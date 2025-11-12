Ronaldo công bố kế hoạch giải nghệ, xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối

⚡ Ronaldo thừa nhận sự nghiệp đang dần khép lại

Siêu sao 40 tuổi chia sẻ với Piers Morgan rằng những ngày thi đấu của anh đang tới hồi kết. Khi được hỏi về tuổi giải nghệ, Ronaldo nói: “Sớm thôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn. Sẽ rất khó khăn, tất nhiên. Sẽ rất khó khăn, chắc tôi sẽ khóc… Nhưng tôi đã chuẩn bị tương lai từ khi 25, 26, 27 tuổi, nên tôi nghĩ có thể chịu được áp lực này”.

Mới gia hạn hợp đồng với Al Nassr nhưng Ronaldo hé lộ kế hoạch giải nghệ

Ronaldo nhấn mạnh: “Khi tôi nói ‘sớm’, tôi đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tôi đang cảm thấy rất tốt, vẫn ghi bàn, vẫn nhanh nhẹn, tận hưởng trận đấu ở ĐTQG và Al Nassr. Nhưng thành thật mà nói, khi tôi nói ‘sớm’, có lẽ tôi vẫn sẽ thi đấu thêm một, hai năm nữa”.

🌍 World Cup 2026 sẽ là giải cuối cùng

Khi được hỏi về World Cup 2026, Ronaldo đáp: “Chắc chắn rồi, vì lúc đó tôi sẽ 41 tuổi và sẽ là thời điểm thích hợp cho một giải đấu lớn. Như tôi đã nói, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, nhưng khi nói ‘sớm’, thực sự là rất sớm vì tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá".

Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng ở cấp độ ĐTQG

Chủ nhân của 5 danh hiệu Quả bóng vàng khẳng định: “Tôi đã thi đấu suốt 25 năm, làm tất cả mọi thứ, nắm giữ nhiều kỷ lục ở các CLB và ĐTQG và tôi thật sự tự hào. Vậy nên hãy tận hưởng khoảnh khắc này và sống trọn từng giây phút".