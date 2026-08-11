ĐT Việt Nam có cần phòng thủ trung lộ khi đối đầu ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam lấy công bù thủ trước ĐT Malaysia?

ĐT Việt Nam đã kết thúc các trận đấu bảng A ASEAN Cup với vị trí dẫn đầu. Sau 4 trận đấu, ĐT Việt Nam thắng 3 trận, hòa 1 trận, ghi 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó, ĐT Malaysia chơi tại bảng B và thắng 3 trận, thua 1 trận. Những kết quả này giúp ĐT Malaysia có được ngôi nhì bảng và sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng bán kết.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tại ASEAN Cup 2026, lực lượng của ĐT Malaysia không còn mạnh như thời điểm họ ồ ạt sử dụng các cầu thủ nhập tịch sai quy định. HLV Tan Cheng Hoe mang đến giải đấu lần này lực lượng có một số cầu thủ có kinh nghiệm để hỗ trợ rất nhiều gương mặt mới. Đây là điều không thể tránh khỏi với ĐT Malaysia khi nền bóng đá nước này phải tái thiết sau khi nhận án phạt nghiêm khắc vì những sai phạm liên quan đến cầu thủ nhập tịch trước đó.

Dù sức mạnh đã suy giảm, nhưng ĐT Malaysia vẫn nỗ lực tạo ra đường nét đáng kể trong lối chơi. Điểm dễ thấy nhất của ĐT Malaysia là họ thường xuyên tấn công biên. Đấu pháp này được ĐT Malaysia kiên trì sử dụng và cũng phát huy được sự sắc sảo nhất định.

Trong khi đó, vấn đề được đặt ra với ĐT Việt Nam là khả năng hỗ trợ phòng ngự của cặp tiền vệ trung tâm. Ở 2 trận đấu đầu tiên, khi ĐT Việt Nam gặp ĐT Timor Leste và ĐT Singapore, 2 tiền vệ trung tâm có tên trong đội hình xuất phát là Quang Hải và Hoàng Đức. Việc cả 2 ngôi sao này đều có thiên hướng tấn công khiến ĐT Việt Nam có không ít thời điểm gặp khó khăn bởi các pha phản công của đối phương.

Đến 2 trận đấu sau gặp ĐT Indonesia và ĐT Campuchia, khi cần gia tăng “chất thép”, HLV Kim Sang-sik đã sử dụng Lê Phạm Thành Long trong đội hình xuất phát. Cách điều chỉnh này đã phát huy tác dụng, đặc trong ở cuộc so tài với ĐT Indonesia, khi ĐT Việt Nam thắng thuyết phục 3-0 để tạo ra bước ngoặt bản lề trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Lê Phạm Thành Long đang được coi là tiền vệ có vai trò quan trọng để hỗ trợ phòng ngự cho ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Vấn đề hiện được đặt ra là: Khi ĐT Malaysia chủ yếu chơi biên, liệu ĐT Việt Nam có thể “nới lỏng” việc phòng thủ trung lộ hay không? Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “Tính chất của vòng bán kết đương nhiên khó khăn và nhiều áp lực hơn hẳn vòng bảng. ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn ĐT Malaysia và thực tế thì HLV Kim Sang-sik hiện có trong tay rất nhiều ngôi sao có đẳng cấp như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Giang Patrik, Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Vĩ…

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik là người rất biết cách điều chỉnh chiến thuật và nhân sự khi cần thiết. Không phải ngẫu nhiên mà từ khi cầm quân ở ĐT Việt Nam đến nay, HLV Kim Sang-sik đang có chuỗi 22 trận thi đấu chính thức liên tiếp đạt thành tích bất bại.

Việc ĐT Việt Nam chơi trận bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 16/8 càng là lý do để chúng ta phải chú trọng nhiều vào phòng ngự. Sơ đồ 3-4-3 của ĐT Việt Nam đang vận hành trơn tru và mang tính quen thuộc nên HLV Kim Sang-sik không có lý do gì để thay đổi. Việc xếp Lê Phạm Thành Long đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ là cần thiết bởi cả đội phải tập trung vào mọi đường bóng chứ không chỉ quan tâm đến việc tấn công hai biên của ĐT Malaysia”.