Gyokeres ghi bàn khủng nhất NHA năm 2026, chỉ hay khi đá... dự bị

Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Gyokeres ghi bàn khủng nhất NHA năm 2026, chỉ hay khi đá... dự bị

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Phong độ chói sáng của Gyokeres giúp Arsenal tiến bước dài trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta cũng đối diện bài toán mới liên quan tới chân sút người Thuỵ Điển.

   

Bộ mặt khác của Gyokeres

Arsenal đã dễ dàng vượt qua Sunderland 3-0, qua đó tạo khoảng cách 9 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Viktor Gyokeres là tác giả 2/3 pha lập công giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm. Càng bất ngờ hơn khi tiền đạo người Thuỵ Điển chỉ vào sân từ phút 60 thay thế Gabriel Jesus - người có màn trình diễn không mấy ấn tượng ở vai trò tiền đạo cắm.

Không ít người bất ngờ khi biết, Gyokeres là cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi bàn tốt nhất&nbsp;trong năm 2026

Không ít người bất ngờ khi biết, Gyokeres là cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi bàn tốt nhất trong năm 2026

Màn trình diễn này khác hẳn hình ảnh Gyokeres từng bị bộ phận người hâm mộ phàn nàn trước đó. Dù chưa thể khẳng định anh đã đạt đến độ hoàn thiện, cú đúp vào lưới Sunderland cho thấy sự tự tin đang dần trở lại với ngôi sao 27 tuổi.

Thống kê chỉ ra, Gyokeres đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng trong 8 trận gần nhất cho Arsenal. Không chỉ vậy, 6 pha lập công kể từ đầu năm 2026 giúp anh trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn nhất trên mọi đấu trường, đồng thời củng cố vị thế chân sút số 1 Arsenal mùa này (13 bàn/32 trận).

Ranh giới giữa hay và dở

Thành tích ghi bàn của Gyokeres thực tế còn khá khiêm tốn so với kỳ vọng từ Arsenal. Một số ý kiến cho rằng, đối thủ của Arsenal xuyên suốt thời gian qua như Kairat Almaty, Leeds, Sunderland không quá mạnh.

Trải qua giai đoạn hơn nửa đầu mùa giải khó khăn nhiều người hâm mộ từng lo ngại tiền đạo 27 tuổi sẽ sa sút thêm, đặc biệt khi anh vốn quen tạo nên những thống kê "khủng" về hiệu suất ghi bàn trong màu áo Sporting Lisbon.

Phong độ trồi sụt, Gyokeres còn gặp khó khi Jesus và Havertz trở lại

Phong độ trồi sụt, Gyokeres còn gặp khó khi Jesus và Havertz trở lại

Mặt khác, sự trở lại của Gabriel Jesus Kai Havertz giúp HLV Mikel Arteta có thêm lựa chọn trên hàng công, đồng nghĩa Gyokeres không còn chắc suất đá chính.

Tất nhiên, không vì thế mà sự tiến bộ của Gyokeres bị phủ nhận. Anh vẫn đóng góp bàn thắng, kiến tạo quan trọng trước Chelsea hay Inter Milan thay vì chỉ ở các trận “dễ thở”.

Đáng chú ý, pha lập công vào lưới Inter có nhiều nét tương đồng với pha lập công thứ hai trước Sunderland. Trong cả hai tình huống, Gyokeres tận dụng tốt thời điểm đối phương dâng cao để bứt tốc, thời điểm còn sung sức sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu HLV Arteta có nên sử dụng Gyokeres như “quân bài chiến lược” trong những thời điểm quyết định?

Gyokeres hay nhất khi đá... dự bị?

Lối chơi kiểm soát bóng của Arsenal thường không tạo nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, khiến Gyokeres ít có cơ hội phát huy khả năng bứt tốc. Tuy nhiên, trong những trận đấu căng thẳng, khi đội bóng cần phòng ngự chặt chẽ rồi phản công nhanh, một Gyokeres sung sức trên hàng công lại trở thành phương án đặc biệt hiệu quả.

Gyokeres sẽ hài lòng với vai trò "siêu dự bị"?

Gyokeres sẽ hài lòng với vai trò "siêu dự bị"?

Thống kê cho thấy Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng ghi được từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị (9 bàn). Điều đó phản ánh chiều sâu đội hình mà Arteta đang sở hữu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng nhân sự hợp lý trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Dĩ nhiên, Gyokeres không cập bến Emirates chỉ để đóng vai “siêu dự bị”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đây có thể là vị trí giúp anh phát huy tối đa giá trị và đóng góp hiệu quả nhất cho Arsenal.

Màn trình diễn trước Sunderland cho thấy vì sao Arteta vẫn kiên nhẫn với Gyokeres. Nếu duy trì phong độ ổn định, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh nghiêm túc cho vai trò "số 9" trong phần còn lại mùa giải.

Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City
Arsenal được chốt vô địch sớm 13 vòng, không quan tâm trận Liverpool - Man City

Một nhà cái danh tiếng đã sớm "chốt sổ" cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và trả thưởng cho người chơi đặt cược vào Arsenal.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

09/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
