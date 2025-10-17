Lưu bài viết thành công
Benjamin Sesko và Alexander Isak là hai trong những bản hợp đồng đình đám trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, khi cả MU lẫn Liverpool đều tìm cách tăng cường hỏa lực trên hàng công. Tuy nhiên, cả hai chân sút này đều chưa có khởi đầu như kỳ vọng tại Ngoại hạng Anh. Vì vậy, trận derby nước Anh cuối tuần này (22h30, 19/10) hứa hẹn sẽ là cơ hội để họ chứng minh giá trị.
Sesko dần vượt qua sức ép
U chiêu mộ Benjamin Sesko từ Leipzig hồi tháng 8 với mức phí 73,7 triệu bảng. Tiền đạo người Slovenia có lần đá chính đầu tiên trong trận đấu đáng quên khi MU bị loại khỏi League Cup trước đội bóng hạng Tư Grimsby Town, trận đấu kết thúc với tỷ số 11-12 trên chấm luân lưu.
Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Sesko trong khu vực 5m50 tại Premier League mùa này
Dù khởi đầu không thuận lợi, Sesko đã ghi 2 bàn trong 2 vòng liên tiếp cho MU ở Ngoại hạng Anh, bao gồm pha lập công trong trận thua 1-3 trước Brentford hôm 27/9 và bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Sunderland chỉ một tuần sau đó. Anh hiện đã có thành tích bằng một nửa số bàn mà người tiền nhiệm Rasmus Hojlund ghi được cho MU ở giải đấu cao nhất xứ sương mù trong cả mùa trước.
Ở tuổi 22, độ tuổi còn rất trẻ đối với một tiền đạo vừa chuyển tới “lò lửa” Ngoại hạng Anh, Sesko đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu.
Hai bàn thắng liên tiếp trước kỳ “FIFA Days” tháng 10, trong bối cảnh gần như không nhận được nhiều bóng từ tuyến dưới, chưa phải là điều ấn tượng nhất mà Sesko thể hiện.
Điểm nổi bật nằm ở khả năng xử lý bóng gọn gàng cả khi bóng ở trên không lẫn mặt đất, giúp Sesko kết nối lối chơi và vận hành hàng công của MU một cách mạch lạc hơn.
Tuy vậy, đầu tuần qua, mạng xã hội xuất hiện một bảng xếp hạng gây tranh cãi khi 20 người đại diện trong giới bóng đá được hỏi về “thương vụ tệ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025”, và Sesko dẫn đầu với 6 phiếu, gấp đôi thủ môn James Trafford của Man City.
Đáng chú ý, Florian Wirtz và Alexander Isak mỗi người chỉ phải nhận 1 phiếu dù bộ đôi tân binh có tổng trị giá hơn 200 triệu bảng của Liverpool vẫn chưa ghi được bàn nào ở Ngoại hạng Anh.
Có thể họ sẽ sớm tỏa sáng cho Liverpool, nhưng việc một cầu thủ MU bị nêu tên lại càng khiến bảng khảo sát trở nên khó hiểu. Nếu như trước đây Sesko chưa cảm nhận hết cuộc sống khắc nghiệt của một cầu thủ MU, thì giờ anh chắc chắn đã thấu hiểu.
Dù vậy, chân sút 22 tuổi đang cho thấy anh có đủ tài năng và bản lĩnh để vượt qua mọi ồn ào, để sự nghiệp ở MU không rơi vào cái kết sớm như người tiền nhiệm Hojlund.
Isak khởi đầu chậm chạp
Thương vụ chuyển nhượng kéo dài của Alexander Isak từ Newcastle sang Liverpool chính là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.
Tiền đạo người Thụy Điển đã công khai chỉ trích Newcastle, cho rằng họ “đã thất hứa” và “mối quan hệ không thể tiếp tục”, sau khi lời đề nghị đầu tiên từ Liverpool bị từ chối. Tiền đạo người Thụy Điển ép “Chích chòe” phải bán anh bằng cách đình công và từ chối tập luyện.
Isak chưa có cú sút trúng đích nào tại Premier League mùa này
Isak đã đạt được điều mình mong muốn. Cuối cùng, thương vụ cũng được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, với mức phí kỷ lục 125 triệu bảng, cao nhất lịch sử bóng đá Anh.
Nhưng việc chọn con đường cực đoan đã khiến Isak đánh mất nhiều hơn cả hình ảnh trong mắt người hâm mộ Newcastle. Đáng nói, tiền đạo người Thụy Điển không hề dính chấn thương, nhưng tác hại của việc đình công lại hiển hiện rõ.
Do không có nhiều thời gian chuẩn bị trước mùa giải, Isak chưa đạt thể trạng thi đấu tốt nhất, mất cảm giác ghi bàn và chưa thể chứng minh giá trị của bản hợp đồng kỷ lục. Anh chưa có cú sút trúng đích nào sau 3 trận ở Ngoại hạng Anh, dù đã đóng góp 1 kiến tạo và ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Southampton ở League Cup.
Hậu quả không chỉ dừng ở cấp CLB. Đội tuyển Thụy Điển cũng đang chịu ảnh hưởng từ sự sa sút thể lực của ngôi sao lớn nhất. Chân sút 26 tuổi khiến chiến dịch vòng loại World Cup của đội bóng Bắc Âu gặp khó khăn.
Isak không ghi bàn trong cả hai thất bại của Thụy Điển trước Kosovo, sau đó tiếp tục tịt ngòi trong trận thua Thụy Sĩ. Đội bóng Bắc Âu hiện đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm sau 4 trận, và việc HLV Jon Dahl Tomasson bị sa thải như một điều tất yếu.
Về phía Liverpool, họ không quá lo lắng. “Lữ đoàn đỏ” hiểu rõ rằng thể trạng của Isak cần thời gian hồi phục khi anh cập bến vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Họ tin rằng chất lượng của một tiền đạo đẳng cấp thế giới sẽ sớm được thể hiện.
Isak đủ tài năng chấm dứt phong độ tệ hiện tại. Anh sẽ dần khỏe mạnh hơn, sắc bén hơn và bàn thắng sẽ tới. Liverpool ký hợp đồng với anh cho tương lai nhiều năm, chứ không phải để đánh giá trong vài tuần đầu mùa giải.
Cuộc chiến khẳng định vị thế số 1
Dù “nổ súng” 2 trận liên tiếp và phần nào lấy lại sự tự tin, Sesko vẫn không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch đang thăng hoa với 4 bàn sau 6 trận cho Napoli, đội đang dẫn đầu Serie A, kể từ khi chuyển tới theo dạng cho mượn từ MU kèm điều khoản mua đứt. Thành tích này đã ngang bằng với số bàn thắng mà Hojlund ghi được cho “Quỷ đỏ” ở Premier League cả mùa trước.
Hojlund hầu như “không nhận được đủ bóng” và “thiếu sự hỗ trợ” từ tuyến dưới ở MU trong suốt hai năm. Sesko thì khác, bởi MU còn chiêu mộ thêm Matheus Cunha và Bryan Mbuemo. Dù đang dần bắt nhịp, Sesko và hai tân binh đắt giá còn lại của “Quỷ đỏ” vẫn cần thêm thời gian để gắn kết với nhau.
Ekitike cho thấy anh đủ sức cạnh tranh với Isak trên hàng công Liverpool
Nếu như Sesko đang nỗ lực chứng minh việc MU mua anh để thay thế Hojlund là đúng, thì Isak dần cảm nhận được sức nóng từ Hugo Ekitike trong cuộc cạnh tranh vị trí trung phong ở Liverpool. Tiền đạo người Pháp cũng là một trong những cái tên được săn đón nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.
Newcastle là đội đầu tiên gửi đề nghị chiêu mộ Ekitike, nhưng khi Liverpool thất bại trong nỗ lực mang về Isak từ chính “Chích chòe”, họ nhanh chóng chuyển hướng sang anh, chi 69 triệu bảng để đưa anh về từ Frankfurt. Trớ trêu thay, sau đó Liverpool vẫn tiếp tục hoàn tất thương vụ Isak, khiến Newcastle không khỏi thất vọng.
Ekitike lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ Liverpool. Anh đã có 5 bàn thắng và 1 kiến tạo cho “Lữ đoàn đỏ” trên mọi đấu trường. Điều khiến HLV Arne Slot đau đầu nhất là ông chưa thể tìm ra phương án sử dụng Ekitike và Isak cùng lúc trên sân trong đội hình đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.
Liverpool chi tới 125 triệu bảng cho Isak chắc chắn không phải để đánh bóng băng ghế dự bị của họ, mà kỳ vọng anh là mảnh ghép cuối cùng để hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh và xưng vương Champions League. Nhưng nếu tiền đạo người Thụy Điển không sớm tìm lại phong độ, anh sẽ phải sắm vai “kép phụ” cho Ekitike.
Rõ ràng, cả Isak lẫn Sesko đều có động lực rất lớn cho trận derby nước Anh giữa Liverpool và MU vào cuối tuần này. Màn đọ sức giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù luôn diễn ra căng thẳng và điều đó sẽ khó có thể khác ở Anfield sắp tới. Chân sút nào vượt qua được để tỏa sáng sẽ không chỉ giúp đội nhà giành kết quả tích cực, mà còn đập tan những hoài nghi.
-16/10/2025 23:14 PM (GMT+7)