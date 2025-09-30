ĐT Việt Nam sắp có 3 SAO nhập tịch gốc Brazil, thầy Kim trực tiếp đề xuất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

ĐT Việt Nam sắp có 3 SAO nhập tịch gốc Brazil, thầy Kim trực tiếp đề xuất

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027 HLV Kim Sang Sik
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức có văn bản gửi đến Bộ Tư pháp về việc đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình, đó là Geovane và Janclesio.

⚽ Thầy Kim Sang Sik đề xuất, 3 SAO Brazil lọt tầm ngắm

Ngày 29/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi đến Bộ Tư pháp, đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ Brazil là Geovane Magno và Janclesio. Trong công văn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người hâm mộ.

ĐT Việt Nam sắp có 3 SAO nhập tịch gốc Brazil, thầy Kim trực tiếp đề xuất - 1

Geovane được đề nghị nhập quốc tịch Việt Nam để khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Chính vì vậy, việc bổ sung các cầu thủ ngoại có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam được coi là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao sức mạnh đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đề xuất nhập tịch Geovane và Janclesio xuất phát từ HLV trưởng Kim Sang Sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đây không phải lần đầu tiên nhà cầm quân Hàn Quốc đưa ra kiến nghị như vậy, bởi trước đó ông đã đề xuất nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ Gustavo (CLB SHB Đà Nẵng). Như vậy, nếu mọi thủ tục được hoàn tất, ĐT Việt Nam sắp có sự phục vụ của 3 ngôi sao gốc Brazil gồm Geovane, Janclesio và Gustavo, sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho đội tuyển ở những đấu trường lớn như vòng loại Asian Cup 2027.

🌍 Geovane và Janclesio: Đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam

Cả Geovane và Janclesio đều đã gắn bó với V-League từ năm 2019, sinh sống liên tục tại Việt Nam suốt 5 năm qua và vì vậy hoàn toàn đủ điều kiện để FIFA công nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ngay khi có quốc tịch. Geovane, sinh năm 1994, cao 1m88, từng chơi cho Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel.

Anh là mẫu tiền đạo hiện đại, kỹ thuật, có nhãn quan chiến thuật tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống xử lý ở phạm vi hẹp. Trong khi đó, Janclesio sinh năm 1993, cao 1m94, từng khoác áo Thể Công Viettel, Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và hiện chơi cho CLB Ninh Bình.

Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, sự xuất hiện của bộ ba Brazil Geovane, Janclesio và Gustavo sẽ mang lại sức bật đáng kể cho ĐT Việt Nam. Geovane có thể bổ sung sự sáng tạo, tốc độ và kỹ thuật cho hàng công; trong khi Janclesio và Gustavo sẽ gia cố sự vững chắc ở hàng thủ nhờ thể hình lý tưởng và kinh nghiệm trận mạc.

Đây được xem là bước đi chiến lược, giúp đội tuyển Việt Nam không chỉ gia tăng sức mạnh chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng hơn với các đối thủ mạnh tại châu Á.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2025 16:06 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Đội tuyển Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN