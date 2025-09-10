Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ĐT Việt Nam bất ngờ nhận “quà”, được đá 2 trận với Nepal ở TP.HCM?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau 3 năm chờ đợi, người hâm mộ TP.HCM đứng trước cơ hội được trực tiếp cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu ngay trên sân Thống Nhất, khi phía Nepal bất ngờ đề nghị nhường quyền đá sân nhà tại vòng loại Asian Cup 2027.

⚽ Nepal bất ngờ “tặng” lợi thế cho ĐT Việt Nam

Theo kế hoạch ban đầu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Nepal trong 2 trận đấu tại FIFA Days tháng 10/2025 trong khuôn khổ bảng F của vòng loại Asian Cup 2027, gồm trận lượt đi trên sân nhà ngày 9/10 (dự kiến trên sân Gò Đậu) và trận lượt về tại thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 14/10.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể đá 2 trận đấu với Nepal ở TP.HCM.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể đá 2 trận đấu với Nepal ở TP.HCM.

Tuy nhiên, một lãnh đạo VFF tiết lộ, phía Nepal đã chủ động đề nghị nhường quyền đá sân nhà cho Việt Nam, do các cuộc biểu tình bạo lực đang lan rộng của giới trẻ Nepal. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có liên tiếp 2 trận gặp Nepal ngay trên sân nhà, thay vì phải di chuyển đường dài tới Nam Á.

Quyết định này giúp ĐT Việt Nam tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, đồng thời tránh được bất lợi về thể lực và thời tiết tại Kathmandu, nơi có độ cao trung bình trên 1.300m so với mực nước biển. Hơn nữa, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ nhận được sự cổ vũ, động viên của cổ động viên nhà trong cả 2 trận đấu với Nepal ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

🏟 Sân Thống Nhất sẵn sàng “mở cửa” đón ĐT Việt Nam

Dự kiến, trận đấu lượt đi của ĐT Việt Nam với Nepal ngày 9/10 được tổ chức trên sân vận động Gò Đậu, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik từng thắng đậm Lào 5-0 hồi tháng 3. Theo nguồn tin từ VFF cho hay, khả năng cao trận đấu thứ hai với Nepal sẽ được đưa về sân Thống Nhất (TP.HCM).

ĐT Việt Nam chụp ảnh với người hâm mộ trên sân Gò Đậu hồi tháng 3/2025.

ĐT Việt Nam chụp ảnh với người hâm mộ trên sân Gò Đậu hồi tháng 3/2025.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam ra mắt khán giả Sài thành. Dù sức chứa sân Thống Nhất còn hạn chế do khán đài B xuống cấp, nhưng sự trở lại của đội tuyển chắc chắn sẽ là niềm vui lớn với người hâm mộ phương Nam.

🔥 “Cơn khát” 3 năm sắp được giải tỏa

Lần gần nhất ĐT Việt Nam thi đấu tại Thống Nhất đã cách đây 3 năm, khi HLV Park Hang Seo cùng các học trò tham dự giải tứ hùng vào tháng 9/2022. Sau giải đấu này, đội tuyển không còn trở lại TP.HCM, khiến người hâm mộ nơi đây luôn mong mỏi một ngày được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt cùng thầy trò đội tuyển quốc gia.

Nếu VFF chính thức chốt phương án nhận lời đề nghị từ Nepal, tháng 10 tới sẽ là cột mốc đặc biệt, khi sân Thống Nhất một lần nữa rực sáng để chào đón “Những chiến binh Sao Vàng” trong hành trình thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

10/09/2025 20:24 PM (GMT+7)
