Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Lào: Thầy Kim nói gì về màn trình diễn?

Diễn biến Diễn biến chính Trận đối đầu trước, Lào thua 0-3, lần này thua 1-2, ông có nhận xét gì về hai trận? HLV Ha Hyeok Jun: "Tôi tin rằng Việt Nam vẫn giữ được sức mạnh như trước. Tuy nhiên, Lào đã có những tiến bộ nhất định so với lần gặp trước. Hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục cải thiện ở những lần đối đầu tiếp theo". Ông bình luận gì về bàn thứ 2 của Lào? HLV Ha Hyeok Jun: "Chúng tôi cần phải xem lại. Ban đầu trọng tài đã phất cờ báo việt vị, khi cho rằng cầu thủ Việt Nam đã chắn tầm nhìn của thủ môn chúng tôi. Nhưng sau đó, trọng tài lại thay đổi quyết định. Vì thế, chúng tôi cần phải xem lại". Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn trận này? HLV Ha Hyeok Jun: "Tôi tin rằng các cầu thủ dã nỗ lực hết mình, đến những phút cuối cùng. Kết quả không như mong đợi, nhưng tôi tự hào về các học trò. Chúng tôi cần tập trung vào hồi phục, rồi mới tính đến trận gặp Malaysia".

U22 Việt Nam thắng nhọc trận ra quân

U22 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch chinh phục SEA Games 33 bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước U22 Lào nhờ cú đúp ấn tượng của Đình Bắc. Với chiến thắng tối thiểu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành vé đi tiếp. “Những chiến binh sao vàng” sẽ có 8 ngày nghỉ trước khi bước vào trận gặp Malaysia vào ngày 11/12.

Cú đúp của Đình Bắc giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào

HLV Kim Sang Sik tuyên bố U22 Việt Nam phải thắng

Còn nhớ trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik cho biết: “SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với cả U22 Việt Nam lẫn U22 Lào. HLV Ha Hyeok Jun đã giúp U22 Lào tiến bộ rõ rệt. Đối với bảng đấu chỉ có 3 đội nên mỗi trận đều mang tính quyết định. Chúng tôi phải giành chiến thắng để tạo cơ hội đi tiếp”.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U22 Lào và U22 Malaysia. Theo điều lệ của giải đấu, chỉ có đội nhất bảng mới chắc chắn có quyền vào bán kết.

HLV Kim Sang Sik đề cao đồng hương

HLV Kim Sang Sik và HLV Ha Hyeok Jun biết khá rõ nhau, hai người cùng đến từ Hàn Quốc. Trong quá khứ, hai HLV cũng từng vài lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng như cấp độ trẻ. Nói về kinh nghiệm đối đầu với HLV Ha Hyeok Jun trong quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho biết ông dành sự tôn trọng cao cho người đồng nghiệp, cũng là đồng hương.

“Tôi đã thắng ông ấy 2-0 ở trận gần nhất. Dẫu vậy, dấu ấn của HLV Ha Hyeok Jun ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Tôi luôn tôn trọng năng lực của ông ấy. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phân tích và xây dựng phương án phù hợp nhất để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào”, HLV Kim Sang Sik nói.

