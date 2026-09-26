ĐT Việt Nam phải dùng phương án "chữa cháy" ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026?

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức dính chấn thương khi cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 và không thể ra sân thi đấu cho CLB Ninh Bình trong giai đoạn đầu mùa giải 2026/2027. Cầu thủ này vẫn đang chạy đua với thời gian để có thể cùng ĐT Việt Nam chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia.

“Đến lúc này đã hơn 3 tuần, ở CLB tôi đã tập hồi phục với bác sĩ và HLV thể lực. Đến nay tôi vẫn chưa thể tập bình thường cùng cả đội, nhưng mọi thứ đang tốt dần lên” - Nguyễn Hoàng Đức cho biết về tình trạng chấn thương hiện tại.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa thể tập luyện cùng toàn đội ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ ra quân tại bảng B gặp ĐT Philippines ngày 26/9, sau đó chạm trán ĐT Thái Lan ngày 29/9 và ĐT Pakistan ngày 2/10. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng B sẽ gặp đội nhất bảng A ở chung kết còn hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba.

Đánh giá về giải đấu trước mắt, Nguyễn Hoàng Đức cho biết: “FIFA ASEAN Cup là một giải đấu rất mới với toàn đội và do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA tại Indonesia cũng rất tốt. Toàn đội rất háo hức chờ trận đấu đầu tiên và hy vọng tất cả sẽ cùng nhau làm việc để đi đến đích cuối cùng”.

Đáng chú ý, nếu như Nguyễn Hoàng Đức không kịp bình phục chấn thương, ĐT Việt Nam sẽ chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm đích thực ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 là Võ Hoàng Minh Khoa và Lê Phạm Thành Long.

Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik có thể tính tới phương án "chữa cháy" khi đưa những cầu thủ đa năng như Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Phạm Xuân Mạnh hoặc Lê Văn Đô trám vào vị trí tiền vệ trung tâm.