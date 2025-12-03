Thầy trò Kim Sang Sik tri ân người hâm mộ, Đình Bắc lễ phép với HLV U22 Lào

Cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào đều được ghi bởi cái tên Nguyễn Đình Bắc. Phút 29, sao trẻ của CLB CAHN nhận đường căng ngang từ Minh Phúc, đệm bóng cận thành chính xác mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Nhưng U22 Lào cũng cho thấy sự khó chịu trong lối chơi và đã gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút.

U22 Việt Nam tri ân người hâm mộ

Trong hiệp 2, Đình Bắc ghi bàn thắng đẹp mắt và quan trọng ở phút 60. Còn hơn 30 phút nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc bảo vệ thành quả. Sau trận, toàn đội hướng về phía người hâm mộ và có hành động tri ân đến các khán giả đã lặn lội đến sân cổ vũ cho "Những ngôi sao vàng".

Bên cạnh chiến thắng, các tuyển thủ U22 Việt Nam cũng để lại hình ảnh đẹp. Khi cầu thủ Phimmasen Phetvixay của U22 Lào nằm sân vì chuột rút khi trận đấu đã kết thúc, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã rất cố gắng giúp đỡ đồng nghiệp.

Đình Bắc và các đồng đội nhận được lời chúc mừng từ HLV Ha Hyeok Jun bên phía U22 Lào

Trong khi đó, Đình Bắc tỏ ra lễ phép khi tiến đến bắt tay và nhận lời chúc mừng của HLV Ha Hyeok Jun bên phía U22 Lào. Một trận đấu khó khăn nhưng thành quả xứng đáng với những gì U22 Việt Nam thể hiện trên sân Rajamangala.

Chùm ảnh U22 Việt Nam bắt tay U22 Lào và ăn mừng cùng người hâm mộ:

