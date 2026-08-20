ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup: Xuân Son khiến Thái Lan lo sợ, thầy Kim toan tính tài tình

2 bàn thắng của ĐT Việt Nam vào lưới Malaysia, bán kết lượt về AFF Cup 2026

Xuân Son khiến người Thái lo ngại

Việc có được 2 bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 giúp Xuân Son khẳng định vị thế tiền đạo số một tuyển Việt Nam. Anh không cần đá chính để khiến đối phương ôm hận, thay vào đó chỉ cần vài chục phút vào sân ở hiệp hai.

Bàn thắng đầu tiên đến quá dễ dàng khi Xuân Son chỉ cần đá bồi khi khung thành đối phương đã bỏ trống. Trong khi ở bàn thứ 2, chân sút sinh năm 1997 sử dụng tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm tinh quái để ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam. Nếu may mắn hơn, Xuân Son phải có cú hat-trick ở vào lưới Malaysia.

Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 từng là câu chuyện của riêng Đình Bắc. Nhưng khi ngôi sao trẻ này liên tục kém duyên, Xuân Son đã chớp thời cơ để vươn lên có cùng 5 bàn với đồng đội.

Xuân Son ngày càng tỏ ra nguy hiểm

Vào thời điểm phong độ của Xuân Son lên cao như hiện tại, anh mới đang là cầu thủ được đánh giá cao nhất để giành danh hiệu Vua phá lưới. Người Thái thực sự phải dè chừng ngôi sao thuộc biên chế CLB Nam Định trong 2 trận chung kết lượt đi và về tới đây.

Chính Xuân Son gieo rắc nỗi sợ hãi tới Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2024. Anh ghi cú đúp siêu hạng, thể hiện hết những phẩm chất của tiền đạo hàng đầu. Chỉ có chấn thương ở trận chung kết lượt về mới ngăn cản nổi Xuân Son.

Hàng thủ của Thái Lan ở AFF Cup 2026 đã bộc lộ một số vấn đề ở trận thua 1-2 trước Singapore tại bán kết lượt đi. Đây là cơ hội tốt để Xuân Son khiến đối thủ tiếp tục phải run sợ.

Xuân Son hiện cũng có quyết tâm rất lớn để cho Thái Lan nếm trái đắng lần nữa: "Mỗi trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có đấu pháp khác nhau. Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào 2 lượt trận chung kết lớn trước đối thủ lớn. Toàn đội muốn giành chiến thắng, cá nhân tôi muốn ghi bàn để bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi sẽ sẽ cố gắng nghỉ ngơi, tập luyện tốt dù quỹ thời gian quá ngắn".

HLV Kim Sang Sik tiếp tục toan tính chính xác

Thầy Kim tiếp tục xoay tua nhân sự trong bối cảnh đội nhà thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi. Chiến lược gia người Hàn Quốc để nhiều ngồi sao thường xuyên đá chính ngồi dự bị, thay vào đó dùng Phan Tuấn Tài, Quang Hải hay Hai Long.

Họ đã có ngày thi đấu tròn vai trở lên. Chỉ tiếc rằng, bàn thắng không đến với những cầu thủ này. Nhưng không sao, bởi mục tiêu tối thượng cuối cùng của ĐT Việt Nam là đảm bảo cả đội không ai gặp vấn đề trước khi bước đến 2 trận chung kết.

Mọi thứ được thầy Kim tính toán chuẩn xác. Ông đã trao cho các cầu thủ Việt Nam cơ hội thi đấu nhiều nhất có thể. Việc này tạo ra sự đoàn kết tuyệt đối trong phòng thay đồ. Ngoài ra, ĐT Việt Nam cũng trở nên khó đoán hơn nhiều khi chiến lược gia sinh năm 1976 sử dụng được hầu hết các nhân tố mà ông có trong tay.

HLV Kim Sang Sik đang có hành trình vô cùng thuận lợi ở AFF Cup 2026

HLV Kim Sang Sik đưa ĐT Việt Nam vào chung kết với phong cách không cần "đao to búa lớn". Ông quan trọng kết quả hơn mọi thứ. Tất nhiên có thời điểm "Các chiến binh sao vàng" không làm hài lòng ông thầy của họ, như ở trận hòa 0-0 trước Singapore ở vòng bảng. Nhưng thầy Kim không coi đó là vấn đề lớn, thay vào đó vẫn động viên học trò để chơi tiến bộ hơn trong các trận đấu kế tiếp.

Kỳ tích vĩ đại đang vẫy gọi HLV Kim Sang Sik. Ông có cơ hội lớn để trở thành HLV đầu tiên giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quá quen với ĐT Thái Lan nên người hâm mộ có quyền trông đợi ĐT Việt Nam tạo nên 2 lượt đấu tưng bừng trước đối thủ truyền kiếp này.

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