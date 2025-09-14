Dự đoán tỷ số Man City - MU: Đại chiến trong gian khó, Amorim đấu trí Guardiola

Đội bóng Thứ hạng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Man City Hạng 13 3 1 0 2 5 4 MU Hạng 9 3 1 1 1 4 4

🎯Phong độ của Man City và MU

Man City bước vào trận derby sau hai thất bại liên tiếp, lần đầu tiên kể từ mùa 2004/05 họ để thua hai trong ba vòng mở màn. Với chỉ ba điểm giành được, đây là khởi đầu tệ nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Nếu tiếp tục trắng tay, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 1995/96 – mùa giải họ xuống hạng – Man City thua ba trong bốn trận đầu mùa Ngoại hạng Anh. Dù danh sách chấn thương kéo dài khiến tình hình thêm khó khăn, "Man xanh" vẫn có cơ sở để lạc quan khi từng thắng năm trận sân nhà liên tiếp trước khi để thua Tottenham tháng trước.

Man City vừa để thua Brighton ở vòng 3

MU suốt 12 năm qua luôn ngập trong khủng hoảng và mùa này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ở trận derby Manchester lần này, lại bất ngờ đứng trên kình địch cùng thành phố.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim kịp gượng dậy sau cú sốc thua Grimsby bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Burnley ngay trước kỳ nghỉ, trong đó bàn quyết định đến từ chấm phạt đền phút bù giờ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chiến thắng thứ tám trong 30 trận Ngoại hạng của "Quỷ đỏ" dưới thời Amorim (hòa 7, thua 15), và một nửa số trận thắng ấy đến từ các đội bóng tân binh.

5 trận gần nhất Man City đối đầu MU ở Ngoại hạng Anh Ngày thi đấu Kết quả thi đấu 14/1/2023 MU 2-1 Man City 29/10/2023 MU 0-3 Man City 3/3/2024 Man City 3-1 MU 15/12/2024 Man City 1-2 MU 6/4/2025 MU 0-0 Man City

🤝Lịch sử đối đầu Man City và MU

Trong lịch sử bóng đá Anh, derby Manchester luôn nằm trong nhóm những cuộc so tài lâu đời và giàu cảm xúc nhất. Tính đến nay, MU và Man City đã chạm trán tổng cộng 196 lần, bắt đầu từ trận đấu đầu tiên vào năm 1891, tức cách đây đã 134 năm.

Derby Manchester luôn có sức hút đặc biệt

Ở 196 lần đối đầu đó, MU giành được 80 chiến thắng, hòa 54 trận và chỉ để thua 62 lần trước Man City. Thành tích này phần nào tiếp thêm sự tự tin cho HLV Amorim cùng các học trò trước chuyến làm khách tại Etihad. Cũng tại “thánh địa” này mùa trước, chính nhà cầm quân người Bồ đã từng khiến Pep Guardiola và các học trò ôm hận với chiến thắng 2-1.

Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, Man City không hề bị ám ảnh bởi quá khứ. Họ hiểu rằng MU đã không còn ở thời kỳ thống trị bóng đá Anh, trong khi bản thân “The Citizens” giờ đã trở thành một thế lực khó bị khuất phục – hoàn toàn khác so với hình ảnh bị “Quỷ đỏ” lấn lướt cách đây hơn 20 năm.

Xét đối đầu trực tiếp, Man City thắng 5/8 trận derby Manchester gần nhất ở Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 2). Đáng chú ý, chỉ 6/20 trận derby Manchester tại giải Ngoại hạng Anh kết thúc với phần thắng thuộc về đội chủ nhà (hòa 4, thua 10). MU cũng không thua trong 2 hiệp chính ở 4 lần đụng độ City gần đây trên mọi đấu trường với 2 trận thắng và 2 trận hòa (chỉ thua khi phải bước vào hiệp phụ hoặc luân lưu, như tại Siêu cúp Anh 2024).

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của Man City và MU

Man City MU Brighton 2-1 Man City MU 3-2 Burnley Man City 0-2 Tottenham Grimsby 2-2 MU (pen: 12-11) Wolves 0-4 Man City Fulham 1-1 MU Palermo 0-3 Man City MU 0-1 Arsenal Man City 3-4 Al Hilal MU 2-1 Fiorentina

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo Man City Haaland - 3 Cherki - 1 Reijnders - 1 Marmoush - 1 Lewis - 1 Reijnder - 1 MU Fernandes - 1 Mbeumo - 1 đối thủ phản lưới - 2 Dalot - 1

* Ngôi sao nổi bật:

Man City

1) Erling Haaland: Đẳng cấp của Erling Haaland đã được khẳng định trên mọi mặt trận. Tiền đạo người Na Uy hiện là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới với sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Mang áo số 9 của Man City, Haaland luôn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ bởi khả năng dứt điểm đa dạng và bản năng săn bàn cực bén trong vòng cấm.

Haaland có khả năng đe dọa hàng thủ MU

2) Tijjani Reijnders: Dù chỉ mới gia nhập Man City, Tijjani Reijnders đã kịp để lại dấu ấn đậm nét. Tiền vệ người Hà Lan nhanh chóng được chú ý với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo ngay trong những trận đầu tiên. Sở hữu thể hình cao lớn nhưng lại cực kỳ khéo léo, Reijnders không chỉ giỏi phát động và chuyền bóng chuẩn xác, mà còn sẵn sàng tung ra những cú sút uy lực hướng thẳng về khung thành đối thủ.

3) Jeremy Doku: Jeremy Doku ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong màu áo Man City. Với những pha bứt tốc và đột phá đầy táo bạo ở cánh trái, tiền vệ người Bỉ luôn khiến hàng thủ đối phương phải “xoay như chong chóng”. Không chỉ giỏi quấy phá, Doku còn cực kỳ lợi hại ở những đường chuyền – từ căng sệt chính xác cho đến các pha tạt bóng bổng nguy hiểm.

MU

1) Mbeumo: Đẳng cấp của Mbeumo không có gì phải bàn cãi khi anh là 1 trong những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho Brentford ở mùa bóng trước. Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiến tạo ấn tượng.

Màn trình diễn của Mbeumo từ đầu mùa đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của các nhà chuyên môn và người hâm mộ "Quỷ đỏ". Mbeumo đã ghi bàn trong cả 2 trận gần nhất của MU và trong bối cảnh Matheus Cunha vắng mặt vì chấn thương, Mbeumo chắc chắn là niền hy vọng lớn trên hàng công đội khách.

Mbeumo sẵn sàng gây ra khó khăn cho hàng thủ Man City

2) Fernandes: Fernandes trong nhiều mùa giải đã qua luôn là ngôi sao hàng đầu của MU. Số lượng bàn thắng và kiến tạo mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được luôn ở mức cao so với các đối thủ còn lại. Theo thống kê, Fernandes là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tính từ đầu mùa giải 2025/26 ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 12 lần. Thông số kể trên cho thấy, dù bị HLV Amorim xếp đá thấp dưới hàng tiền vệ, Fernandes vẫn có ảnh hưởng lớn đến khả năng tấn công của MU.

3) De Ligt: Trong lúc nhiều cầu thủ ở hàng thủ MU thi đấu không tốt ở mùa giải 2024/25, trung vệ De Ligt lại có màn thể hiện đầy nỗ lực. Ngôi sao người Hà Lan được kỳ vọng sẽ là "hòn đá tảng" án ngữ trước khung thành MU, nhất là trong bối cảnh khung gỗ "Quỷ đỏ" có sự xáo trộn lớn từ đầu mùa, với việc Andre Onana rời đi.

⚽Phân tích lối chơi

Man City MU Điểm mạnh Kiểm soát bóng tốt, khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất tốt, lối chơi đa dạng. Hàng tiền đạo mạnh, sắc bén. Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công. Điểm yếu Dễ bị đối thủ phản công. Đội hình thiếu hụt nhiều nhân sự do chấn thương. Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Khả năng chống bóng bổng kém, đặc biệt là phạt góc.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Man City thắng 40% Hòa 30% MU thắng 30%