Gyokeres ghi bàn khủng nhất NHA năm 2026, chỉ hay khi đá... dự bị

Bộ mặt khác của Gyokeres

Arsenal đã dễ dàng vượt qua Sunderland 3-0, qua đó tạo khoảng cách 9 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Viktor Gyokeres là tác giả 2/3 pha lập công giúp "Pháo thủ" giành trọn 3 điểm. Càng bất ngờ hơn khi tiền đạo người Thuỵ Điển chỉ vào sân từ phút 60 thay thế Gabriel Jesus - người có màn trình diễn không mấy ấn tượng ở vai trò tiền đạo cắm.

Không ít người bất ngờ khi biết, Gyokeres là cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi bàn tốt nhất trong năm 2026

Màn trình diễn này khác hẳn hình ảnh Gyokeres từng bị bộ phận người hâm mộ phàn nàn trước đó. Dù chưa thể khẳng định anh đã đạt đến độ hoàn thiện, cú đúp vào lưới Sunderland cho thấy sự tự tin đang dần trở lại với ngôi sao 27 tuổi.

Thống kê chỉ ra, Gyokeres đã góp dấu giày vào 8 bàn thắng trong 8 trận gần nhất cho Arsenal. Không chỉ vậy, 6 pha lập công kể từ đầu năm 2026 giúp anh trở thành cầu thủ Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn nhất trên mọi đấu trường, đồng thời củng cố vị thế chân sút số 1 Arsenal mùa này (13 bàn/32 trận).

Ranh giới giữa hay và dở

Thành tích ghi bàn của Gyokeres thực tế còn khá khiêm tốn so với kỳ vọng từ Arsenal. Một số ý kiến cho rằng, đối thủ của Arsenal xuyên suốt thời gian qua như Kairat Almaty, Leeds, Sunderland không quá mạnh.

Trải qua giai đoạn hơn nửa đầu mùa giải khó khăn nhiều người hâm mộ từng lo ngại tiền đạo 27 tuổi sẽ sa sút thêm, đặc biệt khi anh vốn quen tạo nên những thống kê "khủng" về hiệu suất ghi bàn trong màu áo Sporting Lisbon.

Phong độ trồi sụt, Gyokeres còn gặp khó khi Jesus và Havertz trở lại

Mặt khác, sự trở lại của Gabriel Jesus Kai Havertz giúp HLV Mikel Arteta có thêm lựa chọn trên hàng công, đồng nghĩa Gyokeres không còn chắc suất đá chính.

Tất nhiên, không vì thế mà sự tiến bộ của Gyokeres bị phủ nhận. Anh vẫn đóng góp bàn thắng, kiến tạo quan trọng trước Chelsea hay Inter Milan thay vì chỉ ở các trận “dễ thở”.

Đáng chú ý, pha lập công vào lưới Inter có nhiều nét tương đồng với pha lập công thứ hai trước Sunderland. Trong cả hai tình huống, Gyokeres tận dụng tốt thời điểm đối phương dâng cao để bứt tốc, thời điểm còn sung sức sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu HLV Arteta có nên sử dụng Gyokeres như “quân bài chiến lược” trong những thời điểm quyết định?

Gyokeres hay nhất khi đá... dự bị?

Lối chơi kiểm soát bóng của Arsenal thường không tạo nhiều khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, khiến Gyokeres ít có cơ hội phát huy khả năng bứt tốc. Tuy nhiên, trong những trận đấu căng thẳng, khi đội bóng cần phòng ngự chặt chẽ rồi phản công nhanh, một Gyokeres sung sức trên hàng công lại trở thành phương án đặc biệt hiệu quả.

Gyokeres sẽ hài lòng với vai trò "siêu dự bị"?

Thống kê cho thấy Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng ghi được từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị (9 bàn). Điều đó phản ánh chiều sâu đội hình mà Arteta đang sở hữu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng nhân sự hợp lý trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Dĩ nhiên, Gyokeres không cập bến Emirates chỉ để đóng vai “siêu dự bị”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đây có thể là vị trí giúp anh phát huy tối đa giá trị và đóng góp hiệu quả nhất cho Arsenal.

Màn trình diễn trước Sunderland cho thấy vì sao Arteta vẫn kiên nhẫn với Gyokeres. Nếu duy trì phong độ ổn định, tiền đạo người Thụy Điển hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh nghiêm túc cho vai trò "số 9" trong phần còn lại mùa giải.