"Sharapova mới" Andreeva bị nữ tay vợt tỷ phú mắng vì "chảnh chọe"

Làng quần vợt nữ thế giới bất ngờ dậy sóng khi Jessica Pegula, tay vợt xuất thân từ gia đình tỷ phú Mỹ, công khai chỉ trích tài năng trẻ Mirra Andreeva là người "chảnh chọe", cần được dạy cho một bài học về thái độ. Đáng nói, cuộc trò chuyện riêng của Pegula với HLV bị micro ghi lại và phát trực tiếp, buộc Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) phải lên tiếng xin lỗi.

Pegula (bên trái) gây tranh cãi khi nhận xét đàn em Andreeva (bên phải) “chảnh chọe” trong cuộc trò chuyện bị phát sóng

Nữ tay vợt tỷ phú chỉ trích "Sharapova mới"

Sự việc xảy ra ngày 4/11, trong buổi tập chuẩn bị cho WTA Finals 2026 tại Indian Wells (Mỹ).

Jessica Pegula, tay vợt hạng 5 thế giới, đang trò chuyện với HLV Mark Knowles mà không biết micro trên sân vẫn hoạt động và toàn bộ cuộc nói chuyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của WTA.

Trong lúc trao đổi, Pegula bất ngờ đề cập đến Mirra Andreeva, ngôi sao người Nga mới 19 tuổi, hiện xếp hạng 3 thế giới và được ví như "Sharapova mới".

Pegula gọi đàn em là một "diva", từ thường được dùng để mô tả người có thái độ đỏng đảnh, tự cho mình là trung tâm.

"Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng hơi chảnh chọe. Cô ấy cần phải học cách khiêm tốn hơn", Pegula nhận xét.

Không dừng lại, tay vợt 32 tuổi còn chỉ trích cách Andreeva ứng xử với HLV Conchita Martinez, cựu vô địch Wimbledon 1994.

Đang dẫn 4-0 vẫn nổi nóng với HLV

Theo lời Pegula, trong một buổi tập, Andreeva đã thể hiện thái độ khó chịu với Martinez dù đang chơi tốt và dẫn trước 4-0.

Pegula cho rằng việc Andreeva nổi giận, đánh bóng về phía HLV và thể hiện sự bất mãn là hành vi thiếu tôn trọng.

Cô còn thừa nhận đã giảm bớt sự kính trọng dành cho Martinez vì cho rằng nữ HLV người Tây Ban Nha chưa đủ cứng rắn trong việc uốn nắn học trò.

Điều thú vị là Pegula không hoàn toàn đánh giá tiêu cực về Andreeva. Cô thừa nhận tài năng trẻ người Nga rất thông minh, có khả năng giao bóng, di chuyển và phán đoán tình huống xuất sắc.

Pegula thậm chí nhận xét nếu sở hữu tinh thần thi đấu như Coco Gauff, Andreeva có thể trở thành tay vợt giỏi hơn cả ngôi sao người Mỹ.

Tài năng 19 tuổi người Nga trở thành tâm điểm sau những lời nhận xét thẳng thắn từ Pegula

WTA xin lỗi, tranh cãi quyền riêng tư bùng nổ

Đoạn ghi âm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đẩy Pegula vào tình huống khó xử ngay trước WTA Finals.

Ngày 5/11, WTA chính thức nhận trách nhiệm vì không thông báo cho các tay vợt và ban huấn luyện rằng micro trên sân tập đang hoạt động.

Ban tổ chức sau đó gỡ các video buổi tập khỏi YouTube, đồng thời quyết định tiếp tục phát hình ảnh tập luyện nhưng không thu tiếng.

Đại diện Pegula xác nhận cô không biết cuộc trò chuyện riêng bị phát sóng và đã chủ động liên hệ những người liên quan để xin lỗi.

Vụ việc càng đáng chú ý bởi Pegula là con gái của tỷ phú Terry Pegula, ông chủ hai đội thể thao Buffalo Bills và Buffalo Sabres. Trong khi đó, Andreeva đang nổi lên như một trong những tài năng sáng giá nhất WTA sau chức vô địch Roland Garros 2026.