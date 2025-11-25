Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng

Sự kiện: Người đẹp thể thao
Alisha Lehmann, một trong những cầu thủ nữ đẹp nhất hành tinh gây thương nhớ với bộ ảnh nóng bỏng.

Alisha Lehmann được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của làng bóng đá hiện tại. Tuyển thủ người Thuỵ Sĩ vừa chuyển sang thi đấu cho CLB nữ Como từ Juventus trong mùa giải này. Đây có thể nói là một bước lùi trong sự nghiệp bóng đá của mỹ nhân 26 tuổi.

Lehmann tung bộ ảnh bán khỏa thân khiến fan ngỡ ngàng

Lehmann tung bộ ảnh bán khỏa thân khiến fan ngỡ ngàng

Trong khi sự nghiệp bóng đá đi xuống, sự nghiệp người mẫu của Lehmann lại lên như "diều gặp gió". Cô nàng sở hữu vóc dáng khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn nên thường xuyên được mời làm mẫu ảnh. Mới nhất, mỹ nhân người Thụy Sĩ khiến fan "bỏng mắt" bằng bộ ảnh bán khỏa thân được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha, Paolo Steve. 

Lehmann hóa thân thành cô nàng tóc xoăn quyến rũ và chỉ mặc mỗi chiếc quần jean. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia xử lý rất tốt góc chụp khiến bộ ảnh rất đẹp mà không hề bị lố lăng hay kệch cỡm. Hiện tại, Lehmann đang có lượng fan khá lớn trên toàn thế giới. Tính riêng trên nền tảng Instagram, mỹ nhân này đã có hơn 16,1 triệu người theo dõi. 

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Alisha Lehmann

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 2

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 3

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 4

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 5

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 6

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 7

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 8

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 9

Mỹ nhân bóng đá có hơn 16 triệu fan, tung bộ ảnh bán khỏa thân nóng bỏng - 10

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 11:50 AM (GMT+7)
