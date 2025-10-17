Điểm nổi bật nằm ở khả năng xử lý bóng gọn gàng cả khi bóng ở trên không lẫn mặt đất, giúp Sesko kết nối lối chơi và vận hành hàng công của MU một cách mạch lạc hơn.

Tuy vậy, đầu tuần qua, mạng xã hội xuất hiện một bảng xếp hạng gây tranh cãi khi 20 người đại diện trong giới bóng đá được hỏi về “thương vụ tệ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025”, và Sesko dẫn đầu với 6 phiếu, gấp đôi thủ môn James Trafford của Man City.

Đáng chú ý, Florian Wirtz và Alexander Isak mỗi người chỉ phải nhận 1 phiếu dù bộ đôi tân binh có tổng trị giá hơn 200 triệu bảng của Liverpool vẫn chưa ghi được bàn nào ở Ngoại hạng Anh.

Có thể họ sẽ sớm tỏa sáng cho Liverpool, nhưng việc một cầu thủ MU bị nêu tên lại càng khiến bảng khảo sát trở nên khó hiểu. Nếu như trước đây Sesko chưa cảm nhận hết cuộc sống khắc nghiệt của một cầu thủ MU, thì giờ anh chắc chắn đã thấu hiểu.

Dù vậy, chân sút 22 tuổi đang cho thấy anh có đủ tài năng và bản lĩnh để vượt qua mọi ồn ào, để sự nghiệp ở MU không rơi vào cái kết sớm như người tiền nhiệm Hojlund.