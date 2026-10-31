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Ramos tiết lộ vụ Ronaldo tự ý bỏ về, tuyên bố xứng đáng đá chính cho ĐT Bồ Đào Nha

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha UEFA Nations League Cristiano Ronaldo

Goncalo Ramos đã chia sẻ về sự kiện Ronaldo rời ĐT Bồ Đào Nha giữa đợt tập trung trước.

ĐT Bồ Đào Nha đã đoạt vé vào tứ kết UEFA Nations League và hơn 1 tuần nữa họ sẽ tâp trung trở lại để đá nốt 2 trận cuối của vòng bảng giải này. Nhưng không khí của “Seleccao” lại có một sự căng thẳng nhất định: sự trở lại của Cristiano Ronaldo, người bỏ tuyển giữa chừng ở đợt tập trung trước nhưng sẽ có mặt ở đợt tới sau khi chỉ bị phạt một cách tượng trưng.

Ronaldo và Ramos tại World Cup 2026

Ronaldo và Ramos tại World Cup 2026

Goncalo Ramos đã ghi bàn tung lưới Na Uy và Đan Mạch trong 3 trận anh được giao đá chính thay Ronaldo, khiến dư luận Bồ Đào Nha đang rất quan tâm tới việc HLV Jorge Jesus sẽ xử trí ra sao về vị trí trung phong đá chính. Ramos đã chứng minh năng lực của mình, nhưng Ronaldo được ủng hộ để trở lại và mang theo áp lực nhất định dành cho nhà cầm quân 72 tuổi.

Vụ bỏ đi của Ronaldo

Mới đây Ramos đã có những chia sẻ đáng chú ý trên chương trình “Soltinhos pelo Mundo” của kênh Canal 11. Chủ đề Ronaldo là câu hỏi đầu tiên dành cho anh và tiền đạo của AC Milan cho biết không một ai trong số anh hay các đồng đội biết Ronaldo đã tự ý bỏ về.

“Chúng tôi tập luyện và không thấy Cristiano đâu. Rồi mọi chuyện vỡ ra như có còi báo động vang khắp sân tập vậy, anh ấy đã bỏ đi mà không nói với ai một tiếng. Mọi thứ Cristiano làm, dù tốt hay xấu, đều có ảnh hưởng lớn. Chúng tôi không thể lờ đi như chuyện đó không xảy ra, nhưng cảm giác như mọi thứ không có thực”, Ramos kể lại.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha không ai được báo về việc Ronaldo tự ý bỏ đi

Các cầu thủ Bồ Đào Nha không ai được báo về việc Ronaldo tự ý bỏ đi

“Chúng tôi không thể ngăn Cristiano rời đội, không ai muốn điều đó và có lẽ Cristiano cũng không tán thành hành động của chính mình. Nhưng anh ấy có động cơ cho mỗi hành động của mình. Nếu Ronaldo trở lại, chúng tôi vẫn sẽ đón chào anh ấy như bình thường”.

“Chúng tôi có dừng nói chuyện với anh ấy chỉ vì một phút nóng nảy? Tất nhiên là không, ai cũng có lúc như vậy. Nếu Cristiano lên tập trung, tôi và anh ấy sẽ lại gặp và hỏi thăm nhau. Còn chuyện giữa anh ấy với HLV trưởng và liên đoàn là việc mọi người phải ngồi lại giải quyết với nhau”.

Ramos sau đó được hỏi về việc mình thi đấu bên cạnh Ronaldo. “Chúng tôi tôn trọng vị thế của Cris”, Ramos đáp, “nhưng tôi nghĩ rất nhiều lần rằng chúng tôi có thể đá cùng nhau, rằng đội tuyển có thể tưởng thưởng cho phong độ tốt của cầu thủ này mà không bỏ qua cầu thủ kia. Thực tế chúng tôi đã đá cùng nhau rồi, trận gặp Slovakia ở sân Dragao và trận đó chúng tôi đá rất hay”.

Ronaldo và Ramos trước Slovakia ở vòng loại EURO 2024

Ronaldo và Ramos trước Slovakia ở vòng loại EURO 2024

“Thế nên điều đó là khả thi, mọi khả năng đều nên được đặt lên bàn để cân nhắc. Với tôi, điều quan trọng nhất là tôi được đóng góp cho tập thể, nhưng tôi không muốn ai bị bỏ lại phía sau. Quyết định cuối cùng vẫn là của HLV trưởng và chúng tôi đều tôn trọng ông ấy”.

Tiếc nuối 2 giải lớn

Nói đến HLV trưởng, Goncalo Ramos đã từng làm việc cho HLV Jesus tại Benfica nhưng chủ yếu dự bị đằng sau Darwin Nunez. Dù vậy lần tái hợp này anh đã cảm thấy được sự tin tưởng rất cao từ HLV Jesus, bởi anh cũng đã có kinh nghiệm thi đấu hơn.

“Đây là một khởi đầu mới”, anh bình luận. “Tôi muốn được chứng minh giá trị của mình và đã tận dụng cơ hội ở trận thứ 2 để thi đấu tiếp 2 trận sau. Khi vấn đề của Ronaldo xảy ra, tôi đã được đá trận thứ 4 và tiếp tục ghi bàn. Tôi đã gửi thông điệp rằng nếu có ai xứng đáng đá chính cho đội tuyển, người đó là tôi, và HLV lẫn cổ động viên Bồ Đào Nha có thể thấy điều đó”.

HLV Jesus đã cho Ramos đá chính cả 3 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, và Ramos ghi bàn cả 3

HLV Jesus đã cho Ramos đá chính cả 3 trận gần nhất của Bồ Đào Nha, và Ramos ghi bàn cả 3

“HLV Jesus đã giữ hệ thống ở Benfica với đội tuyển, nhưng giờ tôi đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu và tự tin hơn. Ông ấy luôn đề cao những cầu thủ có sự trưởng thành và cứng rắn. Tôi đã chứng minh được điều đó và hy vọng sẽ tiếp tục thể hiện tốt”.

Dù vậy Ramos tỏ ra rất tiếc nuối khi không có nhiều điều kiện đóng góp trong 2 giải đấu gần nhất. Roberto Martinez là HLV trưởng của Bồ Đào Nha tại 2 giải đó, và quyết định của Martinez trong trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 đã vấp phải nhiều chỉ trích.

“Tôi không có thù hằn gì với Roberto Martinez, nhưng tôi chỉ được vào sân 15 phút trước Georgia ở EURO 2024, một trận đấu chẳng có ý nghĩa gì. Tôi ghi bàn trước Croatia tại World Cup vừa qua, nhưng không được đá ở trận gặp Tây Ban Nha. Tôi rất giận dữ vì tôi nghĩ mình có thể giúp rất nhiều trong 2 trận đó. 2 giải đấu lớn, 2 cơ hội lớn đã trôi qua và tôi không thể lấy lại”, Ramos nói.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ramos-tiet-lo-vu-ronaldo-tu-y-bo-ve-tuyen-b...

-31/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
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