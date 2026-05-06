Ngỡ ngàng hàng triệu fan ký đơn kiến ​​nghị yêu cầu Mbappe rời Real Madrid

Khoảng thời gian của Kylian Mbappe tại Real Madrid đang diễn biến theo chiều hướng không như kỳ vọng. Dù tiền đạo người Pháp có nhiều trận đấu nổi bật, một bộ phận lớn người hâm mộ lại mong muốn anh rời đội bóng.

Mùa giải của Real Madrid trở nên nhiều biến động sau quyết định bổ nhiệm Xabi Alonso cùng việc Alvaro Arbeloa không tạo được hiệu ứng tích cực như mong đợi trên cương vị HLV trưởng. Trong bối cảnh đó, phong độ và vai trò của Mbappé càng bị đặt dưới sự soi xét.

Một bản kiến nghị trực tuyến đã được phát động, thu hút số lượng lớn fan ký tên với thông điệp: “Các Madridista, hãy lên tiếng. Đừng im lặng nếu bạn cho rằng câu lạc bộ cần thay đổi; hãy ký vào bản kiến nghị này và ủng hộ niềm tin của bạn". Hiện tại, số lượng fan hưởng ứng đã vượt mốc 2 triệu người và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng Real Madrid thi đấu tốt hơn khi không có Mbappé. Cụ thể, trong quãng thời gian anh chấn thương, đội bóng đã giành 5 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, khi Mbappé trở lại, Real Madrid chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất. Cuối tuần trước, Vinicius ghi hai bàn giúp đội nhà thắng Espanyol 2-0, trước khi chính anh cũng gặp chấn thương.

Dù vậy, bản kiến nghị này có thể được ký bởi bất kỳ ai và chưa chắc sẽ tạo ra tác động thực sự tới ban lãnh đạo câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc hơn một triệu người cùng yêu cầu Mbappé ra đi vẫn là tín hiệu đáng chú ý. Hiện tại, tiền đạo người Pháp được cho là nhận mức lương hơn 600.000 euro mỗi tuần, khiến bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào cũng sẽ rất phức tạp về tài chính.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng một số cầu thủ Real Madrid không hài lòng với thái độ của Mbappe. Mối quan hệ giữa anh và các đồng đội được cho là rạn nứt, đặc biệt trong bối cảnh tranh cãi giữa Mbappé và Vinicius, khi phần lớn cầu thủ được cho là đứng về phía Vinicius dù Mbappé vẫn có phong độ tốt.

Ngoài ra, vấn đề chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mùa giải của tiền đạo người Pháp. Anh đã bỏ lỡ khoảng 12 trận đấu do chấn thương gân khoeo tái phát và chấn thương đầu gối kéo dài.