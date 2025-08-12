Mỹ nhân tuyển Anh khoe thân hình nóng bỏng, ăn mừng tới bến sau vô địch EURO

Nữ hậu vệ tuyển Anh Lucy Bronze đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại "thiên đường" Ibiza sau chức vô địch EURO 2025 cùng ĐT Anh. Đáng chú ý, Bronze đi nghỉ mát cùng Ona Batlle, tuyển thủ Tây Ban Nha vừa bị chính cô đánh bại trong trận chung kết.

Lucy Bronze và Ona Batlle tận hưởng kỳ nghỉ cùng nhau ở Ibiza

Bronze (33 tuổi) và Batlle (26 tuổi) là bạn thân ngoài đời, khi cả hai cùng chơi cho CLB Barcelona. Mới đây, bộ đôi này đối đầu nhau trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 tại Thụy Sĩ. Ở trận đấu đó, tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở sau loạt luân lưu và Lucy đã tiến tới an ủi Batlle ngay trên sân sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Gác lại cảm xúc vui mừng và tiếc nuối, cả hai tận hưởng một ngày trọn vẹn trên du thuyền ở Ibiza. Có lúc, bộ đôi diện bikini cùng nhau chèo chung một chiếc ván, trước khi Lucy được Ona “tắm” bằng vòi nước trên boong tàu.

Bronze (áo trắng) an ủi Batlle

Ibiza hiện là điểm đến ưa thích của nhiều ngôi sao “Sư tử” Anh sau chức vô địch EURO 2025. Ella Toone – tuyển thủ Anh hai lần vô địch EURO – vừa công bố đính hôn với bạn trai Joe Bunney ngay tại hòn đảo Địa Trung Hải xinh đẹp.

Cặp đôi chia sẻ tin vui trên Instagram bằng loạt ảnh Joe quỳ gối cầu hôn trước khung cảnh trái tim hoa khổng lồ, kèm chú thích: “Mãi mãi… 04/08/25”. Khoảnh khắc ý nghĩa còn có sự chứng kiến của Arlo – con trai Joe.

Ella Toone đính hôn cùng bạn trai