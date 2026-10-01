Hé lộ 2 chuyện lạ nhưng có thật sau khi ĐT Thái Lan thắng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

2 thống kê đáng chú ý sau khi ĐT Thái Lan thắng ĐT Việt Nam

Ở màn đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng B Division 1 FIFA World Cup 2026 diễn ra tối 29/9, ĐT Thái Lan vượt qua ĐT Việt Nam với tỷ số nhờ hai bàn thắng của Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton. Sarach mở tỷ số ở phút 10 bằng một cú sút xa đẹp mắt, trước khi Otton ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Kết quả này giúp thầy trò HLV Anthony Hudson toàn thắng cả hai trận tại bảng B, qua đó giành quyền vào chung kết.

Điều đặc biệt đầu tiên nằm ở việc ĐT Thái Lan đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trước khi bước vào cuộc đối đầu tại Bandung, "Những chiến binh Sao Vàng" đã không thua trong hơn 2 năm, với 23 chiến thắng và 4 trận hòa. FIFA xác nhận trận thua trước ĐT Thái Lan là thất bại đầu tiên của Việt Nam sau chuỗi 27 trận không thua kéo dài từ năm 2024.

ĐT Thái Lan vừa giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Changsuek.

Đáng chú ý, đối thủ gần nhất từng đánh bại ĐT Việt Nam trước trận đấu này cũng chính là ĐT Thái Lan. Ngày 10/9/2024, tại sân Mỹ Đình trong khuôn khổ LPBank Cup, đội bóng xứ chùa vàng đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Nguyễn Tiến Linh đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước, nhưng Suphanat Mueanta và Patrik Gustavsson lần lượt lập công giúp Thái Lan hoàn tất màn lội ngược dòng.

Như vậy, hơn 2 năm sau trận thua tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam mới lại nếm mùi thất bại. Thật trùng hợp, đội bóng chấm dứt chuỗi trận ấn tượng ấy một lần nữa lại là ĐT Thái Lan. Nếu chiến thắng năm 2024 đến trong một trận giao hữu thuộc FIFA Days, thì lần này tính chất quan trọng hơn rất nhiều khi hai đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Câu chuyện đáng chú ý thứ hai nằm ở đội hình ĐT Thái Lan. Chỉ có hai cầu thủ góp mặt trong cả hai trận đấu gần nhất giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam là Nicholas Mickelson và Anan Yodsangwan. Mickelson đá chính, trong khi Yodsangwan được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Điều này phần nào cho thấy bộ mặt của "Voi chiến" dưới thời HLV Anthony Hudson đã có những thay đổi đáng kể về nhân sự so với đội hình từng đối đầu ĐT Việt Nam ở 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026 trước đó.

Thực tế, ĐT Thái Lan vừa trải qua một mùa Hè đầy thất vọng khi để ĐT Việt Nam vượt qua với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam thắng 2-0 tại Bangkok ở lượt đi, sau đó hai đội hòa 2-2 tại sân Mỹ Đình để bảo vệ thành công chức vô địch.

Bởi vậy, chiến thắng 2-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với ĐT Thái Lan. Không chỉ giành vé vào chung kết, "Voi chiến" còn lập tức đáp trả sau thất bại ở cuộc đua vô địch ASEAN Cup chỉ hơn 1 tháng trước. Tuy nhiên, xét về lực lượng, cuộc đối đầu tại Indonesia cũng cho thấy HLV Anthony Hudson đang có trong tay một tập thể với nhiều sự điều chỉnh. Nicholas Mickelson, cầu thủ đang thi đấu tại Đức, tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở hành lang cánh, trong khi Anan Yodsangwan cũng được trao cơ hội.

Chiến thắng trước ĐT Việt Nam cũng giúp ĐT Thái Lan có thể bước vào lượt trận cuối với tâm thế thoải mái hơn. Theo FIFA, sau khi đã chắc chắn vào chung kết, HLV Anthony Hudson có thể xoay tua đội hình ở cuộc đối đầu ĐT Philippines ngày 2/10. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải chờ trận đấu cuối cùng gặp ĐT Pakistan để xác định vị trí của mình tại bảng B.

Cuộc đối đầu ĐT Philippines vì thế trở thành cơ hội để HLV Anthony Hudson tiếp tục thử nghiệm đội hình và đánh giá những lựa chọn nhân sự trước khi bước vào trận chung kết. ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Philippines tại sân Si Jalak Harupat, Bandung vào ngày 2/10. Sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam, "Voi chiến" đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở vòng bảng, nhưng những thay đổi về nhân sự và cách vận hành đội bóng sẽ tiếp tục được chú ý trong trận đấu cuối cùng.