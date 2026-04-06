West Ham đâm đơn kiện vì cầu thủ trụ cột bị ép phải ăn mừng vé World Cup

West Ham mất trụ cột vì lý do khó tin

West Ham vừa để thua trước Leeds United trong trận tứ kết FA Cup 2025/26. Họ đã rất nỗ lực khi ghi 2 bàn trong những phút bù giờ của hiệp hai để gỡ 2-2 và kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Đáng tiếc, họ lại đá hỏng 2/4 lần đứng trên chấm 11m. Trận thua này khiến ban lãnh đạo của West Ham rất bực vì họ mất một trụ cột ở hàng thủ vì lý do… khó tin.

Wan Bissaka không thể đá FA Cup cho West Ham... do bị giữ lại ở Congo

HLV Nuno Santo buộc phải sử dụng Kyle Walker-Peters cho vị trí hậu vệ phải và không có người thay thế trong suốt 120 phút vì Wan-Bissaka vắng mặt. Điểm đáng chú ý là cầu thủ này không hề bị chấn thương nhưng vẫn không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng này bởi đang bị giữ lại ở… Congo.

Trước đó, ĐT Congo có lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup sau khi vượt qua Jamaica trong trận tranh vé vớt liên lục địa sau 52 năm. Lần gần nhất họ được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là năm 1974 với cái tên CH Zaire. Bởi vậy, người dân nơi đây đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Tổng thống Félix Tshisekedi quyết định trao tặng cho mỗi tuyển thủ Congo một chiếc xe SUV hạng sang có trị giá 100.000 USD.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như LĐBĐ Congo không kiên quyết… giữ các tuyển thủ lại cho buổi lễ mừng công chiến thắng diễn ra trong ngày 5/4. Toàn bộ ĐT Congo diễu hành trên xe buýt hai tầng quanh thủ đô Kinshasa giống như họ vừa giành chức vô địch. LĐBĐ Congo yêu tất cả cầu thủ đều phải có mặt và không có ngoại lệ.

"Búa tạ" muốn kiện để nhận đền bù

Vấn đề nằm ở chỗ mùa giải của CLB vẫn đang diễn ra và theo luật của FIFA, các ĐTQG không được giữ cầu thủ lại quá 48 tiếng. Bởi vậy, LĐBĐ Congo tự ý giữ các tuyển thủ thêm 5 ngày để ăn mừng vé dự World Cup 2026 là hoàn toàn sai.

Theo L’Equipe, West Ham đã cố gắng liên hệ để Wan-Bissaka có thể kịp dự trận tứ kết FA Cup nhưng bị từ chối. Ngay sau khi thua Leeds, ban lãnh đạo “Búa tạ” đã họp bàn và khả năng sẽ kiện LĐBĐ Congo lên LĐBĐ thế giới (FIFA) vì khiến đội bóng “thiệt hại nghiêm trọng”.

Việc bị loại khỏi FA Cup khiến West Ham mất đi cơ hội duy nhất giành cúp trong mùa giải này. Hiện tại, họ đang trong cuộc chiến trụ hạng cực kỳ cam go khi chỉ xếp thứ 18/20 trên bảng xếp hạng.

Ngoài West Ham, CLB Lille (Pháp) dự kiến cũng làm điều tương tự khi mất hai trụ cột là Chancel Mbemba và Arthur Masuaku trong cuộc đối đầu với Lens tại Ligue 1 cuối tuần vừa qua.