Dự đoán tỉ số vòng 5 Ngoại hạng Anh: "Cơn mưa" đại chiến, đỉnh cao chiến thuật

Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vòng 5 Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến rất hấp nhiều cặp đấu hấp dẫn và "mưa" bàn thắng khó xuất hiện và thay bằng những cuộc đối đầu chiến thuật kinh điển.

   

Liverpool cẩn trọng trước Everton

Vòng 5 Ngoại hạng Anh được dự đoán sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi có rất nhiều cặp đấu hay. Ngay từ trận đấu đầu tiên, giới mộ điệu đã mong chờ trận cầu nảy lửa của hai đội bóng vùng Merseyside là Liverpool và Everton (18h30, 20/9). Trong khi Liverpool dẫn đầu bảng với 12 điểm/4 trận, Everton cũng không kém cạnh khi đang xếp thứ 6 với 7 điểm.

Liverpool sẽ đối đầu với Everton

Liverpool sẽ đối đầu với Everton

Liverpool gặp bất lợi khi vừa phải thi đấu ở cúp châu Âu nhưng có thực lực tốt hơn. Tuy nhiên, Everton dưới thời David Moyes chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt. Khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là khá thấp.

Ở khung 21h ngày 20/9, Ngoại hạng Anh chứng kiến 4 cặp đấu khá cân bằng. Tottenham vẫn chưa vào guồng cùng tân HLV Thomas Frank và sẽ phải làm khách của Brighton. Chủ nhà thường xuyên sắm vai "Robin Hood" tại Ngoại hạng Anh nên "Gà trống" khó lòng có điểm.

Trong khi đó, Nottingham Forest của Postecoglou cũng có cơ hội "rửa mặt" sau khi thua Swansea tại League Cup với chuyến làm khách của Burnley. HLV Scott Parker đang xây dựng chiến thuật khá tốt, nhưng chất lượng của các cầu thủ Burnley là cản trở lớn.

Còn HLV Graham Potter nhiều khả năng không thể thoát cảnh bị sa thải khi West Ham phải đối đầu với Crystal Palace ở vòng đấu này. Mặc dù được đá sân nhà nhưng với phong độ hiện tại, "Búa tạ" khó lòng có điểm. Trận đấu cuối cùng trong khung giờ này là cuộc đối đầu giữa Wolves và Leeds United. Đây là cặp đấu khá cân bằng và dễ có kết quả hòa.

MU sẽ gặp khó trước Man City

MU sẽ gặp khó trước Man City

MU giành điểm trước Chelsea

Trận đấu cuối cùng trong ngày 20/9 là cuộc đại chiến giữa Chelsea và MU tại Stamford Bridge (23h30). Chelsea vừa nhận thất bại cay đắng trước Bayern Munich hồi giữa tuần. MU có lợi thế về thể lực nhưng lại có phong độ không tốt. Họ còn mất tân binh Cunha vì chấn thương. Bởi vậy, khả năng "Quỷ đỏ" giành được 1 điểm là khá cao.

Trận đấu đầu tiên của ngày Chủ nhật diễn ra khá sớm (2h, 21/9) với chuyến làm khách tại Craven Cottage của Brentford. Xét về thực lực, Fulham và Brentford khá tương đồng nên đây sẽ là trận đấu cân bằng. Đội bóng nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

Tâm điểm sẽ là cuộc chiến giữa Arsenal và Man City

Tâm điểm sẽ là cuộc chiến giữa Arsenal và Man City

Khung 20h ngày 21/9 sẽ có 2 trận đấu. Bournemouth tiếp đón Newcastle trong khi Sunderland gặp Aston Villa trên sân nhà. Hai đội khách đều được đánh giá cao hơn nhưng khả năng Bournemouth và Sunderland tạo nên bất ngờ cũng không hề nhỏ.

Cuộc chiến cân não Arsenal - Man City

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này sẽ là cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City. Arsenal mới chỉ thủng lưới 1 lần kể từ đầu mùa giải, trong khi Haaland đang lấy lại được phong độ. Đây sẽ là cuộc chiến cân não giữa Arteta và Pep Guardiola. Cuối mùa trước, Arsenal thắng 5-1 nhưng lần này điều đó khó xảy ra. Thậm chí trận đấu này còn khó có bàn thắng với lối chơi chặt chẽ của Arsenal thời điểm hiện tại.

Dự đoán tỉ số vòng 5 Ngoại hạng Anh

18h30, 20/9: Liverpool 2-1 Everton

21h, 20/9: Brighton 1-1 Tottenham

21h, 20/9: Burnley 0-2 Nottingham Forest

21h, 20/9: West Ham 0-3 Crystal Palace

21h, 20/9: Wolves 1-1 Leeds United

23h30, 20/9: MU 1-1 Chelsea

2h, 21/9: Fulham 1-1 Brentford

20h, 21/9: Bournemouth 0-1 Newcastle

20h, 21/9: Sunderland 1-0 Aston Villa

22h30, 21/9: Arsenal 0-1 Man City 

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

19/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
