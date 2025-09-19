Garnacho bị CĐV Chelsea công kích: Tình cảnh khốn khổ, bị ghét ngay từ đầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Garnacho bị CĐV Chelsea công kích: Tình cảnh khốn khổ, bị ghét ngay từ đầu

Garnacho lại bị khán giả Chelsea công kích sau trận thua trước Bayern Munich dù chỉ vào sân từ ghế dự bị.

   

Garnacho bị chỉ trích nặng nề

Chelsea vừa để thua trước Bayern Munich trong ngày ra quân tại UEFA Champions League. Công bằng mà nói, thầy trò HLV Maresca đã chơi không quá tệ nhưng vẫn phải ra về tay trắng khi thất bại với tỉ số 1-3. Theo Cole Palmer, tất cả các cầu thủ Chelsea đều phải nhận trách nhiệm với trận thua này. Tuy nhiên, người hâm mộ "The Blues" lại không nghĩ như vậy.

Garnacho chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn bị CĐV Chelsea chê&nbsp;

Garnacho chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn bị CĐV Chelsea chê 

Một lượng lớn CĐV của "The Blues" chỉ trích sự vô hại của tiền vệ người Argentina, Alejandro Garnacho khi được thay vào sân ở phút 67: "Tôi không nhớ ra Garnacho chuyền được quả bóng nào hướng lên phía trên kể từ lúc vào sân. Chúng tôi mua được "máy chuyền về" à?"; "Không ai sút bóng từ ngoài vòng cấm mà nhẹ hơn được Garnacho. Cậu ta giống như chuyền bóng cho thủ môn hơn là dứt điểm";

"Tôi đã cố tìm điểm đáng khích lệ của Garnacho trong suốt 30 phút cuối nhưng không thể. Cậu ta đơn giản là quá tệ"; "Có vẻ như chúng ta dính phải "cú lừa" rồi. Kiểu gì hắn ta (Garnacho) cũng chuyển sang Ả Rập thi đấu sau 2 năm nữa"... là những lời chỉ trích tiêu biểu hướng về tân binh của Chelsea.

Thực tế, những lời nhận xét trên tương đối nặng nề đối với Garnacho. Dẫu sao cầu thủ này cũng vào sân trong tình cảnh đội nhà bị dẫn 2 bàn rồi nên rất khó để tạo ra sự khác biệt. Thêm vào đó, Garnacho mới chỉ tới CLB được vài ngày. Trước đó, Garnacho cũng bị CĐV Chelsea trách móc vì không kèm người trong vòng cấm khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng trước Brentford tại Ngoại hạng Anh.

Khởi đầu không thuận lợi của Garnacho

Có vẻ như mọi chuyện đang không thuận lợi cho tiền vệ người Argentina. Mùa hè vừa qua, Garnacho bị liệt vào danh sách "bộ tứ báo thủ" tại Man United với những hành động được coi là "bật lại" HLV Ruben Amorim. Mất cả mùa hè, tiền vệ này mới được thỏa ước nguyện chuyển sang Chelsea.

Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ người hâm mộ của "The Blues" vốn không ưa thái độ của Garnacho. Tiền vệ người Argentina từng tái hiện màn ăn mừng ngồi lên biển quảng cáo của đàn anh Cristiano Ronaldo sau khi lập cú đúp vào lưới Chelsea.

Vốn không được yêu mến lại khởi đầu không tốt, những ngày tháng tiếp theo của Garnacho tại Stamford Bridge sẽ cực kỳ khó khăn. Mặc dù vậy, cầu thủ người Argentina mới 21 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm tại Ngoại hạng Anh. Hy vọng điều đó sẽ giúp Garnacho vượt qua giai đoạn khó khăn này.

19/09/2025 08:18 AM (GMT+7)
Cup C1 - Champions League 2025/26
