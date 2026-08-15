Dự đoán cuộc đua vô địch Premier League 2026/27: Arsenal bỏ xa phần còn lại

Sự ổn định là điểm tựa cho Arsenal

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 chưa bắt đầu, nhưng sau 10.000 lần mô phỏng mùa giải, siêu máy tính của Opta cho rằng 38% kịch bản sẽ kết thúc với việc thầy trò Mikel Arteta tiếp tục đứng trên đỉnh bảng xếp hạng.

Khoảng cách giữa cơ hội của Arsenal với đối thủ gần nhất là rất rộng. Manchester City, đội về nhì mùa trước, chỉ được Opta nhận định có 20,5% cơ hội vô địch. Liverpool đứng thứ ba với 9,2%, còn Manchester United là 6,2%.

Arsenal rộng cửa bảo vệ thành công ngai vàng Premier League.

Nói cách khác, Arsenal không chỉ đứng đầu dự báo mà còn tạo ra một khoảng cách khá lớn so với nhóm bám đuổi. Trong một mùa giải mà tới 9/20 CLB thay HLV, sự ổn định của đội đương kim vô địch trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp siêu máy tính Opta nghiêng về Arsenal.

Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý so với cách Opta nhìn nhận cuộc đua một năm trước. Trước mùa giải 2025/26, Arsenal được xếp thứ hai với 24,3% cơ hội vô địch, chỉ thấp hơn Liverpool, đội có 28,5%. Khi mùa giải kết thúc, Liverpool không thể bảo vệ thành công danh hiệu, còn Arsenal lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004.

Lần này, Arsenal bước vào mùa giải với tư cách ứng viên số một. Sức mạnh lớn nhất của họ nằm ở nền tảng phòng ngự đã được kiểm chứng. Arsenal chỉ thủng lưới 27 bàn trong mùa giải vô địch trước.

Quan trọng hơn, chỉ số bàn thua kỳ vọng của họ ở mức 0,74 xGA mỗi trận, thấp thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2012/13. Ba đội có thành tích tốt hơn đều là những phiên bản vô địch của Manchester City.

Opta vì thế có cơ sở để tin rằng Arsenal có thể tiếp tục duy trì cách chơi đã giúp họ lên ngôi. Hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng các tình huống cố định có thể không phải công thức khiến Arsenal được tất cả đối thủ yêu thích. Nhưng Ngoại hạng Anh được quyết định bằng điểm số, và Arsenal đã chứng minh họ biết cách tích lũy những điểm số cần thiết để lên ngôi.

Tất nhiên, ngay cả đội có xác suất vô địch cao nhất cũng không tránh khỏi những dấu hỏi. Chấn thương lưng của William Saliba là một trong số đó. Theo dữ liệu của Opta, kể từ khi hậu vệ người Pháp ra mắt Arsenal năm 2022, tỷ lệ thắng của đội bóng giảm từ 68,7% xuống còn 47,6% trong những trận anh vắng mặt. Với một hàng thủ được xem là nền tảng cho khả năng bảo vệ chức vô địch, sự thiếu vắng Saliba rõ ràng đáng lưu tâm.

Trên hàng công, Arsenal cũng không thể hoàn tất thương vụ gây chú ý với Vinicius. Dù vậy, cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải sau khi chuyển đến từ Club Brugge, trong khi Arsenal được cho là vẫn có khả năng mua thêm một cầu thủ tấn công chất lượng.

Ở tuyến giữa, Bruno Guimaraes là sự bổ sung đáng chú ý bên cạnh Declan Rice và Martin Zubimendi. Mùa trước, tiền vệ người Brazil dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số lần thắng tranh chấp, với 6,1 lần mỗi 90 phút, đồng thời đứng đầu về số pha tắc bóng thành công với 1,6 lần mỗi 90 phút.

Với một bộ khung tương đối ổn định, cộng thêm một số sự bổ sung cần thiết, Arsenal đang có thứ mà nhiều đối thủ lớn không có: tính liên tục. Và trong một mùa hè có quá nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện, Opta rõ ràng đánh giá cao yếu tố đó.

Khả năng vô địch Premier League 2026/27 của các đội theo siêu máy tính Opta.

Dẫu vậy, 38% cũng không phải một lời khẳng định rằng Arsenal sẽ dễ dàng bảo vệ chức vô địch. Lịch sử Ngoại hạng Anh cho thấy nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn. Chỉ Manchester United, Chelsea và Manchester City từng bảo vệ thành công chức vô địch trong kỷ nguyên Premier League.

Arsenal đang đứng trước cơ hội gia nhập nhóm rất ít đội bóng làm được điều đó, nhưng trước khi nghĩ đến lịch sử, họ phải vượt qua một nhóm đối thủ đủ sức kéo xác suất 38% ấy xuống.

Man City, kẻ thách thức lớn nhất với nhà vô địch

Manchester City là đội được Opta đánh giá cao nhất trong phần còn lại của cuộc đua. Dù Pep Guardiola không còn dẫn dắt đội bóng, Man City vẫn có 20,5% cơ hội vô địch, cao hơn gấp đôi đội xếp thứ 3 là Liverpool.

Enzo Maresca sẽ tiếp quản đội bóng sau quãng thời gian dẫn dắt Chelsea. HLV người Italy từng giúp Chelsea giành quyền dự Champions League, đồng thời vô địch FIFA Club World Cup và Conference League. Tuy nhiên, trung bình 1,74 điểm mỗi trận của ông tại Ngoại hạng Anh là thành tích thấp nhất trong số các HLV dẫn Chelsea ít nhất 30 trận kể từ đầu thế kỷ này.

Maresca giờ đây sẽ làm việc với một đội hình được đánh giá là phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của ông, trong đó Erling Haaland tiếp tục là mũi nhọn quan trọng nhất. Tiền đạo người Na Uy đã 3 lần giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh và có cơ hội cân bằng kỷ lục 4 lần của Thierry Henry và Mohamed Salah.

Man City cũng chi 116 triệu bảng cho tiền vệ trung tâm Elliot Anderson, trong khi tương lai của Rodri tiếp tục được liên hệ với Barcelona. Bernardo Silva đã rời CLB để gia nhập Real Madrid. Những biến động ấy giải thích phần nào vì sao Man City vẫn đứng thứ hai nhưng chưa thể áp sát Arsenal trên dự báo.

Liverpool đứng thứ ba với 9,2%. Andoni Iraola sẽ bắt đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside từng vô địch ngay mùa đầu tiên dưới một HLV mới, khi Arne Slot dẫn dắt họ ở mùa 2024/25.

Nhưng Liverpool cần nhiều câu trả lời hơn Arsenal. Tiền đạo “bom tấn” Alexander Isak chỉ ghi 4 bàn trên mọi đấu trường mùa trước do chấn thương và phong độ không ổn định, trong khi Florian Wirtz mới chỉ cho thấy một phần năng lực của một cầu thủ từng gây ấn tượng mạnh tại Leverkusen.

Hàng thủ Liverpool được tăng cường với Jeremy Jacquet và Ronald Araujo, nhưng khoảng trống lớn nhất vẫn nằm ở phía trên. Mohamed Salah, người giữ kỷ lục của Liverpool tại Ngoại hạng Anh với 191 bàn và 93 kiến tạo, đã rời CLB sau 9 năm. Liverpool vẫn chưa tìm được sự thay thế trực tiếp cho cầu thủ này.

Manchester United đứng thứ tư với 6,2% cơ hội vô địch, nhưng đây lại là đội có mức tăng đáng chú ý nhất so với dự báo trước mùa giải. Một năm trước, Opta chỉ cho United 0,6% khả năng đăng quang.

Lý do cho sự thay đổi nằm ở phong độ cuối mùa trước. Sau khi Michael Carrick trở lại ghế HLV vào ngày 12/1, Manchester United giành 39 điểm trong 17 trận cuối mùa, với 12 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Không đội nào giành nhiều điểm hơn họ trong cùng khoảng thời gian, và thành tích này còn cao hơn Arsenal 3 điểm.

Youri Tielemans và Andrey Santos được bổ sung cho tuyến giữa, dù United vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn biến sự khởi sắc cuối mùa thành một cuộc đua vô địch thực sự.

Ai đủ sức soán ngôi của Arteta?

Phía sau 4 đội dẫn đầu, Opta tiếp tục nhìn thấy một cuộc cạnh tranh rộng mở. Aston Villa có 4,8% cơ hội vô địch, Chelsea 4,1% và Tottenham 2,9%, cho thấy phần còn lại của bảng xếp hạng khó dự đoán hơn đáng kể.

Aston Villa vừa vô địch Europa League nhưng mất Morgan Rogers vào tay Chelsea và Youri Tielemans sang Manchester United. Chelsea và Tottenham vì thế có thể là những cái tên đáng chú ý hơn trong nhóm bám đuổi, khi cả hai đều có HLV được đánh giá cao và không phải chia sức cho bóng đá châu Âu.

Chỉ một tuần nữa, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại. Khi đó, 10.000 kịch bản mô phỏng của Opta sẽ phải nhường chỗ cho những trận đấu thật. Nhưng trước khi bóng lăn, Arsenal đang có một lợi thế rất rõ trên lý thuyết: 38% cơ hội bảo vệ chức vô địch, cao gần gấp đôi đội đứng ngay phía sau.

Cuộc đua vẫn rộng mở, nhưng nếu phải chọn một đội để trao kỳ vọng, siêu máy tính của Opta đã có câu trả lời.