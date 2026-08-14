Arsenal, MU dự cúp châu Âu lại tiêu dè dặt hơn Tottenham & Chelsea: "Rén" vì luật mới?

Luật mới SCR

Premier League trong những mùa giải trước đã áp dụng luật Lợi nhuận & bền vững (PSR) để giám sát việc chi tiêu của các CLB, và những ai phạm luật đã bị trừ điểm (Everton & Nottingham Forest). Nhưng từ mùa 2026/27 luật này sẽ được thay thế bằng Tỷ lệ chi phí đội hình (Squad-Cost Ratio – viết tắt SCR).

Luật tài chính cũ đã bị thay thế và Premier League 2026/27 đang được định hình bởi luật mới

Đây là một quy định tài chính giới hạn chi tiêu trên sân cỏ của các CLB. Mức chi phí cho phép tối đa được tính dựa trên phần trăm doanh thu của câu lạc bộ, nhằm kiểm soát quỹ lương và chi phí chuyển nhượng để đảm bảo tính công bằng tài chính.

Hạn mức Premier League quy định là các CLB được chi 85% doanh thu của họ để đầu tư cho đội 1. Tuy nhiên UEFA lại có riêng tỷ lệ của họ là 70%, do đó chúng ta vừa chứng kiến một mùa hè mà Chelsea và Tottenham lại mua sắm rầm rộ hơn các đội bóng Anh đã đoạt vé dự cúp châu Âu.

Chi phí cho đội 1 được định nghĩa gồm lương + phí chuyển nhượng + tiền lót tay cho cầu thủ & môi giới cầu thủ + một số khoản chi linh tinh khác. Những tiền bỏ vào hoạt động của đội trẻ, đội nữ, xây dựng & cải tạo sân vận động, tiền lương trả cho ban huấn luyện sẽ không được tính.

Trong khi đó, doanh thu của CLB sẽ bao gồm tiền bán vé + tiền bản quyền truyền hình + tiền bán cầu thủ + doanh thu từ sân vận động.

Tỷ lệ vượt 30%

Một tình tiết cần nhắc đến về luật SCR, đó là Premier League có điều lệ cho phép các CLB chi vượt tỷ lệ 30% (tức tối đa 115%), dù họ sẽ bị phạt tiền. Có thể hiểu đơn giản là nếu Tottenham mùa này tiêu ở mức 85%, mùa sau họ sẽ được cho phép nâng tỷ lệ tiêu tiền lên 115% doanh thu, và họ sẽ đóng tiền phạt cho việc vượt mức này.

Morgan Rogers, tân binh của Chelsea

Nhưng tỷ lệ 30% này giống như một “bình máu dự trữ” và các CLB một khi dùng hết bình là phải chờ cho bình được lấp đầy thì mới dùng tiếp. Độc giả có thể hiểu theo những tình huống giả định sau:

- Tottenham mùa 2026/27 tiêu 95% doanh thu (dùng 10% tỷ lệ vượt), nhưng sang mùa 2027/28 họ giảm xuống 70% sau khi đoạt vé dự cúp châu Âu. Như vậy họ sẽ bị phạt tiền vì vượt mốc 85% mùa 2026/27, nhưng do mùa 2027/28 họ cắt giảm tỷ lệ nên dư 15% tỷ lệ, vì vậy sang mùa 2028/29 họ sẽ lại được vượt mốc 30%.

- Tottenham mùa 2026/27 tiêu 95% doanh thu (tức đã dùng 10% tỷ lệ vượt mức), như vậy mùa 2027/28 họ sẽ được dùng nốt 20% còn lại (tức tỷ lệ vượt ở mức 105% doanh thu). Sang đến mùa 2028/29 Tottenham sẽ lại phải rút xuống mức 85% trở xuống, và tỷ lệ dư sẽ được cộng vào “bình máu” của tỷ lệ vượt.

Còn nếu Tottenham tiêu vượt tỷ lệ 115% ở bất cứ thời điểm nào? Không còn chỉ phạt tiền nữa, sẽ có án phạt trừ điểm.

Tottenham & Chelsea đang hưởng lợi

Một khía cạnh luật SCR muốn khuyến khích là các đội Premier League nói riêng, và ở châu Âu nói chung, sẽ đầu tư nhiều hơn vào các đội trẻ. Điều này thực ra đang tạo nên cuộc chạy đua rất dữ dội cho các tài năng trẻ ở độ tuổi 17 trở xuống, nhiều CLB đang tìm mọi cách để giành giật tài năng trẻ của nhau và sau đó đưa họ vào đội trẻ, như vậy tiền đầu tư vào những cầu thủ đó không bị tính cho đội 1.

Luật mới khiến Tottenham đang có mùa hè tiêu tiền cực đậm

Nhưng không chỉ đội trẻ, ở trên chúng ta đã thấy có sự đề cập đến việc tiền xây dựng, cải tạo sân không bị tính vào luật SCR, trong khi doanh thu từ sân vận động lại được tính vào doanh thu. Điều này đặc biệt có lợi cho các CLB đã có nguồn thu vững từ sân vận động riêng.

Trong khi những Man City, Arsenal, Liverpool, MU và Aston Villa gần đây chuyển nhượng chỉ ở mức vừa phải vì “rén” với tỷ lệ 70% mà UEFA áp dụng cho luật SCR, Tottenham và Chelsea không dự cúp châu Âu nên tiêu khá thoải mái theo tỷ lệ 85% của Premier League. Tottenham lúc này đã tiêu tới 227 triệu bảng và Chelsea là 347 triệu bảng để mua cầu thủ.

Số tiền bỏ ra của Arsenal là 150 triêu bảng, Aston Villa là 90 triệu, Liverpool là 87 triệu, Man City 151 triệu và MU 82 triệu. Cho nên chúng ta có thể thấy rõ rằng SCR của UEFA đang khiến các đội này “chùn tay” trên thị trường.

Chưa hết, Tottenham sẽ cực kỳ lợi thế bởi họ đã có sân vận động riêng và sân này, với địa thế đẹp ở London, đã được dùng cho rất nhiều buổi diễn ca nhạc và các sự kiện thể thao ngoài bóng đá khác. Một trận bóng bầu dục NFL trên sân của Tottenham còn mang về doanh thu nhiều hơn 1 trận bóng đá do giá vé rất cao.

Nên về lâu dài, luật SCR có thể sẽ khiến Tottenham lại “lên đời” khi họ có rất nhiều ưu thế để tận dụng những quy định của luật này.