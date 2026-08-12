Đội tuyển Việt Nam sẽ đá thế nào trước Malaysia?

HLV Kim Sang-sik có thể cho đội tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay trên sân Malaysia? (Ảnh Hữu Phạm)

Đối thủ thay đổi

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam với 9 trận thắng và 1 hoà trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất giữa đôi bên. Malaysia từng đánh bại Việt Nam 4-0 ở lượt đi Vòng loại Asian Cup 2027, nhưng án phạt từ FIFA và AFC do vi phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch ở trận đấu này đã khiến họ bị xử thua 0-3.

Đây là bước ngoặt lớn với bóng đá Malaysia khi họ để thua Việt Nam 1-3 ở trận lượt về, mở ra một đợt cải tổ mạnh mẽ. HLV Tan Cheng Hoe được đưa lên tạm quyền, và đội tuyển Malaysia chỉ còn lại vài gương mặt nhập tịch như Aguero, Josue. HLV Tan Cheng Hoe đưa trở lại những cựu binh như Sumareh, nhưng lực lượng của Malaysia phần lớn là các cầu thủ trẻ.

Aguero là niềm hy vọng ở tuyến giữa của Malaysia

Không có gì bất ngờ khi với dàn quân trên, ông Tan Cheng Hoe khiêm tốn thừa nhận Malaysia ở "kèo dưới" so với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, những gì đội bóng này thể hiện ở vòng bảng cho thấy đây là đối thủ không dễ xem thường với thầy trò ông Kim Sang-sik.

Tại bảng B, Malaysia giành 9 điểm sau 4 trận, chỉ để thua trận duy nhất trước Thái Lan. Hàng tấn công của họ không quá sắc nét với chỉ 7 bàn thắng, nhưng hệ thống phòng ngự tương đối chắc chắn với 3 bàn thua. Trung vệ Ubaidullah Shamsul Fazili có lối chơi mạnh mẽ và chắc chắn, là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ Malaysia.

Việt Nam: Ông Kim Sang-sik đang dư dả các phép tính

Lối chơi của Malaysia trở nên thực dụng dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe. Khi cần, họ lùi sâu chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội từ các tình huống đánh nhanh xuống các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Chiến thuật này có thể khiến đội tuyển Việt Nam khó khăn bởi hầu hết các tiền vệ đều có thiên hướng tấn công. Lê Phạm Thành Long sẽ là lựa chọn an toàn, và nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ bố trí anh đá cặp cùng Hoàng Đức như trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Tuyến giữa dự báo sẽ vẫn là nơi diễn ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa đôi bên. Nhưng với Hoàng Đức và Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam rõ ràng có thể tự tin áp đảo được đối thủ. Đây là tuyến then chốt bởi phía trên, hàng tấn công đội tuyển Việt Nam đang rất giàu các phương án với Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đều đang phong độ cao, đặc biệt là Đình Bắc.

Trên thực tế, dù được chơi trên sân nhà nhưng Malaysia đang bất lợi khi buộc phải có điểm để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình. HLV Kim Sang-sik sẽ có rộng đường tính toán để đưa ra chiến thuật phù hợp cho đội tuyển Việt Nam. Cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho rằng nhà cầm quân Hàn Quốc đang có đủ các quân bài chất lượng để phục vụ mọi phép tính khi cần.

Ông Kim Sang-sik có thể chọn giải pháp an toàn để chờ trận đánh quyết định tại Mỹ Đình. Mặc dù vậy với nguồn lực dồi dào, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ chọn cách tiếp cận táo bạo hơn ngay tại Kuala Lumpur ngày 16/8 tới.

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