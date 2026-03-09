Đánh bại CLB CAHN, HLV Hà Nội FC hết lời khen ngợi Đỗ Hoàng Hên

Mở đầu buổi họp báo, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC đánh giá cao chất lượng chuyên môn của trận derby Hà Nội và tinh thần thi đấu của cả hai đội.

“Tôi nghĩ đây là một trận đấu hoàn hảo. V.League cần những trận đấu như thế này để cho thấy sự hấp dẫn của giải đấu. Hai đội có hai lối chơi khác nhau, nhưng điều tôi thích nhất là tinh thần chiến đấu của cả hai đội. Đó mới chính là bóng đá”, ông chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của Hà Nội FC, chiến thắng này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật trước khi đối đầu với CLB CAHN.

HLV Harry Kewell của Hà Nội FC.

“Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng cho trận đấu và những phương án chiến thuật phù hợp để đối phó với CLB CAHN. Các cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đã kiểm soát tốt những tình huống triển khai bóng từ phía sau của đối thủ”.

Ông cũng cho biết toàn đội đã tổ chức trận đấu rất tốt, đặc biệt là trong hiệp hai.

“Trong hiệp 1 chúng tôi có những cơ hội nhưng cũng mắc một vài sai lầm. Sang hiệp 2, chúng tôi kiểm soát tốt hơn và hạn chế những lỗi đó. Khi đó CLB CAHN không còn nhiều cơ hội để gây khó khăn cho chúng tôi”.

Bên cạnh đó, HLV Hà Nội FC cũng dành lời khen cho Đỗ Hoàng Hên khi ghi 2 bàn thắng trong trận đấu này: “Cậu ấy chạy rất nhiều và chúng tôi phải thay đổi khá nhiều vị trí trong trận. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một tài năng lớn và là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng”.

Nhà cầm quân của Hà Nội FC cũng nhắc tới một tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài: “Tôi chưa xem lại tình huống đó. Khi trọng tài đếm 5, 4, 3, 2, 1 thì có người làm như vậy, có người thì không. Tôi đã trao đổi với trọng tài về tình huống đó và sau đó họ cho CLB CAHN hưởng phạt đền”.

Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ và đánh giá cao công việc của HLV Alexandre Polking.

“CLB CAHN đang có một mùa giải rất tốt với HLV Polking. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục bám sát họ trong cuộc đua ở mùa giải năm nay”.

“Chúng tôi phải chấp nhận kết quả”

Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện ban huấn luyện CLB CAHN tỏ ra tiếc nuối khi chuỗi trận bất bại của đội bóng bị chấm dứt sau thất bại trước Hà Nội FC.

HLV Polking cho rằng: “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi không hài lòng khi chuỗi bất bại của chúng tôi dừng lại. Hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng bóng đá là như vậy và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này”.

HLV Polking.

Nhà cầm quân của CLB CAHN cho rằng toàn đội đã cố gắng thi đấu đúng với lối chơi quen thuộc, tuy nhiên đối thủ đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng trong trận derby nhiều cảm xúc này.