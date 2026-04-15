Ekitike chấn thương rất nặng: Liverpool mất chân sút số 1, ĐT Pháp mất trung phong ở World Cup

Tạm biệt giấc mơ World Cup

Tin rất xấu đã xảy ra với tiền đạo Hugo Ekitike. Sau chấn thương trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Liverpool và Paris Saint-Germain, Ekitike đã bị đứt gân Achilles và sẽ phải nghỉ thi đấu trong gần 1 năm.

Ekitike dự kiến sẽ nghỉ 9 tháng sau chấn thương nghiêm trọng

Theo tin từ báo chí Pháp cho biết, sau khi được đưa ra khỏi sân bằng cáng, Ekitike đã được đưa đi chụp chiếu tại bệnh viện để xác định mức độ nghiêm trọng. Khả năng xấu nhất đã đến với Ekitike, anh bị xác định đứt gân Achilles và sẽ phải mất nhanh nhất là 9 tháng để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa Ekitike sẽ chắc chắn không được dự World Cup 2026.

Pha bóng dẫn tới chấn thương của Ekitike là một tình huống không có va chạm, và Ekitike đổ gục xuống sân mà không thể tự đi lại được. Ngay cả các cầu thủ PSG, một số là đồng đội cũ của anh hoặc đồng đội trên tuyển, cũng vô cùng lo lắng chạy lại xem tình hình. Tờ L’Equipe cho hay có vẻ cả Zaire-Emery lẫn Dembele đều đã nghe thấy tiếng gãy vang lên khi Ekitike ngã xuống.

Nỗi lo đua top 5 của Liverpool

Sự vắng mặt của Ekitike tại World Cup sẽ buộc HLV Didier Deschamps thay đổi kế hoạch. Ông đã gần như chắc chắn gọi anh tới Bắc Mỹ hè này, nhưng với chấn thương của anh, Deschamps nhiều khả năng sẽ thay Ekitike bằng Randal Kolo Muani, người đã quen với lối đá của ông trên đội tuyển nhưng mùa này đã chìm nghỉm giữa cuộc khủng hoảng tại Tottenham.

Liverpool vẫn còn phải gặp nhiều đối thủ khó trong phần còn lại của mùa giải

Nhưng trước mắt mối lo sẽ thuộc về Liverpool, họ đã mất đi chân sút tốt nhất của CLB trong lúc đang cố gắng đua top 5. Ekitike đã ghi 17 bàn ở mọi giải đấu mùa này và anh có sự ăn ý lớn với Florian Wirtz trên hàng tấn công. Họ là những điểm sáng ít ỏi trong một mùa giải mà nhiều cầu thủ Liverpool sa sút nghiêm trọng.

Liverpool sẽ phải đến thăm hàng xóm Everton cuối tuần này trong lúc Everton đang ra sức săn đuổi khu vực dự cúp châu Âu, và từ giờ đến cuối mùa họ còn phải gặp Crystal Palace, MU, Chelsea, Aston Villa và Brentford, tất cả đều là những đối thủ khó.