệt là về cường độ thi đấu, rồi kéo theo những câu hỏi về khát khao và mức độ cam kết của các cầu thủ.

Dấu hỏi về cách MU phòng ngự

Trên Sky Sports, cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng các tiền vệ và tiền đạo của MU gần như "đi bộ" khi không có bóng: "Hai tiền vệ đang đi bộ, hai cầu thủ phía trên cũng đang đi bộ, bốn hậu vệ phía sau cũng đang đi bộ. Chúng ta có nghĩ rằng như vậy là đúng không?".

Tuy nhiên, tình huống này không nhất thiết cho thấy MU đang phòng ngự sai. Đội bóng khi đó tổ chức phòng ngự khu vực với khối đội hình trung bình. Các tiền vệ di chuyển chậm bởi họ về cơ bản đang đứng đúng vị trí cần thiết.

Đây từng là cách tổ chức phòng ngự phổ biến của nhiều đội bóng mạnh trong nhiều thập niên. Đội hình 4-4-2 được giữ hẹp theo chiều ngang, duy trì khoảng cách ngắn giữa các tuyến và tập trung kiểm soát khu vực thay vì liên tục bám theo từng cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, cách phòng ngự như vậy ngày càng trở nên khác biệt so với xu hướng hiện tại của bóng đá Anh.

Nhiều đội Ngoại hạng Anh ngày càng thích đá áp sát

Một xu hướng nổi bật tại Ngoại hạng Anh hiện nay là nhiều đội bóng sử dụng cách kèm người ở khu vực giữa sân. Những nguyên tắc về vị trí từng được xem là nền tảng đang dần được thay thế bằng việc đẩy đội hình lên cao, áp sát từng cầu thủ đối phương và tổ chức kèm người theo kiểu "một đối một", thậm chí trên toàn bộ mặt sân.

Cách tiếp cận này từng được xem là khá đơn giản, nhưng hiện đã trở thành lựa chọn phổ biến. Đội không có bóng tập trung vào việc gây áp lực liên tục, trong khi đội kiểm soát bóng thường rất khó tìm thấy những khoảng trống để triển khai.

Điều này cũng góp phần lý giải vì sao nhiều chỉ số phản ánh khả năng tạo ra những tình huống tấn công hấp dẫn như rê bóng, cơ hội tạo ra từ bóng sống hay số lần chạm bóng trong vòng cấm đều giảm ở mùa giải trước. Khi các cầu thủ có rất ít không gian, khả năng tạo ra những pha xử lý sáng tạo cũng bị hạn chế.

Carrick lựa chọn kiểm soát cấu trúc thay vì pressing liên tục

Michael Carrick không hoàn toàn đi theo xu hướng nói trên. Ông tập trung nhiều hơn vào việc duy trì cấu trúc đội hình thay vì yêu cầu các cầu thủ liên tục áp sát từng đối thủ.

Bản thân cách tiếp cận này không có gì sai. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh đang chơi với cường độ rất cao, MU có thể tạo cảm giác thụ động khi không áp dụng cùng cách thức.

"Quỷ đỏ" hiện đứng thứ 5 từ dưới lên trong số 20 đội Ngoại hạng Anh về tổng quãng đường di chuyển. Con số này có vẻ không tích cực nếu chỉ nhìn riêng lẻ. Tuy nhiên, một trong bốn đội đứng dưới họ là Man City, đội hiện đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 5 trận.

Dẫu vậy, cần phân biệt hoàn cảnh của hai đội. Một đội có thể di chuyển ít hơn khi phần lớn thời gian thi đấu đang ở trạng thái dẫn trước, như City, trong khi United nhiều lần phải tìm cách trở lại trận đấu.

MU cũng không có những con số nổi bật về các pha chạy tốc độ cao và chạy nước rút. Nhưng Man City cũng nằm ở vị trí cuối cùng cùng United trong chỉ số này.

Quan trọng hơn, rất khó tìm thấy mối liên hệ tổng thể giữa những chỉ số như quãng đường di chuyển, số lần chạy nước rút và khả năng giành chiến thắng. Không có bằng chứng cho thấy các đội thắng trận luôn di chuyển nhiều hơn hoặc chạy nước rút nhiều hơn đối thủ. Những con số này phản ánh phong cách thi đấu nhiều hơn là chất lượng của một đội bóng.

Dù vậy, đội hình xuất phát hiện tại của Carrick rõ ràng không có quá nhiều cầu thủ giàu tốc độ. Ngoại trừ Marcus Rashford và Bryan Mbeumo, rất khó xem những cầu thủ còn lại trong đội hình chính là những cầu thủ nhanh theo tiêu chuẩn Ngoại hạng Anh hiện đại.

Tốc độ luôn là điểm hạn chế trong lối chơi của Harry Maguire. Trong khi đó, bộ ba tiền vệ Kobbie Mainoo, Youri Tielemans và Bruno Fernandes cũng khó có thể vượt trội về tốc độ nếu so với nhiều tuyến giữa của các đội thuộc nhóm đầu bảng.

MU đang đổi tốc độ lấy khả năng chuyền bóng

Mặt khác, việc sử dụng ba tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt cũng tạo ra một điểm khác biệt trong cách United triển khai trận đấu.

Khả năng chuyền bóng của hàng tiền vệ United mùa này thường mang lại những tín hiệu tích cực. Đặc biệt, Mainoo nhiều lần thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến để đưa bóng tới Fernandes hoặc các cầu thủ tấn công.

Đây là kiểu tổ chức tuyến giữa mà Carrick, với tư cách một cầu thủ trước đây, có thể đánh giá cao. Quan trọng hơn, cách chơi này nhìn chung đang giúp United tạo ra những màn trình diễn bóng đá tương đối tốt.

Trận đấu tại Craven Cottage hôm Chủ nhật là một ví dụ. Trong bối cảnh chất lượng giải trí tại Premier League hiện nay bị đánh giá là không cao, cuộc đối đầu này tập trung vào việc chuyền bóng tích cực và đưa bóng tới những cầu thủ sáng tạo ở những vị trí có khoảng trống.

Các tình huống cố định và yếu tố thể lực đóng vai trò tương đối nhỏ. Trận đấu tạo ra số cú sút nhiều thứ hai trong 50 trận Premier League đã diễn ra mùa này, chỉ sau chiến thắng 5-2 của United trước Ipswich trên sân nhà.

Lối chơi của Carrick đang đi ngược xu hướng

Việc MU có nhiều cú sút cũng có mặt trái, bởi điều đó một phần cho thấy đội bóng có thể đang để lộ quá nhiều khoảng trống khi phòng ngự. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã vượt đối thủ về số cú sút ở cả hai trận này, lần lượt với tỷ số 29-12 và 33-9.

Vẫn có khả năng cách tiếp cận "thoải mái" hơn của Carrick khi không có bóng không còn phù hợp với Ngoại hạng Anh hiện nay. Nhưng cũng có khả năng cách làm này không kém hiệu quả so với những phương án khác.

Vấn đề là mỗi khi MU đánh rơi điểm số, đội bóng rất dễ bị chỉ trích vì thiếu tích cực hoặc thiếu năng lượng. Điều này có thể trở thành áp lực đối với Carrick.

Carrick chủ yếu muốn xây dựng tuyến giữa với những cầu thủ chuyền bóng tốt. Ông hiểu rằng những cầu thủ này không phù hợp với lối chơi có cường độ cực cao. Vì vậy, ông đang lựa chọn một cách tiếp cận khác với xu hướng hiện tại.

Bóng đá, theo cách tiếp cận này, không chỉ đơn thuần là việc liên tục áp sát và gây sức ép. United đang cố gắng phát triển một lối chơi dựa nhiều hơn vào cấu trúc đội hình, khả năng chuyền bóng và việc đưa bóng tới những cầu thủ có khả năng sáng tạo.