"Đánh bạc" kiểu Chelsea: Madueke lột xác ở Arsenal, Gittens vật vờ tại Stamford Bridge

Đến thời điểm hiện tại, cả Madueke lẫn Gittens đều chưa trực tiếp đóng góp dấu giày vào các bàn thắng cho đội bóng mới. Nhưng xét trên phương diện đóng góp lối chơi lẫn cảm xúc đem lại, Madueke có lẽ đang làm đồng đội ở Emirates hài lòng hơn.

Madueke, nguồn năng lượng mới của “Pháo thủ”

Khi Arsenal chính thức công bố chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea với giá 52 triệu bảng vào tháng 7, phản ứng đầu tiên của nhiều CĐV Premier League nói chung là sự hoài nghi. Đáng chú ý, không ít trái tim yêu Arsenal cũng công khai thể hiện ý kiến phản đối với tân binh của đội, lập tức liên tưởng đến những thương vụ “đi vào lối mòn” với đại kình địch, từ Willian, Raheem Sterling, Jorginho đến David Luiz, để định đoạt luôn về tương lai của Madueke tại “Pháo thủ”.

Tuy nhiên chỉ hơn hai tháng sau, Madueke đã biến hoài nghi thành sự thán phục. Chấn thương của Bukayo Saka vô tình mở ra cơ hội, và tiền đạo 23 tuổi không bỏ lỡ.

Trước Nottingham Forest tại vòng 4 Premier League, cựu sao PSV Eindhoven thi đấu chói sáng trong 78 phút, trở thành nguồn năng lượng bất tận bên hành lang phải.

Anh rê bóng thành công 5/8 lần, thực hiện chính xác 22/31 đường chuyền – trong đó có 5 đường chuyền được đánh giá mang tính sát thương cao. Madueke thắng 10/15 pha tranh chấp tay đôi, có 3 pha tắc bóng chuẩn xác và nhận điểm số 8.5 từ Sofascore, cao thứ hai trận chỉ sau Martin Zubimendi, dù không ghi bàn hay kiến tạo.

Madueke (trái) dần khỏa lấp khoảng trống Saka để lại.

Người hâm mộ Arsenal xin lỗi Madueke

Phong độ cao ở trận mới nhất của Madueke nối tiếp màn trình diễn ấn tượng khi anh góp một bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của tuyển Anh trước Serbia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vài ngày trước. Rõ ràng, Madueke đã cho thấy anh đủ đẳng cấp để cạnh tranh sòng phẳng với Saka trong đội hình của Mikel Arteta lẫn Thomas Tuchel.

Bản thân Madueke cũng không ngại phản hồi trước những lời chỉ trích. Anh thẳng thắn chia sẻ khi được phỏng vấn: “Tôi nghĩ điều quan trọng với một cầu thủ chạy cánh là phải giữ sự tự tin để có thể cầm bóng và tự mình tạo khác biệt. Nhưng đúng như anh nói, khi chơi cùng những đồng đội chất lượng, tôi cũng cần tìm cách kết nối với họ nhiều hơn. Với tập thể này, việc phối hợp trở nên dễ dàng. Có lẽ tôi đã tiến thêm một bước theo hướng đó”.

Sự tiến bộ này khiến nhiều CĐV Arsenal phải “viết thư xin lỗi công khai”. Trên mạng xã hội, không ít người thừa nhận đã sai khi từng phản đối thương vụ này. “Noni Madueke là một bản hợp đồng tuyệt vời. Anh ấy đã thay thế xuất sắc vai trò của Saka,” một CĐV bình luận.

Madueke thăng hoa tại Arsenal thì đương nhiên, CĐV Chelsea, những người từng hả hê khi cầu thủ sinh năm 2002 ra đi phải nhận lại những tiếng cười giễu cợt từ bên kia London. Cựu hậu vệ Manchester United, Gary Neville khẳng định đội chủ sân Stamford Bridge đã sai khi đồng ý bán Madueke: “Anh ấy là một cầu thủ hoàn toàn khác trong vài trận đấu vừa qua. Tôi nghĩ anh ấy sẽ cạnh tranh với Saka ở Arsenal và được ra sân thường xuyên ở tuyển Anh.”

Bản thân HLV Mikel Arteta tỏ ra hài lòng với các tân binh: “5 cầu thủ mới được sử dụng hôm nay đều cho thấy khả năng của mình, tôi thực sự ấn tượng với họ… Noni – Tôi nghĩ cậu ấy thật xuất sắc. Chúng tôi đã chơi với bộ ba tấn công chưa từng chơi cùng nhau trước đây”.

Còn ai giễu cợt Madueke?

Madueke từng khẳng định “Tôi không quan tâm những lời chỉ trích, tôi chỉ muốn đến Arsenal và cống hiến cho CLB này” trong cuộc trò chuyện với Arteta ở thời điểm thương vụ của anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Để rồi, từ vị thế bị nghi ngờ, Madueke giờ trở thành một mảnh ghép mới đầy hứa hẹn trong hành trình chinh phục đỉnh cao của “Pháo thủ”.

Gittens không thể khỏa lấp kỳ vọng

Chelsea quyết tâm bán Madueke phần nhiều nhằm mở lối cho ngôi sao trẻ Gittens, bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của đội từ Borussia Dortmund, có thêm cơ hội thể hiện. Nhưng 4 trận đầu tiên ra sân tại Premier League, tiền đạo 21 tuổi ắt hẳn đã dần “thấm” thương hiệu của sân chơi khốc liệt số 1 hành tinh.

Gittens được đánh giá cao tại Bundesliga bởi tốc độ, kỹ năng rê bóng biến hóa. Nhưng các hậu vệ tại Premier League không còn xa lạ với mẫu cầu thủ chạy cánh này và khiến tương lai ở xứ sở sương mù của Gittens chật vật hơn bao giờ hết.

Ngôi sao sinh năm 2004 chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho “The Blues”, dù được HLV Enzo Maresca gửi gắm niềm tin, trao suất đá chính ở 2/4 trận đấu. Nhưng cả 2 lần, Gittens đều chơi mờ nhạt, phải rời sân sớm trong cái cúi mặt bất lực.

Mới nhất ở trận hòa 2-2 Brentford trên sân Gtech Community, cựu sao Dortmund góp mặt trên sân 56 phút, chạm bóng chỉ 17 lần (ít nhất đội hình đá chính Chelsea), thực hiện 11/13 đường chuyền, không có bất cứ tình huống rê bóng thành công nào và thua 2/3 pha tranh chấp tay đôi.

Sofascore đánh giá Gittens ở mức 6.2 điểm, trước khi bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng phải rời sân nhường chỗ cho Cole Palmer. Và ngay khi không còn Gittens, hàng công Chelsea đã tìm thấy “điểm nổ” và ghi liền 2 bàn thắng để có thời điểm vươn lên dẫn trước “Bầy ong” 2-1.

Chelsea nên lo về Gittens.

Chelsea đành mạo hiểm với “canh bạc”

Tất nhiên, Gittens xứng đáng được trao thêm thời gian lẫn cơ hội khi tuổi đời sự nghiệp còn trẻ, đồng thời đây mới chỉ là mùa đầu tiên hít thở không khí Premier League.

Thực tế trong 3 mùa giải khoác áo Dortmund, Gittens, với việc chỉ ghi được 17 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo, rõ ràng chưa bao giờ sánh vai ngang tầm với những Golden Boy đình đám một thời tại sân Signal Iduna Park, như Erling Haaland, Jude Bellingham, thậm chí là Jadon Sancho, để sớm gánh vác trọng trách lớn sau khi chuyển tới 1 CLB lớn.

Ở 1 đội bóng giàu tham vọng, đang hừng hực khí thế chinh phục những đỉnh cao tại Premier League hay Champions League sau bước đệm Club World Cup, Chelsea rõ ràng cần 1 cái tên đã quen với áp lực cao như Madueke để lập tức vào guồng, thay vì tân binh Gittens vẫn chỉ dừng tại mức “hứa hẹn”. Nếu Gittens không thể vượt qua chính mình và thích nghi ở đội bóng mới, Chelsea được dự báo sẽ khốn khổ vì hàng công.

“Đuổi” Madueke, một ngôi sao sở hữu tiềm năng lớn, có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có thừa sự năng nổ trên sân, để đổi lấy Gittens cần nhiều thời gian để thể hiện năng lực ở Ngoại hạng Anh, liệu dàn lãnh đạo Chelsea có thực sự khôn ngoan về chuyển nhượng?