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Ronaldo giải nghệ, Bồ Đào Nha mất “cỗ máy kiếm tiền” 24,5 nghìn tỷ

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Một con số - Một câu chuyện bóng đá

Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ để lại khoảng trống lớn trên sân cỏ, mà còn gây tổn thất đáng kể về sức hút thương mại.

     

💰 Ronaldo – tài sản thương mại đặc biệt của Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo giải nghệ khiến bóng đá Bồ Đào Nha mất đi một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Nhưng phía sau sự chia tay của siêu sao 41 tuổi còn là bài toán lớn về kinh tế. Trong hơn 20 năm qua, CR7 không chỉ là biểu tượng của đội tuyển mà còn là gương mặt đại diện mang lại sức hút thương mại đặc biệt trên phạm vi toàn cầu.

Sức hút của Ronaldo góp phần đưa hình ảnh bóng đá Bồ Đào Nha vươn xa trên thị trường quốc tế

Sức hút của Ronaldo góp phần đưa hình ảnh bóng đá Bồ Đào Nha vươn xa trên thị trường quốc tế

Daniel Sa, chuyên gia tiếp thị thể thao kiêm Giám đốc Viện Quản lý Tiếp thị Bồ Đào Nha (IPAM) tại Porto, đã phân tích vấn đề này trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha.

Theo ông, Bồ Đào Nha không mất đi thương hiệu đội tuyển quốc gia, nhưng đã chia tay tài sản cá nhân có giá trị lớn nhất từng gắn liền với thương hiệu ấy.

Daniel Sa nhận định: “Sức ảnh hưởng của thương hiệu Cristiano Ronaldo trong hoạt động quảng bá đội tuyển quốc gia trên phạm vi quốc tế là đặc biệt và rất khó để bất kỳ cầu thủ Bồ Đào Nha nào khác có thể tái tạo trong thời gian ngắn. Bồ Đào Nha không chỉ mất đi một cầu thủ xuất sắc, mà còn mất đi một trong những nhân tố khuếch đại sức mạnh thương mại của thương hiệu quốc gia trên toàn cầu”.

Những con số thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng của Ronaldo lớn đến mức nào. Nghiên cứu do IPAM thực hiện năm 2025 định giá riêng thương hiệu CR7 lên tới 850 triệu euro (24,5 nghìn tỷ VNĐ), tăng 325% so với năm 2020.

Ronaldo đạt 88/100 điểm trong chỉ số danh tiếng thể thao và điểm tuyệt đối ở hạng mục doanh thu cùng mạng xã hội. Đặc biệt, với hơn một tỷ người theo dõi trên các nền tảng, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở thành một nền tảng truyền thông toàn cầu theo đúng nghĩa.

⚠️ Bồ Đào Nha có thể mất nguồn thu nào sau khi Ronaldo ra đi?

Dù giá trị thương hiệu CR7 lên tới 850 triệu euro, Daniel Sa cho rằng Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chưa phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính ngay lập tức.

Sự ra đi của Ronaldo có thể ảnh hưởng đến doanh số bán áo đấu và sức hút thương mại của đội tuyển Bồ Đào Nha

Sự ra đi của Ronaldo có thể ảnh hưởng đến doanh số bán áo đấu và sức hút thương mại của đội tuyển Bồ Đào Nha

Theo chuyên gia này, các hợp đồng tài trợ hiện tại khó bị ảnh hưởng về mặt cấu trúc. Nguyên nhân là doanh nghiệp thường ký kết dựa trên quyền khai thác thương mại của đội tuyển quốc gia và liên đoàn với tư cách một tổ chức, thay vì chỉ phụ thuộc vào hình ảnh cá nhân của Ronaldo.

Ngoài ra, việc Bồ Đào Nha thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn cùng sự hiện diện của nhiều ngôi sao khác vẫn giúp đội tuyển duy trì sức hấp dẫn với các đối tác thương mại.

Daniel Sa nhấn mạnh: “Sẽ có những tác động, nhưng còn quá sớm để khẳng định doanh thu của liên đoàn suy giảm đáng kể khi chưa có dữ liệu chứng minh”.

Tuy nhiên, có hai lĩnh vực được dự báo dễ chịu ảnh hưởng nhất sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển, đó là doanh số bán sản phẩm và sức hút thương mại tại thị trường quốc tế.

Chiếc áo số 7 gắn liền với CR7 đã trở thành một sản phẩm mang giá trị toàn cầu. Đây là tài sản thương mại đặc biệt mà không cầu thủ nào có thể thay thế chỉ trong thời gian ngắn.

Ở thị trường trong nước, doanh số bán vé có thể chỉ chịu ảnh hưởng hạn chế bởi người hâm mộ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển quốc gia, bất kể cầu thủ nào góp mặt. Nhưng tại nước ngoài, câu chuyện lại khác. Chỉ riêng sự xuất hiện của Ronaldo cũng đủ tạo ra nhu cầu theo dõi và thúc đẩy giá trị thương mại của các trận đấu có Bồ Đào Nha tham dự.

🔥 Lời khuyên cho Bồ Đào Nha: Đừng tìm kiếm Ronaldo thứ hai

Trước bài toán thay đổi sau khi CR7 giải nghệ, Daniel Sa đưa ra lời khuyên đáng chú ý dành cho Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha: “Đừng tìm kiếm một Ronaldo tiếp theo”.

Theo ông, thương hiệu CR7 là kết quả của sự kết hợp hiếm có giữa phong độ thi đấu, danh hiệu, sự nghiệp bền bỉ, cá tính và sức ảnh hưởng toàn cầu được xây dựng trong hơn hai thập kỷ. Đây là những yếu tố rất khó tái hiện đầy đủ ở một cầu thủ khác trong thời gian ngắn.

Thay vì tìm kiếm một cá nhân có thể thay thế Ronaldo, bóng đá Bồ Đào Nha cần xây dựng hình ảnh tập thể dựa trên sức mạnh của cả một thế hệ cầu thủ. Những giá trị như tính cạnh tranh, sự phát triển và tham vọng sẽ là nền tảng để đội tuyển duy trì sức hút trong tương lai.

Daniel Sa cho rằng thách thức lớn nhất của liên đoàn không phải tìm người thay thế Ronaldo, mà là chuyển hóa sức mạnh của thương hiệu cá nhân CR7 thành giá trị lâu dài cho thương hiệu tập thể.

Ông phân tích: “Sau hơn hai thập kỷ cùng tạo ra giá trị cho nhau, Ronaldo sẽ phải chứng minh thương hiệu của mình vẫn có thể phát triển mà không cần đội tuyển quốc gia. Ngược lại, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng phải chứng minh họ đủ khả năng duy trì sức mạnh thương mại mà không còn phụ thuộc vào CR7”.

Như vậy, Ronaldo ra đi không chỉ khép lại một chương quan trọng trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, mà còn mở ra thách thức mới về thương mại. CR7 cần chứng minh sức hút của thương hiệu cá nhân sau khi không còn khoác áo đội tuyển, trong khi bóng đá Bồ Đào Nha phải tìm cách duy trì giá trị của mình mà không dựa vào biểu tượng lớn nhất suốt hơn hai thập kỷ qua.

8

Anh - Croatia 13.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Anh
Croatia
Gửi dự đoán
Trước 02:45 ngày 13/11
Thể lệ
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Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ronaldo-giai-nghe-bo-dao-nha-mat-co-may-kie...

-06/11/2026 14:52 PM (GMT+7)
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