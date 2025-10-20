MU đánh sập Anfield của Liverpool sau gần 1 thập kỷ ròng rã, Amorim dụng binh "như thần"

Bàn mở điểm nhiều tranh cãi

Các trận đấu giữa Liverpool và MU chưa bao giờ diễn ra yên bình, nhưng không ai ngờ tranh cãi lại nổ ra sớm đến vậy. Chưa đầy 1 phút sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Van Dijk, Mbeumo và Mac Allister cùng tranh chấp trên không, khiến tiền vệ người Argentina chịu đau đớn khi bị cùi chỏ của Van Dijk vô tình va vào đầu.

Trong lúc Mac Allister còn nằm sân, Amad Diallo chuyền bóng cho Mbeumo, còn Van Dijk dường như chờ đợi trọng tài dừng trận đấu. Nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn. Mbeumo băng xuống tốc độ, dứt điểm đánh bại Mamardashvili, người lẽ ra có thể làm tốt hơn.

Liệu Liverpool có lỗi khi không theo đến cùng tình huống bóng? Có thể, nhưng đây rõ ràng là pha bóng không dễ dàng gì kiểm soát được. Với không ít trọng tài khác ở Anh, trận đấu sẽ tạm dừng trong tình huống như vậy. Nhưng trọng tài Michael Oliver tin rằng không có gì phải dừng trận đấu, khi sự đen đủi do Liverpool tự mang đến và họ đành phải chịu.

"Tam tấu" Mount - Cunha - Mbeumo chơi hiệu quả

Trong trận đấu với Liverpool, HLV Ruben Amorim chọn bộ ba tấn công gồm Mason Mount, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, để Benjamin Sesko ngồi dự bị. Họ đã phối hợp ăn ý, liên kết tốt và khai thác hiệu quả các cơ hội do Fernandes và Casemiro tạo ra.

Khi Liverpool gia tăng áp lực, khiến MU gặp khó trong việc lên bóng, Cunha vẫn có thể mang tới khác biệt. Anh chơi tốt trong vai trò trung phong, giữ bóng rất chắc, thậm chí bóng như "dính" vào chân. Khi Sesko vào thay Mount, Cunha lùi sâu hơn và tham gia vào mọi pha bóng đáng chú ý của MU. Anh chính là mẫu cầu thủ mà MU cần dù chưa ghi bàn nào cho "Quỷ đỏ".

HLV Amorim trổ tài

Sơ đồ chiến thuật của MU không gây bất ngờ, nhưng cách các cầu thủ được bố trí tạo nên sự khác biệt. Sơ đồ 3-4-3 đặc trưng của Ruben Amorim sử dụng Amad Diallo ở vị trí hậu vệ cánh phải, còn Fernandes liên tục dâng cao.

Trước Liverpool thiếu gắn kết trong hiệp một, chiến thuật này phát huy hiệu quả. MU may mắn không thủng lưới, đặc biệt trong pha phối hợp dẫn đến cú sút trúng cột dọc của Gakpo. Rõ ràng HLV Amorim đã đúng khi khoét vào vị trí hậu vệ trái Milos Kerkez của Liverpool thông qua Amad Diallo và Mbeumo. MU hoàn toàn có thể ghi thêm bàn khi chiếm ưu thế, với Fernandes suýt thành công khi sút bóng dội cột dọc.

Rõ ràng vấn đề lớn nhất của MU không phải việc có nên sử dụng sơ đồ có 3 trung vệ hay không, mà là cách HLV Amorim sắp xếp nhân sự và vận hành chiến thuật đó ra sao. Việc có những chỉ đạo đúng đắn đã giúp cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dần chinh phục được các CĐV "Quỷ đỏ".

Sự đen đủi của Liverpool

Hàng công Liverpool không hoạt động hiệu quả như kỳ vọng khi chỉ có 1 bàn duy nhất ghi vào lưới MU nhờ công của Gakpo. Nhưng cũng cần nói họ cũng rất thiếu may mắn.

Gakpo đặc biệt không gặp thuận lợi, khi có tới 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ khung thành MU trước khi ghi bàn, rồi lại bỏ lỡ một cơ hội muộn màng. HLV Arne Slot đưa ra quyết định táo bạo khi tung Florian Wirtz và Hugo Ekitike vào sân, giữ nguyên Salah, Isak và Gakpo. Ông dồn toàn lực cho tấn công, nhưng không thành công. Sau đó, nhà cầm quân người Hà Lan thay Isak và Salah, những người có một trận đấu đáng thất vọng khác.

Mùa giải hiện tại của Liverpool đang trở thành chuỗi trận đấu đầy thử thách. Thời điểm họ được xem là ứng viên vô địch sau vài trận đầu mùa dường như đã xa vời. Các cổ động viên Arsenal chắc chắn đang ăn mừng khi chứng kiến "The Kop" thua trận thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Hy vọng vào Maguire và Lammens

Maguire nhận điểm 8 từ trang thống kê FotMob sau trận đấu với Liverpool, cao nhất trong số các trung vệ của MU. Anh thực hiện 8 lần phá bóng, 4 lần phá bóng bằng đầu, 4 lần thu hồi bóng và 1 lần cắt bóng, giúp hàng thủ MU duy trì sự chắc chắn trong phần lớn thời gian trận đấu. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho MU vào những phút cuối trận của Maguire càng chứng minh cho năng lực của cầu thủ này.

Đây cũng không phải trận duy nhất Maguire chơi tốt khi được trao cơ hội thi đấu. Với tỷ lệ thắng tranh chấp trên không đạt 70% tại Ngoại hạng Anh mùa này, anh mang sự chắc chắn cần thiết cho hàng thủ MU. Do đó, có thể khẳng định trung vệ người Anh xứng đáng là lựa chọn thường xuyên trong đội hình của Amorim.

Trong khi đó, thủ môn Lammens đang dần được HLV Amorim tin tưởng cho 1 vị trí trong khung gỗ. Trước Liverpool, thủ môn người Bỉ có 2 lần đổ người cản phá, thực hiện 2 pha bắt bóng trên không, 11 lần thu hồi bóng. Những con số này cho thấy sự vững chắc cần thiết của Lammens.

Sự ổn định của Lammens là điều mà các CĐV MU mong mỏi bấy lâu nay ở vị trí thủ môn. Điều đó đưa anh tiến gần hơn đến vị trí thủ môn số 1 tại sân Old Trafford.

Anfield không còn là nỗi sợ

Trước khi Amorim cùng MU đánh bại Liverpool ở Anfield, MU phải trải qua gần 10 năm chỉ biết tới hòa và thua ở sân đấu này. Điều đó cho thấy sân nhà của "The Kop" mang tới áp lực lớn tới cỡ nào.

Tại khán đài chính sân Anfield, huyền thoại Sir Alex Ferguson nở nụ cười rạng rỡ trong giờ nghỉ giữa hiệp. Cựu huấn luyện viên MU hiếm khi có dịp ăn mừng tại sân nhà của đại kình địch trong suốt 10 năm qua. Ông cầm túi kẹo socola và mời 1 viên cho người bên cạnh, không ai khác chính là Sir Kenny Dalglish, huyền thoại của Liverpool.

Hình ảnh này là biểu tượng cho những gì diễn ra trong ngày lộng gió bên bờ sông Mersey, nơi MU tìm lại ánh hào quang xưa và đảo ngược vận mệnh tồi tệ bằng chiến thắng ngay tại Anfield.