Xuân Son lần đầu làm "cán bộ" ở ĐT Việt Nam, Quang Hải chính thức nhận trọng trách mới

Quang Hải "đứng mũi chịu sào", thay thế Đỗ Duy Mạnh làm thủ quân

Dù vẫn đồng hành cùng toàn đội trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc tới đây để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup, trung vệ Đỗ Duy Mạnh hiện đang trong quá trình điều trị và hồi phục chấn thương, nên không thể đảm nhận vai trò đội trưởng. Trước tình hình đó, Ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã quyết định trao băng thủ quân cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải làm thủ quân của ĐT Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiền vệ sinh năm 1997 nắm giữ vai trò thủ lĩnh. Trước đó, anh từng kinh qua trọng trách này tại U20 Việt Nam ở FIFA U20 World Cup 2017 và U23 Việt Nam. Với phong độ đỉnh cao cùng CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2025/26 vừa qua khi giành chức vô địch V-League và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, việc Quang Hải được trao băng đội trưởng là quyết định nhận được sự đồng thuận cao từ cả Ban huấn luyện lẫn đồng đội.

Cú hích mang tên Nguyễn Xuân Son

Ngoài trường hợp của Quang Hải, thành phần ban cán sự của ĐT Việt Nam còn có hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son. Sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Việc chân sút gốc Brazil được bổ nhiệm vào vị trí đội phó ĐT Việt Nam là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một cầu thủ nhập tịch đảm nhận vai trò trong ban cán sự cấp đội tuyển quốc gia. Quyết định này được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nhiều yếu tố.

Xuân Son lần đầu làm đội phó ở ĐT Việt Nam.

Trước hết, Xuân Son đã chứng minh được khả năng thích nghi tuyệt vời với lối chơi và văn hóa bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, vai trò mới của anh giúp xóa tan mọi khoảng cách, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa các cầu thủ nội, cầu thủ gốc Việt và các cầu thủ nhập tịch.

Cuối cùng, đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Ban huấn luyện nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết, đa dạng nhưng đồng lòng, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Bộ tam lãnh đạo và hy vọng mới cho tham vọng bảo vệ ngôi vương

Với Quang Hải ở vị trí đội trưởng, cùng hai đội phó là Hoàng Đức và Xuân Son, ĐT Việt Nam đang sở hữu bộ khung ban cán sự hội tụ đủ cả kinh nghiệm chinh chiến lẫn tinh thần khao khát khẳng định mình. Sự kết hợp giữa thủ lĩnh như Quang Hải cùng sự quyết liệt, mới mẻ của Xuân Son và bản lĩnh của Hoàng Đức hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho ĐT Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Người hâm mộ hoàn toàn có lý do để kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của bộ ba này, ĐT Việt Nam sẽ giữ vững được tinh thần để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.