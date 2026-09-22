Trực tiếp ASIAD 22/9: Xe đạp chờ Nguyễn Thị Thật bùng nổ, Huy Hoàng bơi 1.500m
Ngày 22/9, Nguyễn Thị Thật lĩnh ấn tiên phong ở đường đua xe đạp, trong khi Huy Hoàng, Hưng Nguyên cùng U23 Việt Nam đối mặt những thử thách lớn tại ASIAD 20.
Ngày 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu quan trọng tại ASIAD 20. Xe đạp đường trường là niềm hy vọng lớn nhất về huy chương, trong khi Huy Hoàng, Hưng Nguyên cùng các VĐV bóng đá, võ thuật và bắn súng đối diện nhiều thử thách.
Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam ngày 22/9
Nguyễn Thị Thật chờ bùng nổ ở đoạn nước rút
7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu Mai bước vào chung kết xe đạp đường trường nữ.
Nguyễn Thị Thật từng giành HCB ASIAD 19 và vẫn sở hữu khả năng nước rút thuộc nhóm hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Rinata Sultanova (Kazakhstan) đang có phong độ cao, trong khi Guo Li (Trung Quốc) và Yurina Kinoshita (Nhật Bản) được hỗ trợ tốt bởi lực lượng đồng đội.
Nếu Thu Mai và Nguyễn Thị Thi khóa được những pha tấn công, giữ sức cho Nguyễn Thị Thật, cua-rơ Việt Nam có thể chờ thời cơ ở những mét cuối. Mục tiêu thực tế là bảo vệ tấm HCB.
Huy Hoàng, Hưng Nguyên đối đầu những đối thủ rất mạnh
Từ 8h18, các kình ngư Việt Nam bước vào vòng loại. Ở 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đăng ký 15 phút 15,01 giây, kém rất ít so với Aryan Nehra (Ấn Độ) với 15 phút 14,88 giây.
Việc phải bơi ở nhóm B khiến Huy Hoàng khó cạnh tranh HCV, HCB. Mục tiêu khả dĩ là giành vị trí cao nhất nhóm B, sau đó chờ thành tích tổng hợp để hy vọng tranh HCĐ.
Ở 400m hỗn hợp cá nhân, Trần Hưng Nguyên (4 phút 20,30 giây) và Nguyễn Quang Thuấn (4 phút 19,98 giây) phải cạnh tranh với Tomoyuki Matsushita (Nhật Bản, 4 phút 05,83 giây) và Wang Shun (Trung Quốc, 4 phút 13,93 giây).
Khoảng cách thành tích khá lớn khiến mục tiêu thực tế của hai VĐV Việt Nam là lọt top 8 để giành suất vào chung kết buổi tối.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam gặp thử thách lớn
12h, U23 Việt Nam đối đầu Olympic Uzbekistan tại bảng C. Uzbekistan là đương kim á quân U23 châu Á, nổi bật với pressing tầm cao, thể hình và thể lực tốt, cùng khả năng không chiến, sút xa. U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và sẽ gặp khó trước lối chơi áp sát của đối thủ.
Phòng ngự chặt, hạn chế bàn thua và hướng tới một trận hòa là mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Việt Nam trong cuộc đối đầu này.
Karate, boxing, wushu, bóng chuyền cùng tranh tài
Vào 8h, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 7 với Kazakhstan, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần 1 chiến thắng trong ngày chia tay giải đấu.
8h10, kata đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal ở tứ kết. Nếu thắng, đội tuyển sẽ vào bán kết và chắc chắn có ít nhất HCĐ.
Từ 10h, Nguyễn Thị Tâm (51kg) gặp Ramisha Shrestha (Nepal), trong khi Võ Thị Kim Anh (54kg) đối đầu Kasthuri Arachchige (Sri Lanka). Nguyễn Thị Tâm có cơ hội thuận lợi hơn, còn Kim Anh phải dè chừng sải tay dài và lối đánh rình rập của đối thủ.
Từ 16h, Ngô Thị Phương Nga (52kg) gặp Sogand (Iran), còn Trương Văn Chưởng (70kg) đối đầu Alizhan (Kazakhstan) ở tứ kết wushu Sanda. Cả hai võ sĩ Việt Nam đều phải đối mặt những đối thủ mạnh về thể lực và khả năng vật áp sát.
Bắn súng cạnh tranh với các cường quốc
7h45, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.
Bộ đôi Việt Nam có sự ổn định nhưng chưa có thành tích đủ tốt ở các giải châu Á để được xếp vào nhóm tranh huy chương. Trong khi đó, Trung Quốc đang giữ kỷ lục vòng loại thế giới 636,9 điểm và kỷ lục ASIAD 634,4 điểm.
Ấn Độ cũng sở hữu những xạ thủ hàng đầu như Rudrankksh Patil và Elavenil Valarivan, hai người vừa giành HCB đồng đội và cá nhân trong ngày khai màn.
Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 22/9
|Giờ
|Bộ môn
|VĐV Việt Nam / Đội tuyển
|Nội dung
|Vòng/Trận đấu
|07:00
|Bóng chuyền bãi biển Nữ
|Việt Nam - Mông Cổ
|Bóng chuyền bãi biển
|Vòng Bảng
|07:00
|Bóng chuyền bãi biển Nữ
|Việt Nam - Macao
|Việt Nam - Macao
|Vòng Bảng
|07:00
|Xe đạp
|Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi
|Đường trường xuất phát đồng hàng Nữ
|Chung kết
|07:00
|Wushu
|Đỗ Đức Tài
|Nam quyền Nam
|Tính điểm
|07:45
|Bắn súng
|Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo
|Súng trường Đồng đội Nam Nữ
|Vòng loại
|08:00
|Bóng chuyền trong nhà Nữ
|Việt Nam - Kazakhstan
|Việt Nam - Kazakhstan
|Xếp hạng
|08:00
|Bơi lội
|Nguyễn Thúy Hiền
|100m Tự do Nữ
|Vòng loại
|08:10
|Karate
|Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên
|Kata đồng đội Nữ
|Tứ kết
|08:12
|Bơi lội
|Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn
|400m Hỗn hợp Nam
|Vòng loại
|08:42
|Bơi lội
|Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng
|1500m Tự do Nam
|Vòng loại
|09:00
|Wushu
|Đặng Trần Phương Nhi
|Nam quyền Nữ
|Tính điểm
|09:45
|Bắn súng
|Cập nhật theo vòng loại
|Súng trường Đồng đội Nam Nữ
|Chung kết
|09:45
|Đấu kiếm
|Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Phương Kim
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng bảng
|10:15
|Boxing
|Nguyễn Thị Tâm - Nepal
|Hạng cân 51kg Nữ
|Vòng loại
|10:15
|Boxing
|Võ Thị Kim Ánh - Sri Lanka
|Hạng cân 54kg Nữ
|Vòng loại
|11:30
|Bóng ném Nữ
|Việt Nam - Kazakhstan
|Việt Nam - Kazakhstan
|Vòng loại
|11:50
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng 1/16
|12:00
|Bóng đá Nam
|U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan
|Việt Nam - Uzbekistan
|Vòng bảng C
|12:00
|Thể dục dụng cụ
|Đội tuyển Nữ
|Các nội dung Nữ
|Vòng loại
|12:30
|Wushu
|Đỗ Đức Tài
|Nam côn Nam
|Tính điểm
|12:50
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Vòng 1/8
|13:30
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Tứ kết
|13:50
|Wushu
|Đặng Trần Phương Nhi
|Nam đao Nữ
|Tính điểm
|15:00
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|100m Tự do Nữ
|Chung kết
|15:08
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|400m Hỗn hợp Nam
|Chung kết
|15:29
|Bơi lội
|Cập nhật theo vòng loại
|1500m Tự do Nam
|Chung kết
|16:00
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Bán kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Ngô Thị Phương Nga - Iran
|52kg Nữ
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Đinh Văn Tâm - Pakistan
|56kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Nguyễn Thị Thu Thủy - Turkmenistan
|60kg Nữ
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Hứa Văn Đoàn - Hàn Quốc
|60kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Nguyễn Khắc Kiên - Philippines
|65kg Nam
|Tứ kết
|16:00
|Wushu (Tán thủ)
|Trương Văn Chưởng - Kazakhstan
|70kg Nam
|Tứ kết
|17:00
|Đấu kiếm
|Cập nhật theo vòng trước
|Kiếm ba cạnh cá nhân Nữ
|Chung kết
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-21/09/2026 22:54 PM (GMT+7)