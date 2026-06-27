ĐT Việt Nam mất "sao mai" Việt kiều ngay trước thềm AFF Cup

"Sao mai" Việt kiều lỡ hẹn AFF Cup vì chấn thương

Theo thông tin mới nhất từ VFF, tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Đây là cái tên nhận được rất nhiều kỳ vọng khi lần đầu được triệu tập lên tuyển, tuy nhiên chấn thương dai dẳng đã buộc "sao mai" 19 tuổi phải lỡ hẹn với màu áo đỏ.

Tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa chia tay ĐT Việt Nam vì chấn thương.

Được biết, Ngô Đăng Khoa đã mang theo chấn thương từ khi còn thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Công an TP.HCM. Cầu thủ sinh năm 2006 nén đau thi đấu giúp CLB Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó đã xác định cầu thủ này bị rách sụn chêm độ 2.

Dù rất nỗ lực trong những ngày tập trung vừa qua, nhưng Đăng Khoa chưa thể ra sân tập luyện một buổi nào cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam. Tiền vệ Việt kiều này chỉ có thể tập riêng ở khách sạn cùng trung vệ Đỗ Duy Mạnh dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận y tế.

Đội ngũ bác sĩ đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng nếu tiếp tục tập luyện và thi đấu trong tình trạng này, vết rách sụn chêm của Ngô Đăng Khoa có nguy cơ tiến triển lên độ 3. Khi đó, phương án phẫu thuật gần như là bắt buộc, đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của cầu thủ trẻ này.

Quyết định khó khăn của HLV Kim Sang Sik

Trưa ngày 27/6, HLV Kim Sang Sik đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Ngô Đăng Khoa. Đặt sức khỏe và tương lai của cầu thủ lên hàng đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng Ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã quyết định để Đăng Khoa trở về câu lạc bộ nhằm tiếp tục phác đồ điều trị chuyên biệt, thay vì đưa cầu thủ này sang Hàn Quốc tập hồi phục như kế hoạch ban đầu.

Việc được trở lại môi trường quen thuộc tại CLB sẽ giúp Đăng Khoa có điều kiện theo dõi và phục hồi liên tục, qua đó sớm tái xuất sân cỏ. Ngô Đăng Khoa là một trong ba tân binh lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik "chọn mặt gửi vàng" trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Dù chưa có cơ hội được "cháy" hết mình cùng các đồng đội trên sân tập, nhưng việc được triệu tập lần này vẫn là một cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực và tiềm năng của cầu thủ mới 19 tuổi. Chia tay ĐT Việt Nam lần này là một điều đáng tiếc, nhưng với một tài năng trẻ như Đăng Khoa, đây chỉ là một bước lùi tạm thời để tiến xa hơn.

Người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng anh sẽ sớm bình phục, lấy lại phong độ tốt nhất để sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển trong những chiến dịch quan trọng sắp tới. Ngoài trường hợp của Ngô Đăng Khoa, ĐT Việt Nam vẫn còn một số cầu thủ dính chấn thương và phải tập riêng như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang,...