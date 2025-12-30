Amorim thừa nhận MU đổi sơ đồ 3 trung vệ, nói Fernandes muốn tranh ghế HLV

HLV Amorim rất thích sử dụng sơ đồ có 3 trung vệ, thậm chí chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn từng tuyên bố Giáo hoàng cũng không thể buộc ông thay đổi hệ thống. Nhưng với việc MU có nhiều ca chấn thương và một số cầu thủ phải tạm chia tay CLB để thi đấu CAN Cup, HLV Amorim thừa nhận sẽ có thay đổi.

Cụ thể, HLV Amorim cho biết: "Kể từ khi tôi đến MU, tôi đã nhận ra mình không có đủ cầu thủ phù hợp để giúp đội bóng chơi tốt hệ thống có 3 trung vệ, nhưng đó là giai đoạn đầu của quá trình xây dựng.

Chúng tôi đang cố tạo dựng bản sắc. Nhưng giờ là thời điểm khác. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ, cần phải thích nghi và giúp cầu thủ hiểu lý do thay đổi.

HLV Amorim không còn ưu tiên sử dụng sơ đồ có 3 trung vệ

Tôi làm việc đó không phải do áp lực từ truyền thông hay người hâm mộ. Khi các bạn liên tục nói về việc thay đổi sơ đồ, tôi không thể thay đổi vì cầu thủ sẽ nghĩ tôi làm vậy vì các bạn. Tôi tin rằng điều đó sẽ kết thúc sự nghiệp của HLV.

Chỉ khi MU chơi tốt với sơ đồ có 4 hậu vệ, đó mới là lúc thay đổi. Chúng tôi sẽ trở thành đội bóng mạnh hơn vì khi tất cả cầu thủ trở lại, chúng tôi sẽ không chơi 3 trung vệ mọi lúc".

Trong trận gặp Wolves sắp tới, HLV Amorim cũng xác nhận MU không có sự phục vụ của Fernandes. Ông còn có những lời trêu chọc tiền vệ người Bồ Đào Nha: "Fernandes nói rằng cậu ấy cần tập luyện. Nhưng Fernandes không có cơ hội nào để thi đấu trận gặp Wolves (lý do chưa hồi phục chấn thương).

Fernandes không thể là kiểu người im lặng khi không thi đấu. Cậu ấy luôn nói, luôn lên tiếng, đó là lý do cậu ấy làm đội trưởng MU.

Đôi khi Fernandes có những điểm xấu, như cách vung tay, nhưng cậu ấy có rất nhiều điểm tốt và luôn sống cùng trận đấu. Mỗi khi tham gia buổi hồi phục sau trận, cậu ấy là người đứng xem đồng đội tập luyện ngày hôm đó.

Có rất nhiều điều các bạn không thấy nhưng cậu ấy vẫn làm. Fernandes là thủ lĩnh thực thụ trong mọi lúc. Cậu ấy xem các buổi tập luyện ngay cả sau khi điều trị chấn thương. Tôi không biết liệu cậu ấy có muốn ghế HLV của tôi hay không, nhưng Fernandes đúng là thủ lĩnh đích thực".