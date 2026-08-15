Siêu cúp Anh Arsenal - Man City: “Pháo thủ” từng ăn cú lừa, Arteta chỉ nên tham khảo

Premier League gần như đã trở lại. Trận Community Shield giữa tân vương Ngoại hạng Anh Arsenal và đội đăng quang FA Cup là Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 16/8 (giờ Hà Nội), chỉ năm ngày trước khi mùa giải 2026/27 chính thức khởi tranh.

Arsenal hướng về mùa giải 2026/27 với mục tiêu lớn

Đây là lần thứ 104 Community Shield được tổ chức, tiếp nối truyền thống bắt đầu từ năm 1908 với cuộc đối đầu giữa Manchester United và Queen's Park Rangers. Năm nay, trận đấu được chuyển tới sân Principality ở Cardiff do Wembley bận tổ chức loạt buổi hòa nhạc của The Weeknd.

Arsenal và Man City đều được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Vì thế, Community Shield có thể mang lại cho Mikel Arteta hoặc tân HLV Enzo Maresca một lợi thế tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, lịch sử cảnh báo rằng không nên suy luận quá nhiều từ kết quả của trận đấu này.

Arsenal từng thắng 3-0 nhưng Man United mới là đội làm nên lịch sử

Năm 1998, Arsenal bước vào mùa giải mới với tư cách nhà vô địch Premier League và FA Cup, còn Manchester United là đội về nhì. Sir Alex Ferguson đã tăng cường lực lượng với Jaap Stam, Jesper Blomqvist và Dwight Yorke nhằm thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Thế nhưng tại Wembley, Arsenal hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng 3-0. Với màn trình diễn ấy, đội bóng của Arsene Wenger được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Anh và bảo vệ chức vô địch.

Nhưng mùa giải sau đó lại diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược. Manchester United nhanh chóng đứng dậy sau thất bại và kết thúc mùa giải bằng cú ăn ba lịch sử Premier League, Champions League và FA Cup.

Community Shield vì thế không thể dự báo chính xác sức mạnh thực sự của hai đội.

Arsenal thắng đậm ở trận Siêu cúp Anh 1998, nhưng MU lại đoạt cú ăn ba vào cuối mùa

Năm 2011, Manchester United tiếp tục giành Community Shield sau màn ngược dòng ngoạn mục trước Man City. Đội bóng áo xanh dẫn 2-0 nhưng để đối thủ ghi liền ba bàn, trong đó Nani ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ.

“Quỷ đỏ” nâng cúp, nhưng Man City mới là đội có tiếng nói cuối cùng. Sergio Aguero ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trước QPR trong ngày hạ màn mùa giải, giúp Man City lần đầu tiên vô địch Premier League.

Haaland và Nunez cho thấy Community Shield dễ gây ảo giác

Community Shield 2022 mang đến một ví dụ khác về việc màn trình diễn trong trận đấu này có thể đánh lừa người hâm mộ.

Liverpool đánh bại Manchester City 3-1 trong trận đấu được chú ý bởi màn so tài giữa hai tân binh Darwin Nunez và Erling Haaland. Nunez ghi bàn và kiếm về một quả phạt đền, trong khi Haaland có màn ra mắt khá mờ nhạt.

Sau trận đấu, Nunez được đánh giá cao hơn và trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng phần còn lại của mùa giải đã đảo ngược hoàn toàn câu chuyện.

Haaland ghi tới 52 bàn sau 53 trận trên mọi đấu trường, trong đó có kỷ lục 36 bàn tại Premier League. Nunez chỉ ghi 15 bàn cho Liverpool.

Đáng nói hơn, Man City kết thúc mùa giải với cú ăn ba, còn Liverpool đứng thứ năm Premier League và không thể giành vé dự Champions League.

Leeds United năm 1992 cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau khi đánh bại Liverpool 4-3 tại Community Shield, trong đó Eric Cantona lập hat-trick, Leeds được kỳ vọng sẽ tiếp tục cạnh tranh chức vô địch.

Thực tế là một thảm họa. Leeds kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17 và chỉ trụ hạng với khoảng cách hai điểm. Cantona sau đó chuyển sang Manchester United, nơi ông góp phần giúp “Quỷ đỏ” chấm dứt 26 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia.

Community Shield không phải lời tiên tri cho Arsenal và Man City

Năm 2013, Manchester United đánh bại Wigan 2-0 nhờ cú đúp của Robin van Persie. David Moyes nâng Community Shield và tưởng như đã có khởi đầu hoàn hảo trong nhiệm vụ kế nhiệm Sir Alex Ferguson.

Nhưng đó gần như là khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của Moyes tại Old Trafford. “Quỷ đỏ” chỉ đứng thứ bảy Premier League, lần đầu tiên nằm ngoài top ba trong kỷ nguyên Premier League. Moyes bị sa thải chưa đầy 12 tháng sau khi ký hợp đồng sáu năm.

Hai HLV Arteta và Maresca sẽ có màn đấu trí đáng nhớ

Community Shield 2024 cũng đưa ra tín hiệu sai lệch. Man United hòa Man City 1-1 trước khi thua trên chấm luân lưu. Khi ấy, nhiều người kỳ vọng Man United có thể trở lại cuộc đua vô địch sau chiến thắng trước chính Man City ở chung kết FA Cup.

Kết quả cuối mùa lại rất khác. Man City lần đầu tiên kể từ năm 2017 kết thúc ngoài top hai, trong khi Man United đứng thứ 15, trải qua mùa giải tệ nhất kể từ 1973/74.

Những ví dụ trên cho thấy Community Shield chỉ nên được xem là một trận đấu khởi động, thay vì thước đo chính xác cho cả mùa giải. Arsenal có thể thắng Man City vào Chủ nhật mà vẫn không bảo vệ được chức vô địch. Ngược lại, nếu Maresca cùng Man City giành chiến thắng, điều đó cũng chưa đủ để khẳng định họ sẽ vượt qua Arsenal hay các đối thủ khác trong cuộc đua Premier League.

Community Shield có thể mang đến chiếc cúp đầu tiên của mùa giải, nhưng Premier League mới là nơi quyết định ai thực sự mạnh nhất.