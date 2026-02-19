HLV Arteta có thể rời Arsenal nếu không vô địch Ngoại hạng Anh, chờ ghế nóng Barca

Cựu danh thủ Emmanuel Petit tin rằng việc Mikel Arteta rời ghế nóng Arsenal chỉ là vấn đề thời gian. Theo Petit, Arteta rồi sẽ có ngày trở thành HLV trưởng của Barcelona, và Arsenal cũng đã có sẵn phương án kế nhiệm tiềm năng.

Arteta nhắm cú ăn bốn lịch sử, nhưng tương lai có thể ở Barca

Mùa này, Arsenal của Arteta đang hướng tới danh hiệu đầu tiên sau 6 năm và được xem là ứng viên hàng đầu cho Premier League, UEFA Champions League, FA Cup và League Cup. Nếu có thể chinh phục tất cả các đấu trường kể trên, thì đó sẽ là “cú ăn bốn” chưa từng có trong lịch sử bóng đá Anh.

HLV Arteta đặt tham vọng lớn ở mùa giải 2025/26

Tuy vậy, Petit cho rằng mối liên hệ giữa HLV Arteta với Barcelona là rất mạnh. Arteta nhiều khả năng chọn rời Ngoại hạng Anh thử thách thay vì chuyển sang một CLB khác tại Premier League, và bến đỗ mơ ước nếu rời Arsenal chính là Barca.

Fabregas nổi lên như ứng viên kế nhiệm hàng đầu

Theo Petit, Cesc Fabregas là lựa chọn “rõ ràng” cho chiếc ghế nóng ở Emirates nếu Arteta ra đi. Fabregas gây ấn tượng trên cương vị HLV trưởng Como tại Serie A. Ông được trao nhiều quyền quyết định về nhân sự, qua đó thể hiện rõ cá tính lãnh đạo.

HLV Fabregas được Arsenal nhắm đến

Petit dẫn ví dụ cách Fabregas công khai nhắc nhở Alvaro Morata sau một tình huống thiếu kiềm chế, dấu hiệu cho thấy “tôi là ông chủ” trong phòng thay đồ. Với những gì đang thể hiện tại Como, Fabregas được dự báo sẽ lọt vào tầm ngắm của các CLB cũ và nhiều đội bóng lớn, bao gồm Chelsea và Arsenal một khi họ tìm kiếm HLV cho chặng đường tiếp theo.