Hấp dẫn tennis Cincinnati Open: Tsitsipas chật vật đi tiếp, Dimitrov thua ngược đáng tiếc

Stefanos Tsitsipas đã có thắng lợi 7-6 (4) 7-5 trước Valentin Royer. Đây không phải là trận đấu dễ cho Tsitsipas khi anh phải mất tie-break để thắng set 1, và sang set 2 anh đã dẫn 5-2 nhưng lại mất 1 break và để cho Royer cứu được 2 match point.

Stefanos Tsitsipas

Nhưng sau khi bị gỡ hòa 5-5, Tsitsipas lại có được break then chốt để định đoạt trận đấu. Sau trận thắng này, Tsitsipas vòng sau sẽ đụng độ hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime.

Ở giải đấu mà anh đã từng vô địch vào năm 2017, Grigor Dimitrov đã không thể tiến sâu năm nay khi để thua trong 3 set trước Sebastian Baez. Đáng nói là Dimitrov đã dẫn trước 4-1 ở set 3, nhưng rốt cuộc bị ngược dòng và thất bại với các tỷ số 6-1 3-6 4-6.

Baez tận dụng tốt nhiều sai lầm đánh bóng của Dimitrov để thắng 5 ván liên tiếp ở cuối set 3. Với chiến thắng này, tay vợt người Argentina sẽ có cuộc hẹn với tay vợt gốc Việt Learner Tien ở vòng sau.

Ở các trận đấu khác, Hubert Hurkacz vượt qua Sho Shimabukuro 6-2 6-4, trong khi Matteo Berrettini thắng ngược 3-6 6-2 6-4 trước Thomas Droguet. Một trận đấu toàn Hà Lan giữa Tallon Griekspoor Botic Van de Zandschulp đã không diễn ra, do Griekspoor rút lui vì chấn thương cơ dính phải trong lúc tập.

Ở nội dung đơn nữ, Venus Williams dự giải với suất đặc cách nhưng cô đã dừng bước trước tay vợt người Colombia Emilia Arango với các tỷ số 2-6 2-6. Đây đã là trận thua thứ 14 liên tiếp của Venus kể từ tháng 7/2025 đến nay.