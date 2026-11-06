Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha, Fernandes hay ai hưởng lợi nhất?

Cánh cửa mở ra cho thế hệ kế cận

Cristiano Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41. Sau 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng, siêu sao sinh năm 1985 khép lại sự nghiệp quốc tế với hàng loạt kỷ lục, trong đó có chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu UEFA Nations League.

Ronaldo chính thức chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Sự ra đi của CR7 đánh dấu bước chuyển giao quan trọng với bóng đá Bồ Đào Nha. Trong hơn hai thập kỷ, Ronaldo luôn là trung tâm của đội tuyển, từ cách xây dựng lối chơi, bố trí nhân sự đến trách nhiệm ghi bàn. Giờ đây, những cầu thủ thuộc thế hệ kế cận có cơ hội đảm nhận vai trò lớn hơn.

Goncalo Ramos là một trong những người hưởng lợi rõ rệt nhất. Tiền đạo thuộc biên chế PSG từng được xem là phương án kế thừa vị trí trung phong của Ronaldo, nhưng chưa có nhiều cơ hội khẳng định bản thân khi đàn anh vẫn hiện diện.

Sự ra đi của CR7 giúp Ramos có thêm đất diễn và cơ hội trở thành lựa chọn số một trên hàng công. Trong khi đó, Rafael Leao, Pedro Neto và Francisco Conceicao cũng có thể được trao nhiều quyền tự do hơn, đặc biệt trong những tình huống phản công và chuyển trạng thái.

Bruno Fernandes và HLV Jorge Jesus hưởng lợi lớn

Nếu Goncalo Ramos hưởng lợi về cơ hội thi đấu, Bruno Fernandes có thể là người thay đổi vị thế nhiều nhất. Tiền vệ Manchester United vốn giữ vai trò quan trọng trong đội hình Bồ Đào Nha, nhưng sự hiện diện của Ronaldo khiến anh phải chia sẻ trách nhiệm thủ lĩnh với người đàn anh.

Fernandes có thể là đội trưởng tiếp theo của ĐT Bồ Đào Nha

Ở tuổi 32, Bruno Fernandes đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Anh sở hữu khả năng sáng tạo, chuyền bóng, điều tiết nhịp độ và trực tiếp ghi bàn. Ronaldo rời đội tuyển đồng nghĩa Fernandes có thêm điều kiện trở thành thủ lĩnh mới, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Tuy nhiên, người có thể hưởng lợi đặc biệt từ quyết định của CR7 là HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân này tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi Roberto Martinez rời đi hậu World Cup 2026. Mối quan hệ giữa Jesus và Ronaldo nhanh chóng xuất hiện rạn nứt, đặc biệt sau những bất đồng về vai trò thi đấu của siêu sao 41 tuổi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Jesus để Ronaldo ngồi dự bị và không sử dụng anh trong trận gặp Na Uy. Ronaldo sau đó rời trại tập trung, đồng thời công khai cáo buộc HLV trưởng hai lần thất hứa với mình. Dù Ronaldo từng khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại đội tuyển sau án phạt, quyết định giải nghệ ngày 5/11 đã khép lại khả năng tiếp tục đồng hành giữa hai người.

Với HLV Jorge Jesus, đây là sự giải tỏa đáng kể về áp lực. Trước đó, mọi quyết định liên quan đến Ronaldo đều có thể trở thành chủ đề tranh luận, từ việc xếp anh đá chính, thay người cho đến lựa chọn chiến thuật. Nhà cầm quân này giờ không còn phải đối diện với câu hỏi liệu có nên ưu tiên một huyền thoại hay bảo vệ những yêu cầu chuyên môn của mình.

Quan trọng hơn, Jesus có thể khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối với đội bóng. Ông từng nhấn mạnh không cầu thủ nào, kể cả Ronaldo, được phép chi phối ý tưởng chiến thuật của HLV trưởng.

Cơ hội xây dựng một Bồ Đào Nha mới

Cuộc chia ly của Ronaldo cũng giúp HLV Jesus thuận lợi hơn trong việc triển khai triết lý bóng đá. Nhà cầm quân 72 tuổi muốn xây dựng một tập thể có tính tổ chức cao, phối hợp đồng bộ và tích cực tham gia phòng ngự. Đây là những yêu cầu có thể khiến Ronaldo gặp khó khăn khi tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và pressing.

HLV Jesus giảm bớt áp lực sau khi Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Không còn CR7, Jesus có thể yêu cầu toàn bộ hàng công tham gia gây áp lực, duy trì cự ly đội hình và luân chuyển vị trí linh hoạt. Thay vì thường xuyên hướng bóng đến một trung phong cố định, Bồ Đào Nha có thể sử dụng hệ thống tấn công với nhiều cầu thủ cùng xâm nhập vòng cấm.

Điều đó mở ra cơ hội cho Goncalo Ramos, Leao, Neto và Conceicao phát huy thế mạnh. Bernardo Silva, Vitinha hay Joao Neves cũng có thể được trao thêm quyền kiểm soát ở tuyến giữa.

Dĩ nhiên, không ai có thể thay thế hoàn toàn những đóng góp của Ronaldo. Anh không chỉ ghi bàn mà còn mang đến kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm ảnh hưởng đặc biệt. Nhưng với Jesus, sự ra đi của CR7 đồng nghĩa đội tuyển có thể bước vào một chu kỳ mới mà không còn bị chi phối bởi những tranh luận xoay quanh một cá nhân.