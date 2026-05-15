ĐT Pháp chốt Mbappe & hàng công "khủng" dự World Cup, sẵn sàng đòi lại ngai vàng

ĐT Pháp chốt danh sách dự World Cup: Ấn tượng hàng công

Đêm 14/5, HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách 26 cầu thủ góp mặt trong thành phần ĐT Pháp tham dự World Cup 2026 (11/6 - 19/7). Nhìn vào danh sách, không ít người phải choáng ngợp khi đương kim á quân mang tới giải đấu 9 tiền đạo, tất cả đều là những ngôi sao tấn công xuất sắc bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Hàng công cực mạnh của ĐT Pháp ở World Cup

Dù trải qua mùa giải trắng tay cùng Real Madrid, Kylian Mbappe vẫn sở hữu thành tích cá nhân ấn tượng (41 bàn/42 trận) và sẽ tiếp tục sắm vai trò "đầu tàu" của ĐT Pháp.

Song hành cùng anh là đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele. Chân sút 28 tuổi duy trì phong độ đỉnh cao ở mùa giải này, giúp PSG bảo vệ thành công vương Ligue 1, đồng thời lọt vào trận chung kết Champions League thứ 2 liên tiếp.

Bên cạnh đó, bộ đôi sao trẻ Michael Olise (Bayern Munich) và Rayan Cherki (Man City) cũng được kỳ vọng mang tới sức sống mới cho đội tuyển sau mùa giải rực sáng ở cấp CLB.

Những sự vắng mặt bất ngờ

Theo chiều ngược lại, không ít cái tên bị HLV Deschamps "bỏ quên" khiến dư luận ngỡ ngàng, điển hình như Eduardo Camavinga. Từng là nhân tố chủ chốt của tuyển Pháp, nhưng việc chật vật cạnh tranh vị trí đá chính ở Real Madrid cùng chấn thương khiến Camavinga "mất điểm".

Mặt khác, quyết định gạch tên tiền đạo Randal Kolo Muani (Tottenham, thi đấu dưới dạng cho mượn từ PSG) của Deschamps để trao cơ hội cho Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) cũng được đánh giá táo bạo.

World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị HLV trưởng. Việc ông đặt niềm tin vào những cựu binh như N'Golo Kante (hiện đang chơi tại Thổ Nhĩ Kỳ), bên cạnh dàn sao ở độ "chín" cho thấy nhà cầm quân này hứa hẹn tạo nên sự hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Sau chức vô địch World Cup 2018, ĐT Pháp tiếp tục lọt vào chung kết World Cup 2022 và chỉ chấp nhận thất bại trước ĐT Argentina trên chấm luân lưu cân não. Bước vào giải đấu sắp tới, họ nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Không chỉ đặt tham vọng vượt qua vòng bảng, thầy trò Deschamps chắc chắn sẽ hướng tới mục tiêu mang cúp vàng World Cup trở về quê nhà.