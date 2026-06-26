Tân binh tuyển Việt Nam: Phải nhanh mới kịp

An tâm về chuyên môn

Trong danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, sự xuất hiện của những gương mặt mới như Đăng Khoa, Tài Lộc hay Patrik Lê Giang ít nhiều tạo ra sự háo hức đối với người hâm mộ.

Bởi đây là các cầu thủ nhập tịch hoặc Việt kiều được kỳ vọng, mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam.

Các tân binh như Tài Lộc

Sự kỳ vọng này đương nhiên có cơ sở, bởi 2/3 cái tên là Patrick Lê Giang hay Tài Lộc (tên khai sinh Geovane) đều đã chứng minh được năng lực xuất sắc tại V-League. Người còn lại là Đăng Khoa dù mới về nước nhưng cũng đã thể hiện phẩm chất chuyên môn rất cao bất chấp tuổi đời còn khá trẻ.

Trong giai đoạn VFF cùng HLV Kim Sang Sik đang xây dựng tuyển Việt Nam theo hướng mở, cạnh tranh hơn thì việc Đăng Khoa, Tài Lộc hay Patrik Lê Giang góp mặt và sẵn sàng tham tranh suất dự ASEAN Cup 2026 là hoàn toàn khả thi.

Nhưng phải nhanh mới kịp

An tâm về chuyên môn là một chuyện, nhưng hòa nhập với môi trường ĐTQG lại là câu chuyện khác. Thực tế cho thấy không ít cầu thủ chơi rất hay ở CLB nhưng lại cần nhiều thời gian, thậm chí không thể thích nghi khi lên tuyển rồi sau đó đánh mất cơ hội là điều từng xảy ra.

Chính vì điều đó, cả Đăng Khoa, Tài Lộc và Patrik Lê Giang cần nhanh chóng hoà nhập từ sinh hoạt tới chuyên môn một cách nhanh nhất cùng các đồng đội mới một khi muốn góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup.

Hay Patrik Lê Giang, Đăng Khoa cần nhanh chóng hoà nhập với môi trường tuyển Việt Nam hòng tranh suất dự ASEAN Cup 2026

Càng cần phải hoà nhập nhanh nhất có thể, bởi HLV Kim Sang Sik là người rất coi trọng tính tổ chức, khi yêu cầu đội bóng vận hành hiệu quả không chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà còn đòi hỏi sự ăn ý trong từng tình huống nhỏ nhất. Vì thế, các tân binh phải nỗ lực nhiều hơn những cầu thủ cũ.

Khoảng thời gian từ nay tới ASEAN Cup 2026 không quá dài, trong khi sự cạnh tranh ở tuyển Việt Nam ngày càng lớn. Nếu không tận dụng tốt đợt tập trung hiện tại, cơ hội có thể trôi qua rất nhanh.

Rất may cho các tân binh là môi trường ở tuyển Việt Nam trong những năm gần đây được đánh giá rất tích cực. Sự đoàn kết, cởi mở và tinh thần tập thể đang trở thành một trong những điểm mạnh lớn nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik, cho nên đây sẽ là chất xúc tác giúp các cầu thủ mới rút ngắn thời gian hòa nhập.

Dĩ nhiên, không ai có thể đảm bảo sẵn một tấm vé tới ASEAN Cup 2026 cho tất cả, nhưng nếu nhanh chóng thích nghi và phát huy được năng lực vốn có chắc chắn Đăng Khoa, Tài Lộc và Patrik Lê Giang sẽ có suất dự giải đấu lớn nhất khu vực, được khai mạc vào cuối tháng 7 tới.