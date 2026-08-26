Trực tiếp họp báo Thái Lan - Việt Nam: HLV Hudson nhận xét về quả 11m hỏng ăn

Thái Lan khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn

ĐT Thái Lan đã chơi rất quyết tâm trong trận lượt về dù phải làm khách tại Mỹ Đình. "Voi chiến" ghi bàn mở tỷ số ngay phút 12 và chơi rất chủ động. Sang đầu hiệp 2, Thái Lan tiếp tục được hưởng quả phạt 11m nhưng đáng tiếc Kakana lại sút hỏng.

Ngay sau đó, phút 52 Thái Lan phải chịu bàn thua từ tình huống phản lưới của thủ môn Chatchai. Đến phút 85, Wanchai ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và khiến ĐT Việt Nam vất vả trong những phút cuối. Tuy nhiên đúng phút cuối cùng, Wanchai đá phản lưới nhà giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Chung cuộc Việt Nam thắng 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch.

ĐT Thái Lan thể hiện quyết tâm

ĐT Thái Lan để thua với tỷ số 0-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Điều đó đặt ra thách thức lớn cho đoàn quân HLV Anthony Hudson ở trận lượt về diễn ra ở Mỹ Đình.

Tuy nhiên, HLV Hudson không hề tỏ ra bi quan. Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia này cho hay: "Tôi không muốn đi quá sâu vào việc chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào. Ai cũng biết tỷ số hiện tại là 2-0 nghiêng về Việt Nam. Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn ở lượt đi. Tôi thấy có một vài tình huống mà lẽ ra kết cục có thể đã khác, nếu những cơ hội rất rõ ràng ngay trước khung thành được tận dụng tốt hơn.

HLV Anthony Hudson có sự tự tin cao độ

Việc thủ môn Việt Nam (Patrik Lê Giang) được bầu chọn là MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã nói lên rất nhiều điều về diễn biến trận lượt đi. Tôi vô cùng thất vọng về kết quả đó. Tuy nhiên, màn trình diễn ấy cũng giúp chúng tôi có thêm niềm tin trước trận lượt về".

HLV Hudson không sợ bị sa thải

Sau thất bại của Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2024, HLV Masatada Ishii không giữ được ghế lâu. Người hâm mộ Thái Lan lo ngại điều tương tự xảy ra với HLV Hudson. Nhưng chiến lược gia này không hề lo ngại:

"Tôi không bận tâm về chuyện đó. Có một sự khác biệt rất quan trọng ở đây. Đây là giai đoạn tiền mùa giải, và đó là lý do chúng tôi phải xây dựng một đội hình có phần khác biệt. Tôi đã nói điều này nhiều lần: nếu không nhận được sự hỗ trợ từ các CLB và Liên đoàn, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tập hợp được đội hình này trong giai đoạn tiền mùa giải, bởi đây rõ ràng không phải đợt tập trung theo lịch FIFA.

Ngược lại, tình hình của tuyển Việt Nam hoàn toàn khác. Họ mang đến đây đội hình mạnh nhất và đã có thời gian tập trung rất dài, đồng thời thi đấu ba trận tại Hàn Quốc. Đó là một quá trình chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng.

Còn ở trận chung kết vài năm trước, chúng tôi gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Vì vậy, tôi cho rằng bối cảnh hiện tại hoàn toàn khác biệt".