Liverpool thua đơn thiệt kép: Ekitike dính chấn thương cực nặng, phải nghỉ bao lâu?

Liverpool tiếp đón PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League. Cơn mưa nặng hạt tại Anfield khiến cho cả hai đội đều vất vả trong khâu lên bóng. Không những vậy, đôi bên phải nhận tổn thất, dù trận đấu không có nhiều tình huống và chạm.

Ekitike dính chấn thương nặng dù không va chạm với ai

Đầu tiên là tình huống của Hugo Ekitike bên phía Liverpool. Phút 29, chủ nhà đang tấn công và bóng được hướng tới Eketike. Tiền đạo người Pháp không va chạm với ai và chỉ trượt chân ngã nhưng không thể tự mình đứng dậy.

Các cầu thủ PSG thể hiện tinh thần thể thao kêu gọi dừng bóng và vây quanh Ekitike. Các bác sĩ đã phải vào sân và tiền đạo của Liverpool rời sân bằng cáng sau khi được chăm sóc khoảng 5 phút.

Theo một số nguồn tin, Hugo Ekitike bị chấn thương dây chằng mắt cá khá nặng. Mùa giải chắc chắn đã kết thúc với tiền đạo người Pháp. Không những vậy, nhiều khả năng giấc mơ World Cup của cựu cầu thủ PSG có lẽ cũng đã kết thúc.

Bên phía PSG nhận về tổn thất cực lớn. Không lâu sau khi Ekitike rời sân, tới lượt Nuno Mendes của đội khách gặp vấn đề. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng không va chạm với ai nhưng không thể tiếp tục thi đấu. HLV Luis Enrique đành phải tung Lucas Hernandez vào sân thay thế.

Sang hiệp hai, PSG tiếp tục phải thay người bất đắc dĩ. Desire Doue đua tốc độ với Szoboszlai và rơi vào thế hạ phong. Số 8 của Liverpool có tác động và Doue bị trượt trên mặt cỏ ướt rồi đâm thẳng vào một máy quay được cắm ở ngoài đường biên.

Cầu thủ này hét lên đau đớn nhưng vẫn cố chạy thêm một vài phút nữa. Tuy nhiên, đầu gối của cầu thủ này gặp vấn đề nên HLV Luis Enrique buộc phải thay ra. Như vậy, trận đấu này chứng kiến tới 3 trường chấn thương trong đó Ekitike là nặng nhất.