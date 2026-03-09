Đánh bại CLB CAHN, HLV Hà Nội FC hết lời khen ngợi Đỗ Hoàng Hên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Đánh bại CLB CAHN, HLV Hà Nội FC hết lời khen ngợi Đỗ Hoàng Hên

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hà Nội FC

Sau chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước CLB CAHN ở trận derby Thủ đô, HLV Harry Kewell đã dành nhiều lời khen cho tiền vệ Đỗ Hoàng Hên.

Đánh bại CLB CAHN, HLV Hà Nội FC hết lời khen ngợi Đỗ Hoàng Hên

Mở đầu buổi họp báo, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC đánh giá cao chất lượng chuyên môn của trận derby Hà Nội và tinh thần thi đấu của cả hai đội.

“Tôi nghĩ đây là một trận đấu hoàn hảo. V.League cần những trận đấu như thế này để cho thấy sự hấp dẫn của giải đấu. Hai đội có hai lối chơi khác nhau, nhưng điều tôi thích nhất là tinh thần chiến đấu của cả hai đội. Đó mới chính là bóng đá”, ông chia sẻ.

Theo nhà cầm quân của Hà Nội FC, chiến thắng này đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật trước khi đối đầu với CLB CAHN.

HLV Harry Kewell của Hà Nội FC.

HLV Harry Kewell của Hà Nội FC.

“Chúng tôi có kế hoạch rõ ràng cho trận đấu và những phương án chiến thuật phù hợp để đối phó với CLB CAHN. Các cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ của mình và đã kiểm soát tốt những tình huống triển khai bóng từ phía sau của đối thủ”.

Ông cũng cho biết toàn đội đã tổ chức trận đấu rất tốt, đặc biệt là trong hiệp hai.

“Trong hiệp 1 chúng tôi có những cơ hội nhưng cũng mắc một vài sai lầm. Sang hiệp 2, chúng tôi kiểm soát tốt hơn và hạn chế những lỗi đó. Khi đó CLB CAHN không còn nhiều cơ hội để gây khó khăn cho chúng tôi”.

Bên cạnh đó, HLV Hà Nội FC cũng dành lời khen cho Đỗ Hoàng Hên khi ghi 2 bàn thắng trong trận đấu này: “Cậu ấy chạy rất nhiều và chúng tôi phải thay đổi khá nhiều vị trí trong trận. Nhưng cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một tài năng lớn và là cầu thủ rất quan trọng với đội bóng”.

Nhà cầm quân của Hà Nội FC cũng nhắc tới một tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài: “Tôi chưa xem lại tình huống đó. Khi trọng tài đếm 5, 4, 3, 2, 1 thì có người làm như vậy, có người thì không. Tôi đã trao đổi với trọng tài về tình huống đó và sau đó họ cho CLB CAHN hưởng phạt đền”.

Dù vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ và đánh giá cao công việc của HLV Alexandre Polking.

“CLB CAHN đang có một mùa giải rất tốt với HLV Polking. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục bám sát họ trong cuộc đua ở mùa giải năm nay”.

“Chúng tôi phải chấp nhận kết quả”

Ở phía bên kia chiến tuyến, đại diện ban huấn luyện CLB CAHN tỏ ra tiếc nuối khi chuỗi trận bất bại của đội bóng bị chấm dứt sau thất bại trước Hà Nội FC.

HLV Polking cho rằng: “Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi không hài lòng khi chuỗi bất bại của chúng tôi dừng lại. Hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng bóng đá là như vậy và chúng tôi phải chấp nhận kết quả này”.

HLV Polking.

HLV Polking.

Nhà cầm quân của CLB CAHN cho rằng toàn đội đã cố gắng thi đấu đúng với lối chơi quen thuộc, tuy nhiên đối thủ đã tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng trong trận derby nhiều cảm xúc này.

Video bóng đá Hà Nội FC - Công an Hà Nội: Đỉnh cao so tài, Hoàng Hên chói sáng (V-League)
Video bóng đá Hà Nội FC - Công an Hà Nội: Đỉnh cao so tài, Hoàng Hên chói sáng (V-League)

Xứng đáng là trận cầu tâm điểm của vòng đấu, Hà Nội FC và Công an Hà Nội đã cùng nhau thi đấu với quyết tâm cao độ và chất lượng chuyên môn ấn tượng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cao Oanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/03/2026 06:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN