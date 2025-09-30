ĐT Việt Nam sắp có 3 SAO nhập tịch gốc Brazil, thầy Kim trực tiếp đề xuất

⚽ Thầy Kim Sang Sik đề xuất, 3 SAO Brazil lọt tầm ngắm

Ngày 29/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi đến Bộ Tư pháp, đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Brazil là Geovane Magno và Janclesio. Trong công văn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người hâm mộ.

Geovane được đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam để khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Chính vì vậy, việc bổ sung các cầu thủ ngoại có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam được coi là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức mạnh đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đề xuất nhập tịch Geovane và Janclesio xuất phát từ HLV trưởng Kim Sang Sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân Hàn Quốc đưa ra kiến nghị như vậy, bởi trước đó ông đã đề xuất nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Gustavo (CLB SHB Đà Nẵng). Như vậy, nếu mọi thủ tục được hoàn tất, ĐT Việt Nam sắp có sự phục vụ của 3 ngôi sao gốc Brazil gồm Geovane, Janclesio và Gustavo, sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho đội tuyển ở những đấu trường lớn như vòng loại Asian Cup 2027.

🌍 Geovane và Janclesio: Đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam

Cả Geovane và Janclesio đều đã gắn bó với V-League từ năm 2019, sinh sống liên tục tại Việt Nam suốt 5 năm qua và vì vậy hoàn toàn đủ điều kiện để FIFA công nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay khi có quốc tịch. Geovane, sinh năm 1994, cao 1m88, từng chơi cho Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel.

Anh là mẫu tiền đạo hiện đại, kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống xử lý ở phạm vi hẹp. Trong khi đó, Janclesio sinh năm 1993, cao 1m94, từng khoác áo Thể Công Viettel, Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và hiện chơi cho CLB Ninh Bình.

Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, sự xuất hiện của bộ ba Brazil Geovane, Janclesio và Gustavo sẽ mang lại sức bật đáng kể cho ĐT Việt Nam. Geovane có thể bổ sung sự sáng tạo, tốc độ và kỹ thuật cho hàng công; trong khi Janclesio và Gustavo sẽ gia cố sự vững chắc ở hàng thủ nhờ thể hình lý tưởng và kinh nghiệm trận mạc.

Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp đội tuyển Việt Nam không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng hơn với các đối thủ mạnh tại châu Á.