Video bóng đá Valencia - Betis: Dấu ấn cựu sao Real, chiếm ngôi nhì bảng (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Athletic Club
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Video bóng đá Valencia - Betis: Dấu ấn cựu sao Real, chiếm ngôi nhì bảng (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27

(Vòng 2) Số phận trận đấu được định đoạt bằng pha lập công duy nhất ở phút 83.

  

Hành quân tới sân Valencia, Real Betis là đội lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội hơn sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy xuyên suốt hiệp 1 đến 2/3 thời gian hiệp 2, Antony và đồng đội tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Betis (áo xanh) thắng nhọc

Betis (áo xanh) thắng nhọc

Bước ngoặt xảy ra vào phút 83, thời điểm cựu hậu vệ Real Madrid - Fran Garcia thực hiện đường căng ngang như đặt để Pablo Garcia ghi bàn khai thông bế tắc cho Betis.

Thắng 1-0 chung cuộc, Betis giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng và tạm thời leo lên ngôi nhì bảng La Liga, kém hiệu số phụ so với đội dẫn đầu Sevilla.

Chung cuộc: Valencia 0-1 Betis

Ghi bàn: Pablo Garcia 83' (Fran Garcia)

Đội hình xuất phát:

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Tarrega, Pepelu, Diakhaby, Vazquez, Sato, Rodriguez, Guerra, Danjuma, Duro

Betis: Valles, Ortiz, Llorente, Gomez, Firpo, Bernal, Fornals, Antony, Deossa, Riquelme, Hernandez

Video bóng đá Fulham - Chelsea: Nghẹt thở rượt đuổi derby Tây London (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Fulham - Chelsea: Nghẹt thở rượt đuổi derby Tây London (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 1 Ngoại hạng Anh) Trận derby giữa Alonso và Arbeloa đã chứng kiến một màn rượt đuổi có 5 bàn thắng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 03:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN