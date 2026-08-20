ĐT Việt Nam nhận thưởng "nóng" 500 triệu đồng, ngất ngây chiến tích chung kết AFF Cup

ĐT Việt Nam đã ghi danh vào chung kết AFF Cup 2026 sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0. Kết thúc trận lượt về trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ nán lại chia vui với fan

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. Thậm chí nếu sắc bén hơn, "Những chiến binh sao vàng" có thể giành kết quả ấn tượng hơn ngoài 2 pha lập công của Xuân Son

Toàn đội nhận thưởng "nóng" 500 triệu đồng

Những ngôi sao nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên, Lê Giang Patrik góp công lớn vào chiến tích dự chung kết AFF Cup 2 lần liên tiếp

Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh - những ngôi sao thuộc biên chế Công an Hà Nội với màn tạo dáng cực ấn tượng

Xuân Son thân thiết với thủ môn Văn Lâm

Các cầu thủ không giấu được sự phấn khích

HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy tài năng và sự "mát tay"

Đối thủ của ĐT Việt Nam tại chung kết không ai khác ngoài Thái Lan - bại tướng của chúng ta ở chung kết AFF Cup 2024

Theo kế hoạch, trận chung kết lượt đi diễn ra vào 20h ngày 22/8 trên sân Thái Lan, còn trận lượt về diễn ra vào 20h ngày 26/8 tại Việt Nam