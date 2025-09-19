Garnacho bị CĐV Chelsea công kích: Tình cảnh khốn khổ, bị ghét ngay từ đầu

Garnacho bị chỉ trích nặng nề

Chelsea vừa để thua trước Bayern Munich trong ngày ra quân tại UEFA Champions League. Công bằng mà nói, thầy trò HLV Maresca đã chơi không quá tệ nhưng vẫn phải ra về tay trắng khi thất bại với tỉ số 1-3. Theo Cole Palmer, tất cả các cầu thủ Chelsea đều phải nhận trách nhiệm với trận thua này. Tuy nhiên, người hâm mộ "The Blues" lại không nghĩ như vậy.

Garnacho chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn bị CĐV Chelsea chê

Một lượng lớn CĐV của "The Blues" chỉ trích sự vô hại của tiền vệ người Argentina, Alejandro Garnacho khi được thay vào sân ở phút 67: "Tôi không nhớ ra Garnacho chuyền được quả bóng nào hướng lên phía trên kể từ lúc vào sân. Chúng tôi mua được "máy chuyền về" à?"; "Không ai sút bóng từ ngoài vòng cấm mà nhẹ hơn được Garnacho. Cậu ta giống như chuyền bóng cho thủ môn hơn là dứt điểm";

"Tôi đã cố tìm điểm đáng khích lệ của Garnacho trong suốt 30 phút cuối nhưng không thể. Cậu ta đơn giản là quá tệ"; "Có vẻ như chúng ta dính phải "cú lừa" rồi. Kiểu gì hắn ta (Garnacho) cũng chuyển sang Ả Rập thi đấu sau 2 năm nữa"... là những lời chỉ trích tiêu biểu hướng về tân binh của Chelsea.

Thực tế, những lời nhận xét trên tương đối nặng nề đối với Garnacho. Dẫu sao cầu thủ này cũng vào sân trong tình cảnh đội nhà bị dẫn 2 bàn rồi nên rất khó để tạo ra sự khác biệt. Thêm vào đó, Garnacho mới chỉ tới CLB được vài ngày. Trước đó, Garnacho cũng bị CĐV Chelsea trách móc vì không kèm người trong vòng cấm khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng trước Brentford tại Ngoại hạng Anh.

Khởi đầu không thuận lợi của Garnacho

Có vẻ như mọi chuyện đang không thuận lợi cho tiền vệ người Argentina. Mùa hè vừa qua, Garnacho bị liệt vào danh sách "bộ tứ báo thủ" tại Man United với những hành động được coi là "bật lại" HLV Ruben Amorim. Mất cả mùa hè, tiền vệ này mới được thỏa ước nguyện chuyển sang Chelsea.

Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ người hâm mộ của "The Blues" vốn không ưa thái độ của Garnacho. Tiền vệ người Argentina từng tái hiện màn ăn mừng ngồi lên biển quảng cáo của đàn anh Cristiano Ronaldo sau khi lập cú đúp vào lưới Chelsea.

Vốn không được yêu mến lại khởi đầu không tốt, những ngày tháng tiếp theo của Garnacho tại Stamford Bridge sẽ cực kỳ khó khăn. Mặc dù vậy, cầu thủ người Argentina mới 21 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm tại Ngoại hạng Anh. Hy vọng điều đó sẽ giúp Garnacho vượt qua giai đoạn khó khăn này.