Trực tiếp ASIAD 22/9: Xe đạp chờ Nguyễn Thị Thật bùng nổ, Huy Hoàng bơi 1.500m

Ngày 22/9, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào ngày thi đấu quan trọng tại ASIAD 20. Xe đạp đường trường là niềm hy vọng lớn nhất về huy chương, trong khi Huy Hoàng, Hưng Nguyên cùng các VĐV bóng đá, võ thuật và bắn súng đối diện nhiều thử thách.

Nguyễn Thị Thật là niềm hy vọng giành huy chương của thể thao Việt Nam ngày 22/9

Nguyễn Thị Thật chờ bùng nổ ở đoạn nước rút

7h, Nguyễn Thị Thật cùng Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thu Mai bước vào chung kết xe đạp đường trường nữ.

Nguyễn Thị Thật từng giành HCB ASIAD 19 và vẫn sở hữu khả năng nước rút thuộc nhóm hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, Rinata Sultanova (Kazakhstan) đang có phong độ cao, trong khi Guo Li (Trung Quốc) và Yurina Kinoshita (Nhật Bản) được hỗ trợ tốt bởi lực lượng đồng đội.

Nếu Thu Mai và Nguyễn Thị Thi khóa được những pha tấn công, giữ sức cho Nguyễn Thị Thật, cua-rơ Việt Nam có thể chờ thời cơ ở những mét cuối. Mục tiêu thực tế là bảo vệ tấm HCB.

Huy Hoàng, Hưng Nguyên đối đầu những đối thủ rất mạnh

Từ 8h18, các kình ngư Việt Nam bước vào vòng loại. Ở 1.500m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đăng ký 15 phút 15,01 giây, kém rất ít so với Aryan Nehra (Ấn Độ) với 15 phút 14,88 giây.

Việc phải bơi ở nhóm B khiến Huy Hoàng khó cạnh tranh HCV, HCB. Mục tiêu khả dĩ là giành vị trí cao nhất nhóm B, sau đó chờ thành tích tổng hợp để hy vọng tranh HCĐ.

Ở 400m hỗn hợp cá nhân, Trần Hưng Nguyên (4 phút 20,30 giây) và Nguyễn Quang Thuấn (4 phút 19,98 giây) phải cạnh tranh với Tomoyuki Matsushita (Nhật Bản, 4 phút 05,83 giây) và Wang Shun (Trung Quốc, 4 phút 13,93 giây).

Khoảng cách thành tích khá lớn khiến mục tiêu thực tế của hai VĐV Việt Nam là lọt top 8 để giành suất vào chung kết buổi tối.

Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam gặp thử thách lớn

12h, U23 Việt Nam đối đầu Olympic Uzbekistan tại bảng C. Uzbekistan là đương kim á quân U23 châu Á, nổi bật với pressing tầm cao, thể hình và thể lực tốt, cùng khả năng không chiến, sút xa. U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và sẽ gặp khó trước lối chơi áp sát của đối thủ.

Phòng ngự chặt, hạn chế bàn thua và hướng tới một trận hòa là mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Việt Nam trong cuộc đối đầu này.

Karate, boxing, wushu, bóng chuyền cùng tranh tài

Vào 8h, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 7 với Kazakhstan, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần 1 chiến thắng trong ngày chia tay giải đấu.

8h10, kata đồng đội nữ Việt Nam gặp Nepal ở tứ kết. Nếu thắng, đội tuyển sẽ vào bán kết và chắc chắn có ít nhất HCĐ.

Từ 10h, Nguyễn Thị Tâm (51kg) gặp Ramisha Shrestha (Nepal), trong khi Võ Thị Kim Anh (54kg) đối đầu Kasthuri Arachchige (Sri Lanka). Nguyễn Thị Tâm có cơ hội thuận lợi hơn, còn Kim Anh phải dè chừng sải tay dài và lối đánh rình rập của đối thủ.

Từ 16h, Ngô Thị Phương Nga (52kg) gặp Sogand (Iran), còn Trương Văn Chưởng (70kg) đối đầu Alizhan (Kazakhstan) ở tứ kết wushu Sanda. Cả hai võ sĩ Việt Nam đều phải đối mặt những đối thủ mạnh về thể lực và khả năng vật áp sát.

Bắn súng cạnh tranh với các cường quốc

7h45, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.

Bộ đôi Việt Nam có sự ổn định nhưng chưa có thành tích đủ tốt ở các giải châu Á để được xếp vào nhóm tranh huy chương. Trong khi đó, Trung Quốc đang giữ kỷ lục vòng loại thế giới 636,9 điểm và kỷ lục ASIAD 634,4 điểm.

Ấn Độ cũng sở hữu những xạ thủ hàng đầu như Rudrankksh Patil và Elavenil Valarivan, hai người vừa giành HCB đồng đội và cá nhân trong ngày khai màn.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 22/9