MU phơi bày “tử huyệt” trước Nottingham, giới chóp bu phải cứu Amorim

MU mất cân bằng ở 2 cánh

Đêm 1/11, người hâm mộ Man United trải qua khoảnh khắc đầy cảm xúc tại City Ground. Ở màn đại chiến thuộc vòng 10 Premier League 2025/26, "Quỷ đỏ" suýt phải nhận trái đắng trước Nottingham Forest, nhưng cuối cùng đã giành được trận hòa 2-2 kịch tính.

Diallo bùng nổ

Điểm nhấn của trận đấu chính là siêu phẩm vô lê ngoài vòng cấm của Amad Diallo phút 81, khoảnh khắc trực tiếp cứu vớt một điểm cho đội khách.

Ngôi sao người Bờ Biển Ngà thực sự đang trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất tại Old Trafford mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, trong khi Diallo, người được HLV Amorim quy hoạch cho vai trò wingback phải, đang thăng hoa rực rỡ và dần xây chắc vị thế không thể thay thế, thì ở bên kia hành lang biên, Dalot lẫn Dorgu lại đang trở thành nỗi ám ảnh, cơn đau đầu dai dẳng, và là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng trong hệ thống của Man United.

Amorim dần “chán” Dalot

Trước tiên, hãy đề cập về Dalot vì màn trình diễn của hậu vệ người Bồ Đào Nha trong trận hòa Nottingham có thể gói gọn trong từ “đáng quên”, qua đó trực tiếp châm ngòi cho 1 làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ. Được bố trí đá wingback trái trong sơ đồ 3-4-3, cầu thủ 26 tuổi bộc lộ tất cả những điểm yếu cố hữu.

Dalot trở thành điểm đen tại Man United

Xuất hiện trên sân gần 70 phút, Dalot chỉ giành chiến thắng 3/8 pha tranh chấp tay đôi và để mất bóng tới 12 lần, con số không thể chấp nhận được ở cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu. Sự thiếu quyết đoán và khả năng bị khai thác vị trí liên tục đã khiến anh bị Goal chấm điểm thấp thảm hại 4/10.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là ở bàn thua thứ hai, khi Dalot hóa vai tội đồ trong tình huống để Nicolo Savona thoải mái băng vào dứt điểm mà không hề áp sát, hay có bất kỳ hành động tranh chấp quyết liệt nào.

Cựu sao AC Milan bị HLV Amorim rút ra khỏi sân ở phút 68. Lý giải về quyết định thay người, chiến lược gia đồng hương đã có những chia sẻ thẳng thắn, không chỉ đơn thuần là vấn đề phong độ, mà còn là sự thừa nhận về hạn chế chiến thuật của học trò khi chơi ở vị trí wing-back trái.

"Nếu bạn để ý Dalot, nhiều lần Dalot có bóng với không gian để tạt, nhưng cậu ấy thuận chân phải, cậu ấy luôn cắt vào trong và không có không gian”, Amorim phát biểu.

Dalot tự biến mình bị lạc lõng ở MU

Phân tích sâu hơn, nhà cầm quân 40 tuổi chỉ ra rằng, Dalot đang trực tiếp làm hạn chế nghiêm trọng các phương án tấn công. Thay vì đi bóng xuống sát biên, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và thực hiện những quả tạt sớm bằng chân trái, cầu thủ sinh năm 1999 lại luôn có xu hướng cắt vào trung lộ. Điều này vô hình trung khiến anh tự làm hẹp không gian chơi bóng, dễ bị đối phương bắt bài và khiến các đồng đội như Benjamin Sesko, Matheus Cunha thiếu đi sự phục vụ từ biên.

Chỉ số Giá trị 🕒 Số phút thi đấu 68 ⚽ Số lần chạm bóng 43 💥 Số lần dứt điểm 0 🌀 Số lần rê bóng thành công 0/2 ❌ Số lần mất bóng 12 🛡️ Tắc bóng chính xác 1 🚫 Đánh chặn 2 🧱 Giải vây 3 ⚔️ Cướp bóng 4 💪 Thắng tranh chấp tay đôi 3/8 📊 Điểm Sofascore 6.3 (thấp thứ 2 đội hình chính MU)

Màn trình diễn của Dalot trước Nottingham

Lời phân tích có lẽ thay cho sự thừa nhận rằng Dalot không hề phù hợp với vai trò wing-back trái trong sơ đồ đòi hỏi sự kỷ luật, tốc độ và khả năng tạt cánh chính xác của một hậu vệ chạy cánh.

Chưa dừng lại, ngay sau trận đấu, Dalot còn trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, với hàng nghìn bình luận yêu cầu HLV Amorim "gạch tên" anh khỏi đội hình xuất phát trong trận đại chiến với Tottenham cuối tuần tới.

"Dalot, rời khỏi CLB càng sớm càng tốt, tôi sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn".

"Xem Dalot 10 phút bạn nghĩ cậu ta tệ, nhưng xem đủ 90 phút, bạn chắc chắn mình đúng."

"Một hậu vệ mà chỉ biết nhìn bóng bay qua, không tranh chấp, không áp lực đối phương, thật sự xấu hổ."

Dalot sẽ không bao giờ “lớn” hơn?

Những chỉ trích này không chỉ dừng lại ở trận đấu trên sân City Ground. Kể từ đầu mùa, Dalot đã liên tục thể hiện phong độ thất thường. Ngay cả trong trận thắng Brighton 4-2 ở vòng 9, hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng nằm trong số những cầu thủ bị chấm điểm không quá cao của Sofascore (6.8 điểm).

Trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 (hoặc 3-4-2-1) mà Amorim đang áp dụng tại Old Trafford, vai trò của hai wingback cực kỳ quan trọng. Họ không chỉ là những người phòng ngự bên cánh, mà còn là nguồn cung cấp bóng, tạo chiều rộng cho mặt trận tấn công và đảm bảo cường độ hoạt động cao suốt 90 phút.

Đáng buồn thay, Dalot lại đang trở thành mắt xích yếu nhất của hàng thủ.

Hậu vệ sinh năm 1999 sở hữu tốc độ nhưng lại không đảm bảo sự yên tâm trong phòng ngự và cường độ hoạt động, với thống kê chỉ 1,8 lần tắc bóng thành công mỗi trận trong mùa giải 2025/26. Anh trở thành "điểm yếu" thường xuyên bị đối thủ khai thác.

Amorim không còn tin tưởng Dalot?

Dalot gia nhập Man United vào năm 2018 với kỳ vọng lớn sẽ trở thành hậu vệ phải hàng đầu. Ở tuổi 26, Dalot đã có hơn 150 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", nhưng đáng buồn thay, màn trình diễn của anh thường chỉ dừng ở mức “tròn vai” – hoặc tệ hơn.

Đến lúc này, nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn có thể bao biện rằng Dalot không được chơi ở cánh phải sở trường. Tuy nhiên, đứng trước "ngọn núi" quá cao mang tên Diallo, Dalot đơn giản chỉ còn cánh trái để níu giữ hy vọng đá chính.

Câu chuyện không khác với Dorgu

Dalot chưa bao giờ tạo nên sự yên tâm, nhưng phương án dự phòng Dorgu cũng không phải giải pháp an tâm với “Quỷ đỏ”.

Sau khi vào sân thay Dalot ở trận Nottingham, Dorgu cũng không cho thấy sự cải tiến hay an tâm hơn cho cánh trái. Dù có 22 phút góp mặt trên sân, Dorgu chỉ được Sofascore chấm 6.4 điểm, chỉ chuyền thành công 6/7 lần, và đặc biệt là không rê bóng thành công hay thắng bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào cả.

Phong độ của Dorgu từ đầu mùa khá phập phù. Ngôi sao người Đan Mạch được đánh giá cao nhờ tốc độ và thể lực, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và hay mắc sai lầm phòng ngự, thiếu dứt khoát.

Trong trận thắng Brighton trước đó, dù được vào sân, Dorgu lại có một khoảnh khắc đáng quên khi bị đối phương dễ dàng vượt qua và suýt nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Giới chóp bu MU sẽ phải ra tay giúp Amorim?

Có thể khẳng định, vị trí wingback trái thực sự là tử huyệt mà những kết quả tích cực thời gian gần đây của Man United đang che mờ. Cả hai lựa chọn khả dĩ nhất cho Amorim là Dalot và Dorgu đều không đáp ứng tiêu chuẩn.

Trong khi đó, chiến lược gia 40 tuổi cũng không còn lựa chọn nào khác khi các cầu thủ như Luke Shaw và Noussair Mazraoui đều đã được quy hoạch cho vai trò trung vệ lệch và thực tế đã từng được thử nghiệm đá wingback nhưng không mang lại hiệu quả ổn định.

Dorgu cũng không khá hơn Dalot.

Để cạnh tranh 1 suất tham dự Champions League mùa tới hay xa hơn là “ngai vàng” Premier League, Man United phải cần những hậu vệ cánh công thủ toàn diện và ổn định suốt 38 vòng đấu, tương tự như những ngôi sao đá cánh mà Manchester City hay Arsenal đang sở hữu. Với một vị trí cực kỳ quan trọng như wing-back trong sơ đồ 3 trung vệ, chỉ một thoáng lơ là của Dalot hay Dorgu cũng có thể khiến đội bóng trả giá đắt.

Ở phiên chợ Đông và Hè tới, mục tiêu cấp bách cho ban lãnh đạo Man United, bên cạnh nâng cấp hàng tiền vệ già cỗi, thì tìm kiếm một wingback trái công thủ toàn diện phải là dự án được đặt ưu tiên hàng đầu.