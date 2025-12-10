U22 Việt Nam & giấc mơ HCV SEA Games: Liệu có đúng khi nói thầy Kim "hết phép"?

HLV Kim Sang Sik "hết phép"?

ĐT U22 Việt Nam đã có trận ra quân tại SEA Games 33 và giành chiến thắng trước U22 Lào qua đó giành được 3 điểm đầu tay. Tuy nhiên, đa phần người hâm mộ Việt Nam đều chưa hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Nguyên nhân là bởi “Những chiến binh Sao Vàng” chỉ ghi được 2 bàn và để đối thủ chọc thủng lưới trong hiệp một.

HLV Kim Sang Sik đã "hết phép?

Một số ý kiến cho rằng HLV Kim Sang Sik đã “hết bài” và lo ngại khả năng giành HCV của ĐT U22 Việt Nam. Vậy ý kiến này có đúng không? Hãy cùng nhìn lại trận đấu để làm rõ vấn đề này.

Những vấn đề cần phải làm rõ

Đầu tiên cần phải làm rõ hai vấn đề. Một là U22 Việt Nam không phải là ĐT Việt Nam và hai là Lào không còn quá yếu như trước đây. Mặc dù đã tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trong lứa tuổi nhưng rõ ràng các tuyển thủ U22 Việt Nam chưa thể so sánh với các đàn anh, đặc biệt là ở khu trung tuyến.

Quang Hải và Hoàng Đức đang là 2 chân chuyền đỉnh nhất của bóng đá Việt Nam nên Xuân Bắc hay Thái Sơn không thể so sánh được. Bởi vậy, U22 Việt Nam thiếu đi những đường chuyền xuyên tuyến sắc sảo trong trận với U22 Lào là điều dễ hiểu. Đây là vấn đề về mặt con người chứ không phải là chiến thuật.

Đa phần các tuyển thủ U22 Việt Nam chưa phải là trụ cột của CLB tại V-League. Bởi vậy, kinh nghiệm thi đấu sẽ có nhiều thiếu sót và dễ bị tâm lý. Đây là điều có thể thông cảm được cho những cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam.

Thái Sơn cầm nhịp khá tốt ở giữa sân nhưng chưa thể tạo ra đột biến

Điều nữa, U22 Lào đã chơi rất kỷ luật. Về mặt cá nhân, họ yếu hơn nhưng U22 Lào phòng thủ toàn bộ 11 cầu thủ ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của họ cũng là lần đầu tiên họ dâng lên trong hiệp một. Bên cạnh đó, bàn thắng ấy cũng có dư vị của may mắn khi bóng bật xà ngang nảy ra.

Các cầu thủ nước bạn không còn “ngây thơ” dâng lên tấn công vội vã hay phòng thủ hớ hênh. Thậm chí, họ còn rất khôn khéo khi thường xuyên phạm lỗi xa vòng cấm để giảm tối đa nguy cơ.

U22 Lào hay là điều cần phải được công nhận. Hãy thử thay bất kỳ đội bóng nào tham dự SEA Games 33 đối đầu với họ trong trận đấu, chưa chắc đã làm tốt hơn U22 Việt Nam. Bởi vậy, người hâm mộ Việt Nam cần từ bỏ dần thói quen cứ ra sân với Lào là thắng đậm. ĐT Việt Nam cũng chỉ thắng ĐT Lào với tỉ số 2-0 trong lần đối đầu gần nhất dù có Xuân Son trong đội hình.

U22 Việt Nam có mảng miếng rõ ràng

Hãy bàn sâu hơn một chút về chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trong trận đấu này. Ông thầy người Hàn Quốc đã chuẩn bị rất kỹ khi lựa chọn những bài đánh phối hợp ở hai biên thay vì đánh trung lộ. Thầy Kim đã dự đoán được lối chơi tử thủ của U22 Lào.

U22 Việt Nam có mảng miếng tấn công rõ ràng nhưng khả năng tận dụng cơ hội còn kém

Thêm vào đó, hai tiền vệ trung tâm khó tạo đột biến. Tiền đạo cắm Quốc Việt chưa xuất sắc đến độ có thể xoay xở khi bị 2-3 cầu thủ đối phương áp sát. Bởi vậy, đánh biên để kéo giãn hàng phòng ngự của đối thủ là điều hợp lý.

U22 Việt Nam rất mạch lạc trong những đường lên bóng. Ý tưởng rất rõ ràng, đó là cố gắng đâm xuống 2 biên rồi đưa bóng vào trong. Đó cũng là lối chơi được áp dụng phổ biến tại châu Âu hiện tại. Bàn mở tỉ số tới tình huống phối hợp như vậy. Bức tốc nhanh, chuyền bóng căng và người băng vào dứt điểm một chạm là có bàn thắng.

Với mảng miếng rõ ràng như vậy, đâu thể nói rằng HLV Kim Sang Sik “hết bài” được. Tất nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong vài ngày tới. Nhiệm vụ quan trọng nhất chắc chắn là giúp các học trò tận dụng cơ hội tốt hơn. U22 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là trong hiệp hai.

Thầy Kim đã chia sẻ trong buổi họp báo rằng “U22 Việt Nam sẽ cải thiện các điểm còn yếu và tận dụng các điểm mạnh chuẩn bị tốt cho trận gặp Malaysia”. Dẫu sao đây mới chỉ là trận mở đầu nên còn nhiều điểm chưa tốt. Điều quan trọng là U22 Việt Nam cải thiện màn trình diễn sau mỗi trận đấu để hướng tới mục tiêu cuối cùng là giành HCV SEA Games 33.