Neymar tự chấn thương ngày tái xuất, phẫn nộ với mặt cỏ nhân tạo

Santos FC phải làm khách của Atletico Mineiro ở vòng 23 giải VĐQG Brazil và nhiều người dự đoán Neymar sẽ không ra sân. Nguyên nhân là bởi SVĐ MRV Arena sử dụng mặt cỏ nhân tạo để thi đấu. Tiền đạo người Brazil được đánh giá là “mẫn cảm” đối với loại mặt sân này với tiền sử chấn thương dài dằng dặc của mình.

Neymar

Thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Neymar vẫn quyết tâm ra sân để giúp Santos FC thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, họ đang có 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Tuy nhiên, cựu sao Barcelona chỉ mất chưa đầy một phút để dính chấn thương.

Tình huống xảy ra khá… vô duyên khi Neymar cầm bóng ở giữa sân và thực hiện kỹ thuật đảo người khiến hậu vệ đối thủ mất trụ. Tuy nhiên, chính tiền đạo người Brazil cũng bị bẻ cổ chân trong tình huống này dù không va chạm với ai.

Số 10 của Santos tỏ ra rất đau đớn và trọng tài cho dừng trận đấu ngay lập tức. Sau khi được bác sĩ chăm sóc, Neymar đã quyết định quấn thêm băng vào cổ chân để có thể thi đấu tiếp.

Hành động này gợi nhớ tới hình ảnh của chính Neymar năm nào trong màu áo PSG. Cầu thủ này cũng bị chấn thương sớm, tự quấn băng cổ chân và vào sân ghi bàn sau đó. Tuy nhiên, kịch bản lần này không được đẹp như vậy. Tiền đạo người Brazil vẫn cố gắng thi đấu nhưng tiếp tục bị đau sau một pha cố gắng dứt điểm bằng lòng trong chân trái.

Sau hai tình huống này, Neymar thi đấu kém hơn hẳn. Những đường chuyền khó không còn giữ được sự chính xác. Cựu sao Barcelona cũng không còn thực hiện những pha xử lý kỹ thuật nữa. Mặc dù vậy, Neymar chỉ rời sân khi trận đấu bước sang phút 81 và tỉ số chung cuộc là 1-1.

Sau đó, tiền đạo người Brazil đã thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội với bài viết ngắn gọn: “Đã được chứng minh. Mặt cỏ sân nhân tạo như ***”. Trước đó, Neymar cùng Messi từng nhiều lần lên án việc thi đấu trên mặt sân nhựa. So với mặt sân cỏ tự nhiên, loại mặt sân này trơn hơn và cũng dễ gây chấn thương hơn.