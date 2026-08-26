Video bóng đá Valencia - Betis: Dấu ấn cựu sao Real, chiếm ngôi nhì bảng (La Liga)

Hành quân tới sân Valencia, Real Betis là đội lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội hơn sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy xuyên suốt hiệp 1 đến 2/3 thời gian hiệp 2, Antony và đồng đội tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Betis (áo xanh) thắng nhọc

Bước ngoặt xảy ra vào phút 83, thời điểm cựu hậu vệ Real Madrid - Fran Garcia thực hiện đường căng ngang như đặt để Pablo Garcia ghi bàn khai thông bế tắc cho Betis.

Thắng 1-0 chung cuộc, Betis giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng và tạm thời leo lên ngôi nhì bảng La Liga, kém hiệu số phụ so với đội dẫn đầu Sevilla.

Chung cuộc: Valencia 0-1 Betis

Ghi bàn: Pablo Garcia 83' (Fran Garcia)

Đội hình xuất phát:

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Tarrega, Pepelu, Diakhaby, Vazquez, Sato, Rodriguez, Guerra, Danjuma, Duro

Betis: Valles, Ortiz, Llorente, Gomez, Firpo, Bernal, Fornals, Antony, Deossa, Riquelme, Hernandez