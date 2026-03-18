ĐT Việt Nam quyết không nương chân, muốn "đòi nợ" Malaysia ở Thiên Trường

ĐT Việt Nam sớm có vé dự Asian Cup 2027 sau quyết định của AFC

Quyết định của AFC xử thua 0-3 hai trận đối với Malaysia (trước Nepal và Việt Nam) đã tạo ra bước ngoặt lớn nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Từ vị trí dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối, Malaysia bị trừ 6 điểm, tụt xuống còn 9 điểm, đồng thời hiệu số cũng sụt giảm mạnh.

ĐT Việt Nam có trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15, hiệu số +13 và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Quan trọng hơn, khoảng cách 6 điểm so với Malaysia khi chỉ còn 1 lượt trận đã giúp ĐT Việt Nam chính thức giành vé dự Asian Cup 2027 sớm một vòng đấu, đồng thời chắc chắn kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng.

Trận gặp Malaysia: Hết áp lực, nhưng chưa hết duyên nợ

Về lý thuyết, cuộc tái đấu ngày 31/3 trên sân Thiên Trường không còn mang ý nghĩa quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây vẫn là trận cầu đáng xem. Ở lượt đi, ĐT Việt Nam từng để thua Malaysia trên sân khách, kết quả này sau đó bị hủy do án phạt.

Dẫu vậy, về mặt chuyên môn, đó vẫn là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam chưa thể hiện đúng năng lực. Chính vì vậy, màn tái đấu này mang ý nghĩa như một cơ hội làm lại, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể chứng minh chiến thắng nếu có sẽ đến từ thực lực, chứ không chỉ nhờ nhập tịch "lậu" cầu thủ.

Ngoài ra, yếu tố danh dự và sự cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á cũng khiến trận đấu khó có thể diễn ra theo kiểu “thủ tục đơn thuần”.

Thời cơ vàng để thử nghiệm đội hình

Khi mục tiêu đã hoàn thành, HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn sẽ tận dụng trận đấu này để xoay tua đội hình và trao cơ hội cho những nhân tố mới. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Đỗ Hoàng Hên, tân binh nhập tịch lần đầu góp mặt ở ĐT Việt Nam.

Sau thời gian dài chờ đợi, trận đấu với Malaysia có thể là “màn ra mắt” lý tưởng để cầu thủ này thể hiện khả năng. Đáng nói hơn, khả năng kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son trên hàng công đang tạo ra nhiều kỳ vọng. Một người giàu thể lực, tốc độ; người còn lại sắc bén và kỹ thuật, sự bổ sung này có thể mang đến diện mạo mới cho hàng tấn công ĐT Việt Nam.

Hoàng Hên háo hức được ra mắt ĐT Việt Nam.

Không chỉ có tân binh, trận đấu này còn là cơ hội để các cựu binh tìm lại vị trí. Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng đều vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Đây cũng là lần đầu tiên họ góp mặt dưới thời HLV Kim Sang Sik, nên động lực thể hiện là rất lớn.

Với Văn Hậu, đó là khát khao chứng minh anh vẫn là lựa chọn hàng đầu bên hành lang trái. Còn với Đình Trọng, đây là cơ hội để lấy lại niềm tin nơi hàng thủ – nơi đang có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

“Thủ tục” trên lý thuyết, nhưng vẫn đáng xem trên thực tế

Dù không còn áp lực điểm số, trận đấu với Malaysia vẫn mang nhiều ý nghĩa chiến lược đối với ĐT Việt Nam về việc tích luỹ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, giữ nhịp thi đấu cho các cầu thủ trụ cột, thử nghiệm chiến thuật để chuẩn bị cho sân chơi châu lục, hay đánh giá lực lượng qua đó tìm ra bộ khung tối ưu cho Asian Cup 2027.

Đây cũng là dịp để HLV Kim Sang Sik định hình rõ hơn lối chơi, đặc biệt trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường có thể không còn quyết định tấm vé đi tiếp, nhưng chắc chắn không thiếu sức hút.

Đó là nơi ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số 1 bảng F, là sân khấu cho những gương mặt mới như Hoàng Hên, và cũng là cơ hội để các cựu binh trở lại mạnh mẽ. Quan trọng hơn, đây là bước đệm để đội tuyển hướng tới mục tiêu lớn hơn, chinh phục vòng chung kết Asian Cup 2027 với một diện mạo hoàn thiện và giàu sức cạnh tranh hơn.