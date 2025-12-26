Dự đoán tỷ số MU – Newcastle: Đại chiến thời gian khó (Ngoại hạng Anh)

Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, ngày Lễ tặng quà sẽ chỉ có 1 trận đấu, nhưng lại là một trận không thể bỏ lỡ. MU đang là đội có thành tích thắng nhiều nhất trong ngày Lễ tặng quà (26) trong khi Newcastle đồng sở hữu số trận thua nhiều nhất (16), nhưng lịch sử không có nhiều ý nghĩa với trận đấu này.

"Quỷ Đỏ" và bài toán không Fernandes

Lễ Giáng sinh của MU không được vui lắm, khi một người cũ của Man City đã làm “Quỷ Đỏ” thất bại ở vòng đấu trước. Cú đúp của Morgan Rogers mang lại thắng lợi 2-1 cho Aston Villa, và MU không những đứt mạch 4 trận bất bại mà còn tiếp tục đứng ngoài top 5 dù đã có rất nhiều cơ hội vươn lên khu vực này trong 2 tháng qua.

MU sẽ không có Bruno Fernandes và thành tích của họ khi Fernandes không đá là rất tệ

Không những thua, MU còn mất Bruno Fernandes do chấn thương, và họ cũng đã phải nhả Mazraoui, Mbeumo và Diallo về đá tuyển ở CAN. HLV Ruben Amorim càng thêm khổ khi trước trận này, đến lượt Kobbie Mainoo được xác nhận không thể thi đấu vì bị đau trong lúc tập.

MU từ mùa 2022/23 đến nay đã đá 7 trận không có Fernandes trong đội hình và hòa 1 thua 6 trong 7 trận đó. Không chỉ mất nhân vật chủ lực của hàng tấn công, MU còn đang lung lay ở tuyến sau khi đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp.

Giữ chiến thắng không dễ

Newcastle đã thua khá đau ở trận derby Tyneside, nhưng tuần trước họ cầm chân Chelsea 2-2 nhờ cú đúp của Nick Woltemade, dù nhiều fan cảm thấy đáng lẽ “The Magpies” đã phải thắng nếu không vì những sai lầm phòng ngự ở hiệp 2. Phong độ bất ổn (6 thăng – 5 hòa – 6 thua) khiến Newcastle vẫn chưa vượt lên top 10, dù vậy họ chỉ còn kém MU 3 điểm.

Woltemade lập cú đúp nhưng Newcastle vẫn mất 2 điểm trước Chelsea, câu chuyện quen thuộc của "The Magpies" từ đầu mùa

Khâu ghi bàn mùa này của Newcastle không ổn lắm khi chỉ Woltemade lập công đều đặn. Giờ đến hàng thủ làm HLV Eddie Howe lo nghĩ, Newcastle cũng như MU đã không giữ sạch lưới trong 10 trận liên tiếp, khiến một số trận họ không giữ được 3 điểm dù hàng công được việc. Ngoài ra, phong độ sân khách của đội bóng vùng Đông Bắc khá kém với chỉ 1 trận thắng.

Dù vậy, Newcastle đá sân khách lại có vẻ chắc hơn sân nhà, họ thủng lưới sân khách (10 bàn thua) chỉ nhiều hơn Arsenal (7) và Crystal Palace (9). Và dù MU hay bắt nạt Newcastle tại Old Trafford trong 1 thập kỷ qua, lần gần nhất đến thăm sân này Newcastle đã thắng 2-0 ở mùa giải trước.

Ai lỏng lẻo hơn?

Vắng cả Fernandes và Mainoo, nhưng MU sẽ có Casemiro trở lại sau án treo giò và nhiều khả năng anh sẽ đá cặp Lisandro Martinez ở tuyến giữa. Đội hình MU dự kiến không thay đổi nhiều so với trận Aston Villa do ngoài Casemiro, những ai vắng mặt trận đó thì vẫn tiếp tục nghỉ trận này.

Newcastle đánh bại MU ở Old Trafford trong mùa 2024/25

Eddie Howe đang chờ tình hình thể lực của thủ môn Nick Pope, nhưng các vị trí phòng ngự khác làm ông lo hơn khi Dan Burn, Livramento, Trippier, Krafth, Botman và Lascelles đều chấn thương, trải dài cả 4 vị trí hậu vệ. Dù vậy Newcastle chưa có tổn thất nào mới, do đó Howe dự kiến không thay quá nhiều cầu thủ đá chính.

Đây là cuộc đấu giữa hai đội phòng ngự không tốt, nhưng MU dù có lợi thế sân nhà, mất Fernandes là một thiệt thòi rất lớn. Newcastle vẫn có Woltemade trên hàng công để tạo đột biến, và có thể anh chỉ cần làm 1 lần là đủ để định đoạt trận đấu.