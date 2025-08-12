Mỹ nhân tuyển Anh khoe thân hình nóng bỏng, ăn mừng tới bến sau vô địch EURO

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Người đẹp thể thao
Sau chức vô địch EURO 2025, các ngôi sao của ĐT nữ Anh ăn mừng cuồng nhiệt. Mới nhất là hậu vệ Lucy Bronze khoe vẻ nóng bỏng tại bãi biển Ibiza.

Nữ hậu vệ tuyển Anh Lucy Bronze đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại "thiên đường" Ibiza sau chức vô địch EURO 2025 cùng ĐT Anh. Đáng chú ý, Bronze đi nghỉ mát cùng Ona Batlle, tuyển thủ Tây Ban Nha vừa bị chính cô đánh bại trong trận chung kết.

Mỹ nhân tuyển Anh khoe thân hình nóng bỏng, ăn mừng tới bến sau vô địch EURO - 1

Mỹ nhân tuyển Anh khoe thân hình nóng bỏng, ăn mừng tới bến sau vô địch EURO - 2

Lucy Bronze và&nbsp;Ona Batlle tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau ở Ibiza

Lucy Bronze và Ona Batlle tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau ở Ibiza

Bronze (33 tuổi) và Batlle (26 tuổi) là bạn thân ngoài đời, khi cả hai cùng chơi cho CLB Barcelona. Mới đây, bộ đôi này đối đầu nhau trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 tại Thụy Sĩ. Ở trận đấu đó, tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở sau loạt luân lưu và Lucy đã tiến tới an ủi Batlle ngay trên sân sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Gác lại cảm xúc vui mừng và tiếc nuối, cả hai tận hưởng một ngày trọn vẹn trên du thuyền ở Ibiza. Có lúc, bộ đôi diện bikini cùng nhau chèo chung một chiếc ván, trước khi Lucy được Ona “tắm” bằng vòi nước trên boong tàu.

Bronze (áo trắng) an ủi&nbsp;Batlle

Bronze (áo trắng) an ủi Batlle

Ibiza hiện là điểm đến ưa thích của nhiều ngôi sao “Sư tử” Anh sau chức vô địch EURO 2025. Ella Toone – tuyển thủ Anh hai lần vô địch EURO – vừa công bố đính hôn với bạn trai Joe Bunney ngay tại hòn đảo Địa Trung Hải xinh đẹp.

Cặp đôi chia sẻ tin vui trên Instagram bằng loạt ảnh Joe quỳ gối cầu hôn trước khung cảnh trái tim hoa khổng lồ, kèm chú thích: “Mãi mãi… 04/08/25”. Khoảnh khắc ý nghĩa còn có sự chứng kiến của Arlo – con trai Joe.

Ella Toone đính hôn cùng bạn trai

Ella Toone đính hôn cùng bạn trai

Theo Hạ My

11/08/2025 23:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Người đẹp thể thao
